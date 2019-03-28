Отдать депутатский мандат Веру Плашкевич не заставят никакие километры?

Очередное заседание Горсобрания прошло на этой неделе. Депутат Вера ПЛАШКЕВИЧ на нем отсутствовала. Оно и понятно, ведь в этот день стало известно, что Вера Евгеньевна возглавит один из родильных домов во Владимире, о чем депутаты Горсобрания узнали от наших журналистов.

Несмотря на несколько сотен километров, которые разделяют Обнинск с этим городом, расставаться со своим мандатом Плашкевич не намерена. Более того, она уверена, что вести депутатскую деятельность теперь ей будет проще.

В последнее время обнинская народная избранница Вера Плашкевич работала и проживала в Москве. Однако для совмещения основной деятельности с депутатской 100 километров оказались не помехой. Надо отдать должное, Вера Евгеньевна действительно посещала практически все заседания комитетов и Горсобрания. И даже умудрялась проводить работу с обращениями от избирателей.

- Насколько мне известно, она вполне успешно справлялась со своими обязанностями депутата и даже решала проблемы своих избирателей, с которыми она общалась по телефону и в интернете, - прокомментировал ситуацию председатель городского Собрания Владимир ВИКУЛИН, который, как ни странно, об изменениях в карьере Веры Евгеньевны даже не догадывался.

Однако и 300 километров, разделяющие первый наукоград и город Владимир, по словам Веры Плашкевич, не станут преградой между ней и обнинскими избирателями. Более того, она уверена, что так ей будет даже проще.

- Раньше мне приходилось отпрашиваться с работы и ехать из Москвы в Обнинск на электричке и приходить на заседания запыхавшись и с опозданием. А теперь мне будет проще. Я сяду во Владимире после работу на «Ласточку», и через один час сорок минут я уже буду в Москве на Курском вокзале, переночую у себя дома, приеду в Обнинск, а вечером уеду во Владимир - таким образом, я пропущу только один рабочий день. И все с моим руководством уже согласовано, поэтому никому переживать не стоит. С жителями я как работала по телефону и через электронную почту, так и продолжу работать. На дворе 21 век, поэтому не вижу никаких проблем. Если будет необходим личный прием, то я просто приеду в день заседания на час раньше и встречусь с избирателями, - выдала свой план действий Вера Евгеньевна.

Ну, судя по тому, как все легко и просто получается у депутата Плашкевич, работающей теперь во Владимире, «депутатствовать» в Обнинске скоро сможет каждый -жители Смоленска, Новомосковска, Твери и других городов. Глядишь, список наших «парламентариев» в скором времени пополнится другими иногородними и продвинутыми народными избранниками. А что, 21 век ведь, как говорит Вера Евгеньевна, только не все избиратели готовы общаться с депутатами онлайн.

Дарья ГУМЕРОВА

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