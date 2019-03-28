Обнинск - город советов

Несколько лет назад велась жесткая дискуссия о нужности казачьих подразделений и добровольных дружин. Кто-то доказывал, что эти общественные организации помогают в охране общественного порядка, однако находились такие, кто уверял, что они просто делают вид.

В последнее время число общественных объединений растет. Было анонсировано создание двух советов по здравоохранению, однако видимых результатов их работы горожане тоже не наблюдают, а недавно в Обнинске появился Совет отцов.

Долгое время люди гадали, кто же те общественники, готовые взвалить на себя непосильный груз и погрузиться с головой в решение проблем КБ № 8? Оказалось, что в Общественный совет при больнице вошли знакомые все лица - «парламентарии» разных уровней и представители крупных предприятий. Причем, широкая общественность о первом заседании совета и его структуре узнала постфактум.

Но если в сентябре заседание было организационным, то в ноябре прошло первое рабочее, на которое половина представителей совета не явилась. Обсудив проблемы больницы, общественники разошлись, договорившись встретиться после нового года, март на исходе а заседания так и не было. Председатель общественного Совета при КБ №8 Геннадий СКЛЯР поясняет, что сначала встречу отложили из-за смены Главного врача больницы, а потом новый руководитель должен был огласить дату, когда сможет приехать столичное руководство КБ № 8. В свою очередь, Главный врач Эдуард ИВАНОВ аргументирует, что его задача - наладить работу комплекса, поэтому он не может постоянно заниматься организацией заседания Совета.

Депутат Горсобрания Юрий ФРАЙ известный своей критичной позицией к всевозможным общественным структурам, уверен, что в случае с больницей сдвиг возможен, только если ФМБА «повернется лицом» к городу.

Возрождения же второго «медицинского» совета, как оказалось и вовсе не произошло.

- Он и не образован, - поясняет вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА.- Взяли тайм-аут, потому что два общественных совета по здравоохранению будут не совсем понятны людям. Я думаю, что он будет, но необходимо понимание, под какую задачу создается организация, нужна подготовка.

Зато в середине марта в Обнинске появился совет отцов, который о целях своих заявил достаточно высокопарно - продвижение идеологии патриотического воспитания, здорового образа жизни и морально-этических ценностей. Как пояснил председатель структуры Александр КОЛУНОВ, одним из направлений деятельности общественники выбрали - развитие у детей любви к малой родине. Например, посещение объектов, благодаря которым появился город и предприятий, которые и сегодня его прославляют. Однако сами общественники организовывать экскурсии не намерены, они надеются, что в их ряды вольются другие отцы из разных школ, которые и взвалят на себя эту ношу.

-Да не надо организовывать родителей. Им надо зарабатывать деньги, организовывать жизнь своего ребенка, водить его на кружки, заниматься досугом. А если они будут еще и в Советах заседать, то когда родителям детьми заниматься?- недоумевает Фрай.

И добавить к этому нечего.

Тимофей КОМИССАРОВ

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