Друзья из Поднебесной

Представители крупнейшей китайской корпорации заинтересовались опытом первого наукограда.

Обнинск сегодня находится в стадии активного развития. Речь идет не только о внутренней динамике. Первый наукоград уже много лет занимается созданием и совершенствованием международных связей, причем очень успешно.

В числе зарубежных городов-побратимов числятся американский Окридж, литовский Висагинас, финский Ювяскюля, китайский Мяньян, итальянский Фраскати.

Вполне возможно, что в скором времени этот список пополнит китайский мегаполис - Шэньчжэнь. По крайней мере, с этим городом, а точнее, с одной из его крупнейших атомных корпораций, Обнинск намерен вести сотрудничество.

Первым шагом в развитии этих отношений стал визит китайской делегации в наукоград. Возглавил группу заместитель генерального директора Института ядерных исследований корпорации CGN Сун Джилянь.

«ДЛЯ НАС ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО ВАЖНО И НУЖНО»

CGN - одна из трех ведущих китайских атомных корпораций. В ее состав входит 41 дочерняя компания, а общая численность занятых в организации составляет 35 тысяч человек. Фирма выполняет проекты по строительству атомных энергоблоков с различными реакторными технологиями. В настоящее время она контролирует 16 таковых. Еще 12 блоков находятся на стадии строительства, а 20 - на этапе планирования. Всего за корпорацией зарезервированы площади под строительство 170 атомных блоков!

Деятельность этой китайской организации, говоря простым языком, можно сравнить с функциональностью нашего «Росатома». Об этом нам рассказал генеральный директор экспериментального научно-исследовательского и методического центра «Моделирующие системы» Валерий ЛЕВЧЕНКО, он же и стал инициатором приглашения представителей CGN в Обнинск.

- Мы уже давно ведем переговоры с китайской корпорацией о сотрудничестве в сфере моделирования. CGN - одно из крупнейших объединений в Китае, работающих в области атомной промышленности. И для Обнинска это сотрудничество, безусловно, важно и нужно, - уверен Левченко.

Преимущественно обнинская компания «Моделирующие системы», которая начала свою деятельность еще в 1991 году, занимается поставками аналитических тренажеров для АЭС и аналитических тренажеров электроэнергетической системы ТЭС. Познакомились с предприятием китайцы на специально организованной экскурсии, где представители научного центра рассказали гостям о технологиях, благодаря которым специалисты атомной сферы могут повысить квалификацию.

Уже после этого иностранные гости отправились в Дом Ученых на встречу с мэром Обнинска Владиславом ШАПШОЙ. Там состоялось более детальное знакомство сторон. После того как вице-мэр по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ рассказал представителям китайской корпорации об Обнинске, его истории и развитии, а также о планах на будущее. Гости в свою очередь познакомили собравшихся с их городом.

ЗАДУМАЛИСЬ НАД СОЗДАНИЕМ НОВЫХ РЕАКТОРОВ

Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа самых конкурентоспособных населенных пунктов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта - он служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. Согласно рейтингу сайта Tech Insider, Шэньчжэнь входит в число самых технологичных городов мира.

К слову, население этого мегаполиса на сегодняшний день составляет более 10 миллионов человек! Наверное, именно поэтому иностранные гости несколько удивились, когда узнали, что в первом наукограде России живут всего лишь чуть более сотни тысяч человек.

- У нас примерно такое же количество людей проживает в небольшой деревне, - с улыбкой говорили китайцы.

При этом гости из Поднебесной сказали, что Обнинск им очень понравился - они назвали его уютным и компактным.

Отойдя от лирики, представители обеих сторон перешли к переговорам. В частности, в ходе встречи рассматривалась возможность создания в Обнинске центра по изучению и разработке современных реакторных технологий.

Более того, представители китайской делегации всерьез заинтересовались как научным, так и практическим опытом наукоградовских специалистов. Именно поэтому сторонами был также рассмотрен вопрос сотрудничества в создании принципиально новых атомных реакторов.

По итогам встречи китайские гости предложили Обнинску и Шэньчжэню создать побратимские связи, а также пригласили наших ученых посетить КНР. Это предложение было принято с благодарностью.

Закончилась встреча традиционным обменом памятными сувенирами. Обнинцы преподнесли гостям картину с изображением нашей АЭС. Надо сказать, что таким подарком китайцы были приятно удивлены и даже тронуты.

- Это же Первая в мире атомная станция! Именно с нее зарождалась вся атомная отрасль, а Обнинск внес в ее развитие свой ключевой вклад! - восхищались новые друзья российского наукограда.

Дарья ГУМЕРОВА

Есть мнение

ВИЦЕ-МЭР ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С CGN:

«ДЛЯ НАС ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ!»

- Мы всегда позиционировали себя как город-представитель Госкорпорации «Росатом», более того, мы стремимся к тому, чтобы стать ее визитной карточкой. Поэтому сотрудничество обнинского центра «Моделирующие системы» с такой крупнейшей китайской корпорацией, как CGN, для нас станет настоящим прорывом и еще одним большим шагом в сторону развития наукограда. Если в Обнинске благодаря помощи китайских партнеров появится центр по изучению и разработке современных реакторных технологий - это будет очень своевременно!

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