Новая маршрутная сеть может ударить по кошельку горожан?

В конце прошлого года на суд обнинцев представили проект новой маршрутной сети, разработанной екатеринбургской компанией «Тенсилон». Граждан не устроило многое - сокращение количества маршруток, увеличение интервала движения, и главное по плану разработчиков горожане должны были забыть о привычном круге Маркса-Энгельса - Курчатова-Ленина. Мэрия попыталась «смягчить удар», предложив обнинцам внести свои коррективы, а специальная комиссия постарается их учесть.

МЫ РАБОТАЕМ, ВЫ ОТДЫХАЕТЕ

Однако обнародования новой схемы так и не последовало, а между тем во второй половине года должны провести новый конкурс среди перевозчиков на право заниматься этой деятельностью в Обнинске. Причем, как будут выглядеть маршруты, сегодня не догадываются ни жители, ни предприниматели. Вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ информационный вакуум объясняет тем, что сейчас идет рабочий процесс: - Результаты работы екатеринбургской компании приняты, мы, возможно, их доработаем на комиссии.

Обсудить все нюансы новой маршрутной сети и выдать результат в мэрии обещали ближе к самому конкурсу, однако жителей просят не беспокоиться, их мнение обязательно учтут, и категоричных изменений не последует. Однако, как это удастся сделать чиновникам, не понимают ни горожане, ни перевозчики, ни депутаты.

- Там, на мой взгляд, сплошной пробел, - озвучивает свою точку зрения депутат Горсобрания Александр СИЛУЯНОВ. - Я считаю, что екатеринбургская компания достаточно халатно подошла к выполнению работы и то, что они нарисовали, не отражает потребностей города. Мне кажется, эту разработку невозможно применить без плачевных последствий для жителей.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Согласны с избранником народа и перевозчики, которые в новой схеме нашли немало сюрпризов. По их словам, например, разработчики новой маршрутной сети активно использовали в своих планах остановку напротив гостиницы «Юбилейной», а юридически она не узаконена до сих пор.

- Эта схема создана без учета сложившихся привычек и потребностей обнинцев. Надо улучшать то, что есть, а не действовать по принципу: «До основанья мы разрушим», - считает руководитель ООО «Вираж», обслуживающий 14 маршрут, Анастасия КЛИМАРЕВА.

О том, что новая схема с каждым днем теряет актуальность, говорят и в мэрии. Город растет, и в том же «Заовражье» планируется достраивать еще одну дорогу, а значит, маршруты, проходящие через этот микрорайон, придется перестраивать.

- Сейчас главное - качественно подготовить конкурсную документацию, мы нигде не афишировали, но именно над этим мы и работаем, чтобы конкурс во второй половине года не сорвался, - объясняет Геннадий Евгеньевич.

И в этих условиях мэрия собирается акцентировать внимание на двух пунктах: четкого соблюдения расписания транспортниками и появлении автобусов в часы пик, по аналогии с Питером и Москвой. Если с первым проблем не возникнет, то второе условие обнинские перевозчики, по их заверениям, точно не осилят. Более дешевые «ПАЗики» часто ломаются, а стоимость современных комфортабельных автобусов несопоставима с платой за проезд в наукограде.

- Предыдущий аукцион показал, что в Обнинске это нереально. Тогда тоже выдвигались требования об автобусах, но все осталось как есть, - говорит Анастасия КЛИМАРЕВА.

В мэрии же надеются переломить недовольства маршрутчиков, которые уже однажды меняли автопарк и желтые Газели ушли в прошлое, а им на смену пришли иномарки. По мнению Геннадия Ананьева, заставят выйти из тени представителей транспортной сферы и изменения в законодательстве, по которым с 1 июля у перевозчиков должны появиться кассы. Конечно, такое нововведение, безусловно, «обеляет» рынок, но вот как это будет работать в реальной жизни, представляется с трудом.

Сколько времени понадобится водителю, чтобы выдать билеты всем, кто заходит на остановках? Если в этот момент маршрутка будет двигаться, пассажиры будут недовольны, так как внимание водителя не сконцентрировано на дороге, а если транспортное средство будет стоять - это тоже вызовет негативную реакцию граждан, так как маршрутка будет «ползти, как черепаха».

К тому же в Калуге уже пошли разговоры, что эти ноу-хау приведут к росту платы за проезд, фактически расходы бизнеса оплатят пассажиры. Не стоит сомневаться, что переход от маршруток к автобусам тоже ляжет на плечи граждан. Но готовы ли к этому люди, вот в чем вопрос.

Евгения НИКИТИНА

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