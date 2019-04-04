На реконструкцию улицы Лейпунского город потратит более 90 миллионов рублей

В прошлом году администрация анонсировала реконструкцию улицы Лейпунского, предупредив, что привести в порядок территорию быстро не получится. Изменений там горожане ждут с нетерпением. Однако пока что работы еще не начинались. Когда же все-таки будет дан старт долгожданному преображению, и кто возьмет на себя всю финансовую ответственность, нашему еженедельнику рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША.

ИНТЕРЕСНО И ДОРОГО

О необходимости привести в порядок «ворота города» - так называют улицу Лейпунского, общественность говорила давно. В прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки, когда жителям предложили выбрать территорию для благоустройства по федеральной программе «Комфортная городская среда». Большинство обнинцев посчитали, что тотального преображения требует Гурьяновский лес. Также в поле пристального внимания попали участок на проспекте Маркса близ комплекса «Маргарита» и улица Лейпунского. Власти наукограда к мнению жителей прислушались. И если реконструкция в районе «Товаров для мужчин» (так по старинке называют магазин) уже произведена, то второй объект пока что еще ждет своего звездного часа.

Команда молодых дизайнеров Leroy LLC представила общественности свое видение реконструкции улицы Лейпунского. Дизайнерское решение было смелым и неординарным. Согласно задумке авторов, здесь должны появиться торговый центр, новый фонтан, современный необычный ландшафт. Насколько точно этот дизайн-проект найдет свое отражение в реальности, покажет время.

Между тем предприятием «Городское строительство», которое выступает в роли заказчика, было подготовлено техническое задание на проектирование данного объекта и объявлены соответствующие торги, по итогам которых победила воронежская компания «Архи +».

В настоящее время окончательный проект реконструкции улицы Лейпунского уже готов.

- Проект утвержден. Он очень интересный и очень дорогостоящий. Его стоимость чуть более 90 миллионов рублей, - рассказывает сити-менеджер. - Уже на следующей неделе будут объявлены торги, в рамках проведения которых определится подрядчик на выполнение дальнейших работ.

Владислав Валерьевич пояснил, что скоропостижного преображения улицы Лейпунского горожанам ждать не стоит. На реализацию проекта уйдет не один год. Работы будут проходить в три этапа. Первый - стартует уже в этом году. По словам мэра, именно этот период станет самым сложным.

- Нам предстоит перекладывать практически все инженерные сети. Это очень большой объем работы. Но скажу сразу, что все необходимые разрешения со стороны ответственных инстанций уже получены, - прокомментировал Шапша.

В следующем году подрядчик возьмется непосредственно за благоустройство улицы Лейпунского, то есть именно за реконструкцию. Как пояснил глава администрации, в настоящее время решается вопрос об организации условий строительных работ.

ПАСПОРТ ГОТОВ

- Мы должны продумать, как сделать так, чтобы текущая реконструкция не доставляла неудобств местным жителям, - размышляет мэр.

Пока известно точно, что все работы будут проходить за забором, который украсят огромным полотном с изображением будущей улицы Лейпунского.

Ориентировочно в следующем году также начнется реконструкция фасадов домов. Напомним, что ранее представители администрации рассказывали, что у улицы Лейпунского появится свой колористический паспорт - по такому современному принципу уже давно работают в крупных городах России и в Европе. Как пояснили в обнинском управлении архитектуры, этот документ уже готов. Он определяет цвета, в которые будут выкрашены фасады пяти жилых домов по улице Лейпунского, причем для каждого здания определен свой цвет. Описать их словами весьма непросто, но оттенки будут приближенны к бежевому, серому и коричневому.

Эстетическая реконструкция зданий будет произведена за счет средств Фонда капитального ремонта. А затраты на остальные работы, которые на сегодняшний день оцениваются в 90 миллионов рублей, скорее всего, возьмет на себя город. Закончить преображение улицы Лейпунского планируют в 2021 году.

Дарья ГУМЕРОВА

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