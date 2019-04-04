Мэрия готовит горожанам сюрприз

Два миллиона потратит администрация Обнинска на обновление флагов в городе. Соответствующий лот размещен на портале Закупок. За эти деньги будет приобретено порядка четырех тысяч полотнищ. Те, кто занимается оформительской деятельностью, знают, что в масштабах города эта сумма невелика. Обнинские дизайнеры рассчитывают, что такого количества полотнищ хватит на украшение города к 9 Мая, Дню города и в летний период.

ОДНА ТЫСЯЧА ФЛАГОВ НА ОДИН СЕЗОН

Главный дизайнер Обнинска Оксана ГРИЦУК не скрывает, что места, где разместятся флаговые конструкции, останутся теми же, что и в прошлом году. По словам Оксаны Анатольевны, за один раз в Обнинске вывешивают порядка тысячи флагов, и первые украшения появятся в наукограде к майским праздникам. Полотнища будут красными, настраивающими на патриотизм. Позже цвет знамен изменится на нейтральный. А ко дню рождения Обнинска композиции вновь модернизируют.

- В этом году хочу вернуться к триколору, - рассказывает Оксана Грицук. - У меня есть очень интересная идея, не буду пока ее афишировать, но надеюсь, ко Дню города мы эту задумку воплотим. Будет интересно и необычно тоже флаговое, но не флаги.

По словам оформителей, приобретенных полотнищ им хватит на то, чтобы украсить город лишь в этом году. Здесь сказываются особенности территорий. Так, по проспекту Маркса, где устанавливают конструкции, постоянно гуляет ветер, да и солнечная погода, преобладающая в последние годы, не лучшим образом отражается на яркости флагов. А ведь чем ярче украшение, тем праздничнее настроение.

- Мы уже пробовали их стирать, но это не дает нужного эффекта, так что экономить не получается, - вздыхает Оксана Анатольевна.

ВАНДАЛЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

Единственное место, где полотнища служат по несколько лет, - магазин напротив четвертой школы. Правда, там используют другой тип флагов - на сетке, но полиэфирный шелк, из которого сделаны остальные украшения, выглядит нарядней и красочней.

Обнинцам кажется, что вандалы, уродующие остановки и площадки с фонарями, обходят оформительские конструкции стороной. Как уверяют дизайнеры, на самом деле, такое благополучие лишь видимость.

- У нас флаги воруют, не знаю, зачем они нужны людям, но по 5-10 штук за сезон с «ежиков» на Маркса исчезают, - заверяет Оксана Грицук.

Поэтому при закупке учитывают и этот фактор, приобретая больше полотнищ, чтобы была возможность оперативно восстановить конструкции. И раз горожане действий вандалов не замечают, значит, эту работу городские службы делают хорошо.

Тимофей КОМИССАРОВ

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