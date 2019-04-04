04.04.2019

Мэрия готовит горожанам сюрприз



Два миллиона потратит администрация Обнинска на обновление  флагов в городе. Соответствующий лот размещен на портале Закупок. За эти деньги будет приобретено порядка четырех тысяч полотнищ. Те, кто занимается  оформительской деятельностью, знают,  что в масштабах города эта сумма невелика. Обнинские дизайнеры рассчитывают, что такого количества полотнищ хватит на украшение города к 9 Мая, Дню города и в летний период.

 

ОДНА ТЫСЯЧА ФЛАГОВ НА ОДИН СЕЗОН

Главный дизайнер Обнинска Оксана ГРИЦУК не скрывает, что места, где разместятся флаговые конструкции, останутся теми же, что и в прошлом году. По словам Оксаны Анатольевны, за один раз в Обнинске вывешивают порядка тысячи флагов, и первые украшения появятся в наукограде к майским праздникам. Полотнища будут красными, настраивающими на патриотизм. Позже цвет знамен изменится на нейтральный. А ко дню рождения Обнинска композиции вновь модернизируют.

- В этом году хочу вернуться к триколору, - рассказывает Оксана Грицук. - У меня есть очень интересная идея, не буду пока ее афишировать, но надеюсь, ко Дню города мы эту задумку воплотим. Будет интересно и необычно тоже флаговое, но не флаги.

По словам оформителей, приобретенных полотнищ им хватит на то, чтобы украсить город лишь в этом году. Здесь сказываются особенности территорий. Так, по проспекту Маркса, где устанавливают конструкции, постоянно гуляет ветер, да и солнечная погода, преобладающая в последние годы, не лучшим образом отражается на яркости флагов. А ведь чем ярче украшение, тем праздничнее настроение.

- Мы уже пробовали их  стирать, но это не дает нужного эффекта, так что экономить не получается, - вздыхает Оксана Анатольевна.

 

ВАНДАЛЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

Единственное место, где полотнища служат по несколько лет, - магазин напротив четвертой школы. Правда, там используют другой тип флагов - на сетке, но полиэфирный шелк, из которого сделаны остальные украшения, выглядит нарядней и красочней.

Обнинцам кажется, что вандалы, уродующие остановки и площадки с фонарями, обходят оформительские конструкции стороной. Как уверяют дизайнеры,  на самом деле, такое благополучие лишь видимость.

- У нас флаги воруют, не знаю, зачем они нужны людям, но по 5-10 штук за сезон с «ежиков» на Маркса исчезают, - заверяет Оксана Грицук.

Поэтому при закупке учитывают и этот фактор, приобретая больше полотнищ, чтобы была возможность оперативно восстановить конструкции. И раз горожане действий вандалов не замечают, значит, эту работу городские службы делают хорошо.

Тимофей КОМИССАРОВ

Другие статьи из рубрики «В городе»

Обнинские дизайнеры перетасуют елки

Гурьяновский лес как пример для подражания

В «Экодолье» думают о людях!

Новое кафе могут закрыть из-за многочисленных жалоб!

Мэр города и прокурор лично взялись за посадки

И так сойдет?
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
05
апреля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление