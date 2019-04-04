В Обнинске может появиться светодиодная подсветка на велодорожках

В последнее время первый наукоград всерьез задумался о развитии велодвижения. На улицах Обнинска появится двухколесный транспорт, который можно будет взять напрокат. 7 апреля пройдет торжественное открытие сезона «велошеринга». Обнинские избранники народа предоставили велосипедистам преимущественное право проезда. А на днях депутат Горсобрания Вячеслав НАРУКОВ вместе с представителями фирмы Rubike, которой будет в наукограде претворять идею «велошеринга» в жизнь, посетил международный велоконгресс в северной столице.

ПЕРЕНЯТЬ ЧУЖОЙ ОПЫТ И ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ

- Это грандиозное мероприятие в сфере веложизни, - рассказывал о своих впечатлениях из Санкт-Петербурга журналистам еженедельника «ВЫ и МЫ» Вячеслав Владимирович. - Здесь есть и дискуссионные площадки, можно почерпнуть иностранный опыт в развитии этого направления.

Одно из достижений, которое поразило делегацию из первого наукограда, продемонстрировали представители из побратима Обнинска - литовского Висагинаса. Европейцы показали велодорожки со светодиодной подсветкой. По словам Нарукова, такой проект мог бы быть реализован и в Обнинске на проспекте Маркса, благо цена вопроса невелика.

Еще одной задачей на форуме для Вячеслава Нарукова стало представление доклада о велосипедной жизни Обнинска.

- Для многих было открытием, что у нас разработали такую программу, -говорит Вячеслав Владимирович. - Что ценно для нашего города, и это отметили организаторы конгресса, что инициатива идет снизу, в городе очень много велосипедистов, и обнинский предприниматель, предложивший «велошеринг», надеется, что эта идея у нас будет востребована.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

То, что двухколесный транспорт придется по душе горожанам, организаторы «велошеринга» не сомневаются, ведь это спортивное направление у обнинцев всегда было в почете. Однако задача стоит другая: поменять психологию людей, чтобы они воспринимали езду на велосипеде не как вид спорта, а как способ передвижения.

В решении этого вопроса депутаты надеются на участие предпринимателей, с которыми Вячеслав НАРУКОВ встретится на бизнес-завтраке на следующей неделе:

- Хочется обратиться к руководителям обнинских предприятий с просьбой сделать определенные шаги навстречу велодвижению: организовать у себя велопарковки и поощрять сотрудников, которые добираются до работы на двухколесном транспорте.

Такие маленькие бонусы и комфортные условия станут хорошим стимулом для обнинцев в освоении европейского пути. А участники велоконгресса летом собираются приехать в Обнинск, чтобы своими глазами оценить программу в действии.

Евгения НИКИТИНА

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