Как не ошпариться под душем?

В Обнинске уже не один год решают проблему отсутствия в многоквартирных домах так называемых теплорегуляторов жидкости - ТРЖ. И, надо заметить, за последние пару лет дело сдвинулось с мертвой точки. Городские управляющие компании стали устанавливать новые приборы и ремонтировать старые. Вот только ситуация с температурой горячей воды от этого улучшилась незначительно.

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ ПРОВЕРКИ

Казалось бы, с увеличением в домах количества ТРЖ жалоб от жителей должно стать меньше, а их по-прежнему хватает. Только если раньше люди сетовали на отсутствие теплорегуляторов, то теперь упрекают коммунальщиков в том, что от уже установленных нет никакого толку. Из кранов все равно в любой момент может рвануть крутой кипяток. Так что под душем не постоишь. Все время приходится быть начеку. И без преувеличения: случаи ожогов в таких ситуациях в Обнинске уже имели место, и наша газета о них писала.

Упрекнуть городскую администрацию в бездействии нельзя. Работа проводится, и о ней рассказала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА:

- В конце 2016 года мы провели проверку многоквартирных домов и подвели итоги по ситуации с АРТГВ - автоматическими регуляторами температуры горячего водоснабжения. Это более полное и официальное название ТРЖ. Было выявлено, что в тепловых узлах городских МКД отсутствует 349 регуляторов. И мы поставили перед собой задачу установить их в течение трех ближайших лет.

Таким образом, в 2017 году усилиями обнинских управляющих организаций в теплоузлах городских жилых домов появилось 107 ТРЖ, в 2018 году - 83. В текущем запланировано установить еще 159.

А перед этим, как проинформировала Анна Валерьевна, представители муниципального жилищного контроля провели масштабную проверку. Часть домов была передана для проверки в ГЖИ по Калужской области. По фактам выявленных нарушений с управляющими компаниями проводилась соответствующая работа, им были вынесены предписания. Правда, полномочия на это муниципальный жилищный контроль получил лишь в конце 2018 года, когда в стране изменилась судебная практика, касающаяся подобных вопросов.

Параллельно городская администрация собирала информацию от самих жителей через соцсети и электронную почту. Люди активно писали о положении дел с ТРЖ в своих домах. Все эти данные были систематизированы и в виде таблицы размещены на сайте мэрии.

КТО ВИНОВАТ?

Как рассказала Анна Еремина, на сегодняшний день регуляторы отсутствуют в ряде домов, которые обслуживают компании УК «ЧИП», ООО «ЖКУ» и ООО УК «УЖКХ». Однако этот факт вовсе не говорит о неэффективной работе названных предприятий. Просто им относительно недавно передали дома управляющей компании «Комфорт», к которой, как известно, была масса претензий. Так что теперь коммунальщикам приходится исправлять недоработки своих нерадивых предшественников.

Лучше всего дела обстоят в МП «УЖКХ», ООО «УК» и ООО УК «МКД». Другое дело, что, как мы уже писали выше, во многих домах даже теплорегуляторы жидкости не исправили ситуацию, и температура горячей воды там вызывает опасения.

Анна Еремина объяснила такое положение дел нехваткой в УК специалистов, которые бы могли отрегулировать приборы.

- Устройства эти не то, чтобы очень сложные, но требуют определенных знаний, а специалистов не хватает, - сетует Еремина.

С мнением чиновницы согласился и председатель комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания Роман АНЦИФЕРОВ. Правда, он в своем комментарии сделал упор не на недостаточность у коммунальщиков специальных знаний, а на нехватку их самих.

- Чтобы терморегулятор работал исправно, ему необходимо чуть ли не ежедневное техническое обслуживание. И каждые два-три многоквартирных дома должен обслуживать один сантехник. Таких возможностей пока нет ни у одной УК, - считает Роман Георгиевич.

А жителям, как мы все понимаем, от этого не легче. Они оплатили установку ТРЖ из своих карманов и вполне обоснованно хотят безо всяких опасений пользоваться горячей водой.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Депутат Анциферов видит решение проблемы в изменении самого принципа технического обслуживания системы горячего водоснабжения, которую, как он заверил, по всей стране планируется реконструировать до 2022 года.

- Вместо терморегуляторов будут устанавливать теплообменники, и вопрос закроют, - считает Роман Георгиевич.

В то время как Анна Еремина уверена, что жителям просто необходимо теснее взаимодействовать с управляющими компаниями.

- Как только возникает какая-либо коммунальная проблема, надо тут же сообщать о ней в УК. И пока такой контакт не установится, толку не будет, - прокомментировала она.

Еремина пообещала, что если в этом году в течение лета ТРЖ не будут установлены во все дома, где они сейчас отсутствуют, сотрудники мэрии начнут обращаться в судебные инстанции с исками о понуждении управляющих компаний исполнить предписания. Только вот заставит ли суд постоянно их регулировать, как того требуют условия техобслуживания, чтобы жители в очередной раз не ошпарились кипятком? Вопрос пока остается без ответа.

Инна ЕМЕЛИНА

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