Имидж первого наукограда

В Обнинске взялись за развитие местного туризма.

Несмотря на свой вполне еще юный возраст, наш город имеет богатую и интересную историю. Если углубиться в архивы, то можно найти очень много уникальных фактов, а также узнать немало нового о тех или иных объектах, расположенных здесь.

Но, как ни странно, на протяжении всего существования города мирного атома такое направление, как туризм, в нем практически не развивалось. Кто-нибудь слышал об организации специальных туров, к примеру, на ту же самую Морозовскую дачу или первую атомную станцию? Нет, на последний объект, кстати, попасть сегодня можно. Правда, для этого желающим необходимо самостоятельно пройти весь организационный путь, который лежит через Физико-энергетический институт.

А каких-либо туров в нашем городе, увы, нет. Точнее, не было до недавних пор. С инициативой развития в первом наукограде туристической ветви выступило «Агентство городского развития города Обнинска» (АГРО) при поддержке городской администрации.

Кстати, несколько первых туров уже прошли и весьма успешно. С проектом нас познакомила директор агентства Елена ПОПЛАВСКАЯ.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Людей всегда привлекали города с интересной историей. В Калужской области, например, туристов притягивали Таруса, Боровск, Малоярославец, Полотняный завод и многие другие населенные пункты, славящиеся интересной архитектурой и объектами исторического и культурного наследия.

А первый наукоград, с которого фактически началось развитие атомной промышленности, где жили и творили многие уникальные научные деятели, а также происходили значимые события, почему-то обделен вниманием приезжих. Точнее, до недавних пор туризм здесь просто не развивался.

Весь местный туризм заключался лишь в существовавшем некогда туристическом клубе и в организации краеведческого объединения, куда можно было обратиться при желании познакомиться с историей развития здешней территории. Но туризмом это назвать можно едва ли...

Идея организации, а точнее, развития в Обнинске этого направления, родилась у сотрудников АГРО в конце прошлого года.

- Одной из важнейших задачей «Агентства городского развития города Обнинска» является продвижение положительного имиджа города в общероссийском контексте, - рассказывает Елена Поплавская.

- В рамках этого направления, с целью привлечения в город туристов из столичной агломерации в настоящее время агентством совместно с московской компанией ООО «Активные люди» ведется разработка туристического маршрута «выходного дня», включающая в себя такие города, как Обнинск, Боровск и Малоярославец. Обнинск - территория, которая в достатке имеет необходимую для этого инфраструктуру - удобный транспортный узел, гостиницы и кафе. Иными словами, наш город в данном случае выступает не только как интересный объект, но и как некий «хаб». Мы хотим создать своего рода туристический центр на базе АГРО.

Долго жить одними иллюзиями инициаторы не стали и практически сразу организовали первый тур. И уже в декабре 2018 года при поддержке вышеупомянутой московской организации и «Центральной пригородной пассажирской компании» был организован пресс-тур, в котором приняли участие столичные блогеры, журналисты и фотографы. Для них провели специальную экскурсию по историческим и культурным объектам Боровска, Малоярославца и Обнинска.

ПО ГОРОДАМ КАЛУЖСКОГО КРАЯ

- Была поставлена задача не только познакомить аудиторию с туристическим потенциалом региона, но и создать положительный эмоциональный фон путешествия. Участники тура прибыли в наш город на комфортном экспрессе и провели здесь два дня. За это время они посетили Музей истории Обнинска, мемориальный комплекс «Первая Атомная АЭС», совершили обзорную автобусную экскурсию по городу, а также съездили в Боровск и Малоярославец, - вспоминает Елена Владимировна. - В программу также входило посещение Парка птиц и Свято-Никольского Черноостровского монастыря в Малоярославце. Самые яркие впечатления у участников остались от посещения АЭС, нашей знаменитой подводной лодки и от концерта воспитанниц православного приюта малоярославецкого Черноостровского монастыря.

Следом за этим экскурсионным туром последовали новые. В феврале с наукоградом, первой АЭС и Музеем истории города Обнинска сотрудники АГРО знакомили инвесторов Калужской области - собственников нескольких гостиниц и культурных объектов, тоже заинтересованных в притоке туристов в наш регион.

После в рамках международной конференции, которая проходила в Доме Ученых, туристическую поездку организовали для работников калужского Министерства конкурентной политики. А в марте аналогичный совмещенный тур (АЭС и Музей) провели уже для студентов ИАТЭ.

- Поскольку история первой АЭС неотделима от истории города, очевидно, что ее посещение было бы правильно предварить экскурсией по Музею истории города Обнинска. Именно в рамках этого плана и состоялся пробный тур для студентов МИФИ. Уже известно, что в адрес «Агентства городского развития» поступила еще одна заявка на организацию такого тура для студентов МИФИ, - рассказывает директор АГРО.

Ограничиваться лишь одним туром (городской Музей и Первая в мире АЭС) инициаторы не собираются. В ближайшем будущем, например, уже станут доступны организованные экскурсии на знаменитую Морозовскую дачу. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с туристическими агентствами нескольких городов нашего региона.

- С целью расширения географии туров в «продуктовый портфель» компании планируется включить экскурсионные и туристические программы в другие города Калужской области: Обнинск, Боровск, Малоярославец, Тарусу, - рассказывает Поплавская. - Уже готовы проекты туров, определены основные объекты показа. Так что приезжающих в наукоград туристов вскоре станет заметно больше!

Дарья ГУМЕРОВА

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