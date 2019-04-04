Самая лучшая и самая скромная

Чемпионка мира по шахматам Анна Афонасьева учится на психолога, но мечтает стать тренером.

Региональное отделение Федерации спортивных журналистов России решило обратить внимание общественности на спортсменов Калужской области, сумевших добиться больших высот. Начиная с этого года репортеры будут ежемесячно определять лучшего в нашем регионе спортсмена.

Первой ласточкой в рамках реализации данного проекта стала обнинская шахматистка, воспитанница СДЮСШОР «Квант» Анна АФОНАСЬЕВА. Ее признали лучшей в январе 2019 года. На днях мы встретились с девушкой и ее тренером Игорем СОКРУСТОВЫМ, чтобы узнать о недавних успехах спортсменки и поговорить о планах на будущее.

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО ШАХМАТЫ МНЕ НАДОЕЛИ»

По мнению инициаторов данной акции, стремление попасть в категорию лучших должно повысить эффективность занятий спортом в Калужской области, а вместе с тем и мотивацию спортсменов.

Анна Афонасьева узнала о том, что оказалась лучшей спортсменкой региона, во время очередных соревнований. Девушка скромно признается - для нее эта новость стала неожиданностью. Однако тот самый эффект мотивации все-таки сработал и еще больше вдохновил Аню на победы.

На самом деле, надо отдать должное скромности шахматистки. Ведь по большому счету такой титул, как «Лучшая спортсменка» (к тому же одномесячный), совершенно ничто по сравнению с теми званиями, которые успела заслужить девушка в свои 18 лет. Вот лишь некоторые из них: мастер ФИДЕ, КМС по шахматам Единой Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК), чемпионка России, чемпионка Европы и, наконец, чемпионка мира!

Стоит отметить, что Аня только недавно перешла во «взрослые» шахматы и вошла в состав Сборной России. И уже в свои 18 лет ей приходится выходить на поле наравне с матерыми шахматистками, среди которых значатся не только чемпионки разных уровней, но и гроссмейстеры - одно из высших званий в этом виде спорта (выше только гроссмейстер международного уровня).

Анна Афонасьева уверенно идет к этому титулу. За несколько игр ей нужно набрать определенное количество баллов, и первый у девушки уже есть.

Такого успеха Аня смогла добиться не только благодаря врожденному таланту, но и своему собственному невероятному трудолюбию. Она тренируется ежедневно по 5-6 часов! При этом играет в шахматы спортсменка с пяти лет и признается, что это ее любимое дело.

- У меня был один момент, когда я очень устала. Мне казалось, что шахматы мне надоели. Но это быстро прошло. И как раз сейчас у меня новый подъем сил. Я хочу расти и добиваться новых высот, - комментирует Анна.

Большую моральную поддержку спортсменке подарил ее папа, который ездил вместе с ней на все соревнования и помогал ей морально. Но нельзя не сказать о том, что все эти разъезды требуют серьезных финансовых вложений, которые под силу далеко не каждой семье.

ШАХМАТЫ КАК ЧАСТЬ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Несколько лет назад на невероятные способности Афонасьевой обратили внимание представители компании «Обнинскоргсинтез», которая, как известно, давно славится своей социальной ориентированностью. Предприниматели многие годы не только дарят праздник обнинцам на День города, но и оказывают спонсорскую поддержку в развитии сразу нескольких спортивных направлений. В число подопечных попала и Анна.

- Мы очень благодарны компании «Обнинскоргсинтез», которая оказывает нам такую большую финансовую поддержку. Для нас очень важно такое внимание, - говорит тренер Анны Игорь СОКРУСТОВ.

К слову, самый главный наставник обнинской шахматистки, человек, который воспитывает чемпионку с пятилетнего возраста, Игорь Анатольевич Сокрустов старается оставаться в тени. А ведь его регалии тоже не перечислить. Он международный арбитр, мастер ФИДЕ, тренер высшей категории, международный организатор. И, кстати, именно Сокрустов выступил в роли инициатора внедрения в общую систему образования в Калужской области такой дисциплины, как шахматы. К примеру, в Обнинске этот новый предмет появился уже во всех школах, и преподается он учащимся 2-5 классов.

По словам Сокрустова, шахматы не только способствуют активному умственному развитию, но еще и дисциплинируют. А еще этот вид спорта помогает выстраивать целые комбинации в обычной жизни, то есть продумывать все свои шаги в той или иной ситуации наперед и принимать рациональное решение.

Между тем жизнь чемпионки мира по шахматам из Обнинска продолжает бить ключом. Уже на следующий день после встречи с журналистами Аня со своим тренером отправились в Сочи, где они на протяжении месяца будут принимать участие в соревнованиях самого разного уровня - туда съедутся лучшие шахматисты, в числе которых будет и наша Анна Афонасьева.

Кстати, сейчас девушка учится на заочном отделении факультета психологии, но честно признается, что работать по специальности пока что не планирует. Свое будущее она, так или иначе, видит на шахматном поле. После того как у Анны Афонасьевой закончится карьера спортсмена, она постарается найти себя в образе тренера.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Грани спорта»