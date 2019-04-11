Многодетные мамы встретились с медиками КБ № 8

Обнинские многодетные мамы встретились с руководством КБ № 8. Они подняли целый ряд проблем, касающихся работы педиатрического отделения, и обсудили их с исполняющим обязанности главного врача Эдуардом ИВАНОВЫМ и заведующей детской поликлиникой Людмилой СЕРГЕЕВОЙ. На мероприятие также пришел начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ. Конструктивная беседа время от времени перетекала в жаркие споры, но, как известно, именно в споре и рождается истина.

КАЖДАЯ СТОРОНА ИЗЛАГАЛА СВОЮ ПРАВДУ

В самом начале разговора женщины напомнили медикам, что предыдущая такая встреча проходила в 2015 году, вот только ни одна поднятая на ней проблема так и не была решена. Поэтому многие вопросы они озвучили повторно.

В частности, собравшиеся обсудили, как работают в городе филиалы детской поликлиники и насколько сложно сейчас стало вызвать врача на дом. В очередной раз был поднят вопрос очередей.

- Филиалы мы будем поддерживать и усиливать за счет узких специалистов, - пообещал Эдуард Анатольевич.

В качестве примера он привел ситуацию в 51-ом микрорайоне, где не так давно филиал № 2 возглавила замечательный врач Галина Сергеевна УШАКОВА.

Однако мамочек это ничуть не успокоило. Они говорили о том, что из-за проблемы с вызовами педиатров на дом им приходится самим водить больных детей в поликлинику. А там таких, как они, немало, и малыши друг от друга заражаются новыми инфекциями.

- Мы над решением этой проблемы работаем, но она касается не только одного Обнинска, но и всей страны, - разводили руками врачи.

При этом они доказывали женщинам, что провести серьезную диагностику в домашних условиях все равно невозможно. Для этого требуется специальное оборудование, которое имеется только в клинике.

Людмила Сергеева в свою очередь пожаловалась на некрасивое поведение некоторых родителей, вызывающих педиатров на дом. Часто они беспокоят докторов совершенно необоснованно, при этом демонстрируют по отношению к ним явное неуважение. При входе в квартиры на педиатров кидаются огромные собаки, многие хозяева заставляют докторов разуваться, хотя время у тех очень ограниченно. А еще нередко родители сочиняют, что ранее у ребенка была повышенная температура. Дескать, поэтому сами в поликлинику и не пошли.

Но и многодетные не сдавались.

- Некоторые визиты к врачу совершенно бестолковые, - жаловалась мама четверых детей Мария В. - Я вынуждена ходить в поликлинику с больным ребенком, чтобы только продлить свой больничный лист. На мои просьбы сделать это дистанционно врач мне ответила отказом.

Женщине объяснили, что таковы общие правила для всех. Для продления больничного листа врач обязан еще раз осмотреть пациента.

ГЛАВВРАЧ ПООБЕЩАЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОЧЕРЕДЕЙ

Эдуард Анатольевич выслушал все претензии представительниц инициативной группы внимательно и предложил объявить новое правило, согласно которому многодетных родителей должны будут пропускать на прием без очереди. Но Людмила Александровна заверила его, что вряд ли это получится сделать, так как данное предложение не подкреплено законом.

Медики, как всегда, посетовали на нехватку кадров. Приход в КБ № 8 новых специалистов мог бы закрыть все эти вопросы, но пока что врачи к нам не едут. Владимир Жарский отметил, что даже выделяемые им из городского бюджета 12 тысяч рублей за поднаем жилья не могут решить данную проблему.

Людмила Александровна призналась, что выпускники медицинских ВУЗов не хотят идти в педиатрию, так как специфика этого направления очень сложная: взрослый человек в состоянии объяснить, что и как его беспокоит, а малыши молчат, и врач должен все понять сам.

Зато Иванов пообещал решить проблему очередей. Как он рассказал, планируется создать единую регистратуру для взрослой и детской поликлиник. Будут организованы единый колл-центр и электронная очередь, что позволит упростить запись к врачам, особенно к детским. И все это будет сделано в рамках проекта «Бережливая поликлиника», который не так давно запустил Росатом.

Со слов Эдуарда Анатольевича, соответствующие документы КБ № 8 уже подготовила. И теперь она ждет финансирование для закупки необходимого оборудования.

В завершение беседы мамы обратились с просьбой ликвидировать торговлю игрушками в коридоре детского отделения поликлиники.

- Дети рядом с этой торговой точкой начинают плакать, капризничать, требуют купить очередную ненужную куклу или машинку. В итоге поход к врачу превращается в настоящее наказание, - посетовали женщины.

Как пояснил Эдуард Анатольевич, изначально по договору с индивидуальным предпринимателем в этой палатке планировалось торговать книжками. Но договоренности были нарушены. Руководитель КБ № 8 пообещал в ближайшее время разобраться в данной ситуации. Эту проблему, судя по всему, решить будет проще, чем кадровую.

Инна ЕМЕЛИНА

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