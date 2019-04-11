11.04.2019

В войне с бактериями проигрывают люди



Наши люди любят пить воду из родников. Считается, что она чище и полезней той, что течет из-под крана. И, возможно, до какого-то определенного периода так и было. В последние же годы мы все чаще узнаем о том, что родниковая вода загрязнена. О чем свидетельствует недавняя ситуация в Боровском районе. 

 

УТЕШИТЬ ЛЮДЕЙ НЕЧЕМ

Речь идет о заражении кишечной палочкой источника возле храма Николая Чудотворца. Информацию об этом подтвердила районная СЭС. Но не сразу. Лабораторные исследования проводились дважды, и первые результаты показали, что никаких патогенных микроорганизмов в воде нет. В то же время имели место случаи отравлений среди тех, кто пил воду из русиновского источника. В итоге боровчане разделились на два противоборствующих лагеря. Одни призывали пить только кипяченую воду, другие хвалили родниковую, подчеркивая, что проблему выдумали и раздули. 

Точку в этом вопросе поставила повторная госэкспертиза, результаты которой всех огорчили: наличие колиформных бактерий, более известных как кишечные палочки, подтвердилось. Этот вид организмов обитает исключительно в кишечнике человека, а потому в данном случае речь идет о загрязнении родника именно канализационными стоками. Тогда боровские СМИ цитировали главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии» Виктора БАГРОВА, который заявил, что если не принять меры, ситуация будет ухудшаться.

Жители, понятное дело, забеспокоились. Уж если воду в святом источнике загрязнили, чего же ждать дальше? Тем более, и сам главный врач об этом сказал. И вот прошло полтора месяца, и мы решили выяснить, ухудшилась ситуация или все-таки улучшилась. Только утешить нам людей, увы, нечем. Виктор Петрович давать комментарии по этому поводу отказался. А раз так, то, судя по всему, сказать ему журналистам нечего: все гораздо хуже, чем мы думали.

 

В ОБНИНСКЕ СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ

И беспокоиться здесь следует не только боровчанам, но и ближайшим соседям. Многие жители Обнинска имеют в Боровском районе дачи и ездят туда на выходные. Так что шансы заболеть, употребив некипяченую воду, есть у всех у нас. Тем более что и в самом наукограде ситуация ничем не лучше. Об этом рассказал наш главный санитарный врач Владимир МАРКОВ. 

- На территории Обнинска имеется несколько таких родников: в районе Красной горки, за стадионом «Труд», в ряде СНТ. Исследования воды мы проводим с мая по сентябрь, так что в этом году пробы пока не брали. А вот прошлогодние результаты нас расстроили. Мы взяли всего восемь проб, и шесть из них - то есть 71 процент - оказались несоответствующими по эпидемиологическим показаниям. Поэтому на территории города не рекомендуем употреблять сырую воду из источников, - пояснил Владимир Федорович.

Кстати, некоторое время назад наши журналисты писали о проблеме загрязнения святого источника, расположенного рядом с деревней Красная горка. За этой водой с бутылками и канистрами приезжают жители всех окрестных населенных пунктов. Только вот далеко не каждый знает, что буквально в нескольких метрах от этого родника расположилось самое настоящее кладбище домашних животных! Захоронения находятся в лесочке, чуть выше открытого источника, в метрах 50-70.

Большинство могилок выглядят вполне ухоженными. Практически каждое захоронение имеет надгробие с фотографией, именем и датой смерти покойного. Особо сердобольные хозяева декорируют могилки камнями и даже приносят цветы.

Местные жители рассказывают, что кладбище было организовано больше десяти лет назад. Специалисты обнинской СЭС, узнав об этом, были очень удивлены и возмущены. Сами посудите: что станет с водой родника, рядом с которым гниют трупы?

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ

Побеседовали мы на эту тему и со служителями Православной церкви. В частности, заместитель директора духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь», монахиня матушка София (ИЩЕНКО) выразила большое сожаление по поводу того, что люди стали так безответственно относиться к природе.

- Эту воду нельзя называть святой. Здесь не нужно путать: это вода из святого источника, - пояснила она. - Дело в том, что территориально такие источники нередко располагаются на общественной земле. И приходят туда совершенно разные люди. В том числе и те, кто к природе относится потребительски. А когда духовность в обществе падает, то в первую очередь страдает природа. Потому что все в нашем мире взаимосвязано. Человек поставлен быть царем природы, а если царь болен духовно, то и царство его гибнет.

Матушка София порекомендовала установить рядом с такими загрязненными источниками таблички с информацией о том, что воду оттуда пить нельзя. Факт очень грустный, но, признавая его, необходимо принимать меры предосторожности. 

И уж совсем огорчили нас в комитете по экологии обнинской городской администрации. Его председатель Ирина ОНУФРИЕВА проинформировала нас, что источниками они не занимаются и не считают их. С ее слов, конкретного списка обнинских родников в ее ведомстве нет, и жалоб по поводу качества воды в них в комитет по экологии пока не поступало.

Но с наступлением весны народ потянулся на природу. В связи с чем Ирина Владимировна порекомендовала гражданам отслеживать в СМИ информацию СЭС, касающуюся исследований воды в родниках, и в случае негативных результатов этих анализов посоветовала брать с собой на отдых кипяченую воду. Так что лучше не рисковать.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Экология»

Труба на всякий случай

Нет мусорки, нет мусора?

Обнинску не видать снегоплавильного комплекса как своих ушей?

Вода должна быть чистой!

Обнинцы выступают «за» раздельный сбор мусора

Чисто - это просто?
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Вы и Мы
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
14
апреля
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление