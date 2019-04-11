В войне с бактериями проигрывают люди

Наши люди любят пить воду из родников. Считается, что она чище и полезней той, что течет из-под крана. И, возможно, до какого-то определенного периода так и было. В последние же годы мы все чаще узнаем о том, что родниковая вода загрязнена. О чем свидетельствует недавняя ситуация в Боровском районе.

УТЕШИТЬ ЛЮДЕЙ НЕЧЕМ

Речь идет о заражении кишечной палочкой источника возле храма Николая Чудотворца. Информацию об этом подтвердила районная СЭС. Но не сразу. Лабораторные исследования проводились дважды, и первые результаты показали, что никаких патогенных микроорганизмов в воде нет. В то же время имели место случаи отравлений среди тех, кто пил воду из русиновского источника. В итоге боровчане разделились на два противоборствующих лагеря. Одни призывали пить только кипяченую воду, другие хвалили родниковую, подчеркивая, что проблему выдумали и раздули.

Точку в этом вопросе поставила повторная госэкспертиза, результаты которой всех огорчили: наличие колиформных бактерий, более известных как кишечные палочки, подтвердилось. Этот вид организмов обитает исключительно в кишечнике человека, а потому в данном случае речь идет о загрязнении родника именно канализационными стоками. Тогда боровские СМИ цитировали главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии» Виктора БАГРОВА, который заявил, что если не принять меры, ситуация будет ухудшаться.

Жители, понятное дело, забеспокоились. Уж если воду в святом источнике загрязнили, чего же ждать дальше? Тем более, и сам главный врач об этом сказал. И вот прошло полтора месяца, и мы решили выяснить, ухудшилась ситуация или все-таки улучшилась. Только утешить нам людей, увы, нечем. Виктор Петрович давать комментарии по этому поводу отказался. А раз так, то, судя по всему, сказать ему журналистам нечего: все гораздо хуже, чем мы думали.

В ОБНИНСКЕ СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ

И беспокоиться здесь следует не только боровчанам, но и ближайшим соседям. Многие жители Обнинска имеют в Боровском районе дачи и ездят туда на выходные. Так что шансы заболеть, употребив некипяченую воду, есть у всех у нас. Тем более что и в самом наукограде ситуация ничем не лучше. Об этом рассказал наш главный санитарный врач Владимир МАРКОВ.

- На территории Обнинска имеется несколько таких родников: в районе Красной горки, за стадионом «Труд», в ряде СНТ. Исследования воды мы проводим с мая по сентябрь, так что в этом году пробы пока не брали. А вот прошлогодние результаты нас расстроили. Мы взяли всего восемь проб, и шесть из них - то есть 71 процент - оказались несоответствующими по эпидемиологическим показаниям. Поэтому на территории города не рекомендуем употреблять сырую воду из источников, - пояснил Владимир Федорович.

Кстати, некоторое время назад наши журналисты писали о проблеме загрязнения святого источника, расположенного рядом с деревней Красная горка. За этой водой с бутылками и канистрами приезжают жители всех окрестных населенных пунктов. Только вот далеко не каждый знает, что буквально в нескольких метрах от этого родника расположилось самое настоящее кладбище домашних животных! Захоронения находятся в лесочке, чуть выше открытого источника, в метрах 50-70.

Большинство могилок выглядят вполне ухоженными. Практически каждое захоронение имеет надгробие с фотографией, именем и датой смерти покойного. Особо сердобольные хозяева декорируют могилки камнями и даже приносят цветы.

Местные жители рассказывают, что кладбище было организовано больше десяти лет назад. Специалисты обнинской СЭС, узнав об этом, были очень удивлены и возмущены. Сами посудите: что станет с водой родника, рядом с которым гниют трупы?

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ

Побеседовали мы на эту тему и со служителями Православной церкви. В частности, заместитель директора духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь», монахиня матушка София (ИЩЕНКО) выразила большое сожаление по поводу того, что люди стали так безответственно относиться к природе.

- Эту воду нельзя называть святой. Здесь не нужно путать: это вода из святого источника, - пояснила она. - Дело в том, что территориально такие источники нередко располагаются на общественной земле. И приходят туда совершенно разные люди. В том числе и те, кто к природе относится потребительски. А когда духовность в обществе падает, то в первую очередь страдает природа. Потому что все в нашем мире взаимосвязано. Человек поставлен быть царем природы, а если царь болен духовно, то и царство его гибнет.

Матушка София порекомендовала установить рядом с такими загрязненными источниками таблички с информацией о том, что воду оттуда пить нельзя. Факт очень грустный, но, признавая его, необходимо принимать меры предосторожности.

И уж совсем огорчили нас в комитете по экологии обнинской городской администрации. Его председатель Ирина ОНУФРИЕВА проинформировала нас, что источниками они не занимаются и не считают их. С ее слов, конкретного списка обнинских родников в ее ведомстве нет, и жалоб по поводу качества воды в них в комитет по экологии пока не поступало.

Но с наступлением весны народ потянулся на природу. В связи с чем Ирина Владимировна порекомендовала гражданам отслеживать в СМИ информацию СЭС, касающуюся исследований воды в родниках, и в случае негативных результатов этих анализов посоветовала брать с собой на отдых кипяченую воду. Так что лучше не рисковать.

Инна ЕМЕЛИНА

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