Жительница Обнинска прошла все круги ада немецкого концлагеря

Или ужас фашизма глазами ребенка.



Каждый год 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В связи с этим в минувший четверг у мемориала «Вечный огонь» прошел традиционный памятный митинг. А мы встретились с жительницей Обнинска Валентина Яковлевной ДЕМЬЯНОВОЙ, которая будучи еще совсем маленькой девочкой в 1944 году попала в концентрационный лагерь «Штайнвег», где провела целый год. Избежать смерти Демьяновой удалось чудом. Однако по сей день Валентина Яковлевна вспоминает тот самый жуткий год своей жизни со слезами на глазах. Едва сдержали слезы и мы, слушая рассказ этого человека, побывавшего в самом настоящем фашистском аду.

«ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

Валентина Яковлевна родилась в 1939 году в поселке Ивот Брянской области. Что такое война, маленькая Валя узнала, когда ей еще не было и двух лет.

- Я, конечно, помню мало из того, что происходило со мной и моей семьей в военные годы. Но многое мне рассказывала мама, старшие брат и сестра, - начала свою историю женщина. - Немцы окружили Брянскую область уже в начале октября 1941 года, пришли они и в наш поселок. У нас был огромный дом, в котором в момент оккупации поселились немецкие офицеры. Я помню двоих из них: они были как «злой и добрый полицейский» - один все время размахивал пистолетом, а другой его усмирял и проявлял иногда к нам хоть какую-то человечность. Мама мне рассказывала, что однажды в тот момент, когда она меня кормила (а питались мы тогда, чем придется, так как немцы забирали практически все), тот самый «добрый» офицер подошел к нам, молча посмотрел и ушел в комнату. Через какое-то время он вернулся и протянул мне целую буханку хлеба, завернутую в блестящую упаковку. Потом он показал маме фотографию, на которой были изображены его жена и дочка, чем-то похожая на меня...

Так, немецкие офицеры прожили в семье Валентины два года. А в сентябре 1944 в дом зашли автоматчики и погнали всех на улицу, не разрешив даже взять хоть какие-то вещи.

- Жителей всего поселка выгоняли на улицу. А дома сжигали. Тех, кто пытался вернуться, чтобы хоть что-то забрать, расстреливали на месте. Моя мама каким-то образом успела прихватить с собой только маленькую иконку Божьей матери, которая и помогла нам потом выжить, - рассказывает Валентина Яковлевна.

Всех жителей поселка Ивот начали куда-то перегонять, куда, на тот момент не знал еще никто...

- Мы ехали на телеге, шел дождь. А я была полуголая, поскольку мама меня схватила спящую, когда в дом ворвались немцы с автоматами. Какая-то женщина дала маме свой платок, чтобы она меня в него смогла завернуть, - вспоминает пенсионерка. - На определенном этапе колонну поджидали партизаны, которые хотели отбить нас у немцев. Шла перестрелка, но в итоге нашим пришлось отступить. Потом мама мне рассказывала, как кинулась ко мне после перестрелки и увидела, как по моему лицу текли красные струйки. И она закричала: «Убили! Убили!». Но тут я открыла глаза. Потом выяснилось, что это текла краска с платка, который намок под дождем.

РАССТРЕЛЯЛИ ЗА КАРТОШКУ

Это была лишь одна из первых встреч маленькой Валентины и ее семьи лицом к лицу со смертью. Их еще долго перевозили из одного населенного пункта в другой. Они прошли Польшу, затем оказались в Германии, по которой еще долго колесили. В общей сложности это «путешествие» длилось около восьми месяцев. Пунктом назначения стал концлагерь «Штайнвег».

- Мы только потом поняли, зачем нужен был такой долгий «вояж». Немцы ведь ничего просто так не делали. Таким образом они фильтровали пленных - им нужны были только выносливые, в том числе и дети, - объясняет Демьянова.

Пригнанных пленных поселили в типичные для концлагерей бараки. Взрослых, в том числе и старшую сестру (подростка) Валентины, с утра гнали на работы. А маленьких детей оставляли с надзирательницей - ее было принято называть «немецкая мамочка», которая всегда ходила с плеткой.

- Мой брат мне рассказывал, что она вроде как меня «любила», если этот глагол вообще применим в этом случае. И вот однажды она даже принесла мне большое красивое яблоко. И я его долго держала в руках, поскольку не понимала, что с ним нужно делать. Брат схватил его, откусил и побежал. А куда убежишь в этом бараке? - говорит Валентина Яковлевна. - Так «немецкая мамочка» догнала его и отхлестала плеткой. Брат мне потом рассказывал, как очень переживал из-за того случая, не потому, что его избили, ему было стыдно за свой поступок.

Впрочем, и это не самое страшное, что пришлось пережить этой семье. Валентина Яковлевна рассказала, что женщинам после работы выдавали паек, который запрещалось выносить из «столовой» и отдавать детям.

- Одна женщина каким-то образом однажды вынесла две картошки. Она вместе со всеми вышла на улицу, где своих мам с работы всегда ждали дети. И то ли надзиратели заметили эту картошку, то ли у нее у самой сдали нервы. В общем, она побежала, и ее на месте расстреляли. Спустя годы я смотрела фильм «Мать Мария», в котором увидела эту сцену - один в один! Я очень плакала, - не сдерживает и сейчас своих слез пожилая женщина.

«КРОВИ У ДЕТЕЙ БРАЛИ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ХОТЕЛИ»

Как уже говорила Валентина Яковлевна, немцы ничего не делали просто так. Потому и детей кормить (если так можно сказать) напрасно они тоже не собирались. Маленькие пленники должны были приносить пользу. Работать они, понятное дело, не могли. Поэтому они становились донорами крови.

- Детей отбирали по арийским признакам. Выставляли всех в ряд, приходил немец в халате и просто указывал пальцем. Указал он и на меня - я была светловолосая, с голубыми глазами. Брата пропустили, так как он был темненький. Все знали, что эти дети уже не вернутся, а потому началась суматоха - крики, слезы. И в этой суете брат пробрался в группу отобранных детей, чтобы быть рядом со мной. А там уже никто не перепроверял - кровь брали у всех. Брали столько, сколько хотели. Могли дать перерыв на восстановление, а потом брали снова. Дети, естественно, впоследствии умирали. Если ребенка и возвращали матери, то он все равно погибал потом. А что женщина может сделать с обескровленным дитем?

Но Валентину и ее брата спасло чудо. В доноры фашисты их «записали» в начале апреля 1945-го, а уже 22 числа пленников освободили из лагеря. Детей тут же отправили в госпиталь. После него - в фильтрационный лагерь.

- Меня собирались отправлять домой. Должны были во что-то одеть. Принесли два платья на выбор - одно вишневое, а другое в разноцветный горошек. Несмотря на то что мне понравилось первое, меня нарядили во второе и подарили мне большую куклу. Конечно, я радовалась. И только спустя годы, уже во взрослом возрасте меня посетила мысль - а с кого сняли эти платья, кому когда-то принадлежала эта кукла?..

Валентина с мамой, сестрой и братом в скором времени вернулись в родной поселок. На том месте, где когда-то стоял их большой и красивый дом, сосед уже возводил свое жилище. Первое время семья жила у маминого брата, голодала. Но это уже был вовсе не тот ужас, который пришлось пережить в лагере. Впоследствии объявился папа, который чудом узнал о возвращении семьи, потому что еще в 1943 ему сообщили, что все погибли. Воссоединенная семья еще долго выживала, как могла. Окончив школу, Валентина поступила в индустриальный техникум у себя на родине. Пошла работать на местный стекольный завод, вышла замуж, родила сыновей. Вскоре при определенных обстоятельствах семья Демьяновых переехала в Обнинск, где до выхода на пенсию оба супруга трудились на обнинском стекольном заводе.

Шесть лет назад не стало мужа Валентины Яковлевны. Но ее поддерживает ее дружная и крепкая семья - сыновья, четверо внуков и четверо правнуков - самая большая награда за тот адский путь, который ей пришлось пройти.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»