Фестиваль широкого масштаба

В Обнинске встретятся тысячи юных гениев.

Каждый год в Обнинске собираются тысячи школьников и студентов, которых можно с уверенностью назвать гениями конструирования и программирования. Они встречаются в первом наукограде в рамках традиционного фестиваля робототехники «РОБОЛИГА», чтобы продемонстрировать свое умение и, естественно, получить новый опыт в этой области. В этом году фестиваль стартует 20 апреля во Дворце спорта «Олимп».

РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ

Фестиваль робототехники, который проводится в городе мирного атома уже на протяжении нескольких лет, стал поистине одним из самых необычных и массовых мероприятий нашего города. Более того, это мероприятие давно приобрело широкую популярность, и с каждым годом оно собирает все больше участников. К примеру, в прошлом году, в нем приняли участие около двух тысяч человек!

«РОБОЛИГА» - это ежегодный региональный фестиваль научно-технического творчества для детей и взрослых, в рамках которого проходят соревнования по робототехнике, инженерные мастер-классы, выставка достижений учеников «Академии Технолаб», а также развлекательные мероприятия.

Проведение подобных фестивалей определено сразу несколькими существенными факторами: развитие, мотивация, интерес и профориентация ученика. Мероприятия, проводимые в рамках фестиваля «РОБОЛИГА», позволят сначала заинтересовать ребят творчеством, затем сделать осознанный выбор в плане профессионального ориентирования и как результат - в будущем способствовать появлению современных и технически грамотных людей, готовых использовать и применять инновационные подходы в жизни, работе и будущей профессиональной деятельности.

В роли главных организаторов фестиваля по робототехнике выступают: ЧОУ ДО «Академия Технолаб», обнинская администрация, АО «Концерн Росэнергоатом» и «Агентство инновационного развития». Среди партнеров мероприятия: Министерство экономического развития Калужской области, «Обнинск Телеком», Школа скорочтения IQ007, «Макснет системы», пиццерия «Папа Джонс», Ассоциация развития и поддержки предпринимательства «Стратегия Про».

ГОНКИ РОБОТОВ

В Обнинске же конструированию и моделированию юных инженеров обучают на базе ЧОУ ДО «Академии Технолаб». Здесь собираются дети, которые с нуля учатся не только моделировать роботов, но и программировать их. Обучают юных инженеров-конструкторов опытные специалисты.

За время своего обучения ребятам удается познать сразу несколько направлений, начиная от проектирования и заканчивая программированием и изучением свойств различных материалов. Сегодня этим юнцам ничего не стоит создать собственного робота и внедрить в его «мозги» определенную программу. А полученные навыки ребята демонстрируют как раз в рамках специального регионального фестиваля «Роболига», куда съезжаются самые настоящие маленькие гении со всей Калужской земли.

В первый день участники демонстрируют полученные навыки, выставив на соревнования роботов, которых они создавали на протяжении нескольких месяцев собственными руками. Специально для гонок организаторы разработали необычную трассу, которая может принимать любую форму в зависимости от типа гонок. К соревнованиям допускаются как роботы на базе LEGO, так и роботы на платформе Arduino.

Кроме соревнований, в которых традиционно участвуют юные инженеры из разных школ и секций Калужской области, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по конструированию и скетчингу. К примеру, в рамках последнего все желающие смогут освоить технику скоростного рисунка. Она позволяет выполнять быстрые рисунки, отражая композицию и основные идеи.

Еще одна интересная и новая площадка в фестивале «Роболига» - детский Нейротрон: с помощью специальных датчиков, которые имеют возможность отслеживать мозговые импульсы и передавать их на специальное устройство, участники смогут дистанционно, с помощью силы мысли сообщать лампам, какие цвета надо зажигать, а также изменять яркость.

В программе «РОБОЛИГИ»: соревнования «Гонки Роботов», выставка проектов школьников и студентов, выставка компьютерных игр (разработанных учениками «Академии Технолаб»), научно-технические мастер-классы, зона ретро-приставок, научное шоу, турнир по игре Hearth Stone, различные конкурсы и развлечения.

Вход для гостей фестиваля бесплатный, предварительная регистрация на фестиваль по ссылке: роболига.рф/registration/

Принять участие в мастер-классах во время фестиваля может любой желающий.

Регистрация на соревнования «Гонки Роботов» по ссылке: роболига.рф/registration/robot.php.

Дарья ГУМЕРОВА

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