В ногу со временем

Компания «Обнинскоргсинтез» уже 20 лет помогает развитию спорта в наукограде.

На днях в городе прошел очередной турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез», в котором приняли участие более двухсот спортсменов из самых разных городов.

Неизменно в соревнованиях задействованы и воспитанники СШ «Держава», которые и на этот раз смогли продемонстрировать отличные результаты. О том, как проходил турнир, и насколько важна для нашего города спонсорская поддержка в области спорта, нам рассказал директор СШ «Держава» Юрий ФРАЙ.

Уже на протяжении 20 лет дважды в год в Обнинске проводятся турниры - по дзюдо и кудо. Соревнования стали уже авторскими, поскольку все это время в роли главного спонсора, а точнее, уже партнера, выступает компания «Обнинскоргсинтез».

Это предприятие на сегодняшний день является одним из самых социально-ориентированных. Особую поддержку оно оказывает в области развития спорта. В частности, внимание «Обнинскоргсинтез» направлено на лыжные гонки, единоборства, шахматы. Кроме того, компания регулярно радует горожан организацией праздничных мероприятий в День города.

- Понимаете, в данном случае важен не только сам турнир, но и традиция. Из года в год мы проводим в нашем городе эти соревнования. И за это время это общее дело приобрело свою определенную историю. Многие из тех, кто когда-то сам принимал участие в таких турнирах, сегодня являются тренерами, судьями, а кто-то уже на эти турниры приводит своих детей, - говорит Юрий Фрай. - Это уже своего рода эпоха. И большую роль играет именно наш партнер - компания «Обнинскоргсинтез», которая помогает нам формировать и развивать спортивную историю города. На самом деле, это дорогого стоит.

Этот турнир, который проходил в волейбольной школе Александра САВИНА седьмого апреля, стал 20-м по счету и собрал более двухсот участников из разных городов! На соревнования приехали дзюдоисты из Москвы, Костромы, Тулы, Твери, Калуги, Московской и Калужской областей. Турнир посетили и борцы из сильнейших клубов ЦФО - «Борец» и «Самбо-70».

Воспитанники обнинской спортивной школы «Держава» в очередной раз продемонстрировали отличные результаты.

На самую верхнюю ступень пьедестала взошли: Федор ПАПОЧКИН, Анна МОРОЗ и Екатерина ПАНТЮХИНА.

«Серебро» домой увезли Анна КОРОБЕЙНИКОВА и Роман ЕФИМОВ.

А почетная «бронза» досталась: Егору МИХ АЙЛОВУ, Маргарите ИНШАКОВОЙ, Полине КАНЫГИНОЙ и Алине АББАЗОВОЙ.

По сложившейся традиции, все победители турнира получили от главного спонсора ценные призы. Спортсменам вручили уникальные медальницы с красивой гравировкой, в которых они смогут хранить свои награды. Также участники получили декоративные настенные тарелки и сертификаты на приобретение товаров в одном из спортивных магазинов.

Как говорит Юрий Владимирович, каждый такой турнир не проходит бесследно и становится настоящим праздником, как для участников и их болельщиков, так и для самих организаторов соревнований.

А уже осенью в Обнинске снова соберутся юные борцы из самых разных городов (на этот раз кудоисты), чтобы сразиться за призы компании «Обнинскоргсинтез» и стать частью той самой спортивной истории.

К слову, предприятию в этом году исполняется 20 лет, а это значит, что помогать в развитии спорта его представители взялись еще на заре своего дела.

Дарья ГУМЕРОВА

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