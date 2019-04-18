Дмитрий Козаков: «Сокращать штаты - путь тупиковый»

В конце 2018 года в муниципальном автотранспортном предприятии МП «ОПАТП» произошла смена руководства. Место Виктора Павловича ЖИЛКИНА занял молодой и перспективный руководитель Дмитрий Юрьевич КОЗАКОВ. Хозяйство ему, прямо скажем, досталось непростое. Изношенность автопарка большая, проблем много. Но Козаков активно взялся за дело и согласился дать интервью нашей газете.

НАЧАЛИ С ВОПРОСОВ ЖКХ

- Дмитрий Юрьевич, вопрос традиционный: с решения каких проблем Вы начали свою деятельность в новом качестве?

- Начал, конечно, не с глобальных проблем. Потому что, чтобы что-то здесь решить, необходимо много времени и большие финансовые средства. Сейчас я стараюсь сохранить работу предприятия - перевозку пассажиров - хотя бы на том уровне, который есть сегодня. Работаем над этим вплотную.

- Какова у вас сегодня ситуация с доходами и расходами? Последние по-прежнему превышают?

- Да, у нас ведь убыточное предприятие, потому что у нас очень большие накладные расходы. Пытаемся проводить оптимизацию, но ее результаты будут видны только к концу года.

- Какие мероприятия предполагает эта оптимизация? Людей сокращать будете?

- Я считаю, что сокращение штатов в рамках оптимизации - это тупиковый путь. И такая мера не приведет к обеспечению надлежащего качества обслуживания пассажиров. Мы планируем уменьшать накладные расходы. В частности, по теплоснабжению. Будем заниматься вопросом приведения в порядок нашего здания.

- А не приведет ли это к еще большим расходам?

- Нет, такие действия, наоборот, будут способствовать привлечению новых доходов. Судите сами: можно же привести в порядок крышу, которая протекает, и сдавать помещения в аренду. Можно и нужно отремонтировать теплотрассу на улице и уже меньше платить за отопление. Сейчас приходят бешеные счета за тепло, потому что трубы не заизолированы и, по сути, «отапливают» воздух. Планируем также промывать систему отопления. Намерены повысить собираемость за проезд за счет увеличения контролеров, которых некоторое время назад сократили. Они следят за работой кондукторов.

ВСЕ ПОКАЖЕТ КОНКУРС

- Как Вы думаете, почему основная часть пассажиров предпочитает ездить в частных маршрутных такси?

- На самом деле, все очень просто. Если бы у нас были новые автобусы, люди бы выбирали их. Лично я лучше бы поехал в хорошем автобусе, чем в маршрутке, потому что там более свободно и безопасно. В этом направлении мы тоже сейчас работаем и надеемся, что к началу лета наш автопарк пополнится тремя новыми автобусами. Покупать их планируем сами - за счет своих средств. Они будут небольшими, и это позволит им не уступать «Газелям» в маневренности.

- Чего Вы ждете от предстоящего конкурса по пассажирским перевозкам?

- Мы тоже будем в нем участвовать. На общих основаниях. Теоретически конкурс должен упорядочить ситуацию с общественным транспортом в городе. Но, прежде чем говорить о каких-то перспективах в этом направлении, необходимо ознакомиться с условиями конкурса, а их пока не предоставили. Известно только, что по новым правилам каждый маршрут будет обслуживать только один перевозчик. Сегодня ситуация иная. Наши маршруты обслуживают еще и частные перевозчики. Но обсуждать это еще рано. Пока не будет объявлен конкурс, никто точно не скажет о его условиях, которые прописаны в документации. Если обратиться к опыту Калуги, где конкурс уже проведен, то там сохранили льготы для определенной категории пассажиров. Возможно, и у нас так же будет.

- Как Вы оцениваете перспективы МП «ОПАТП»?

- Будет финансирование - будет существовать и наше предприятие. Произведут изменения маршрутной сети, то, возможно, у нас изменится и экономическая ситуация. Ведь для того чтобы мы могли полноценно исполнять свои обязательства, нам необходим хороший автобусный парк. А с тем, что у нас сегодня есть, мы можем выйти только на один маршрут.

- Сколько у МП «ОПАТП» сейчас маршрутов?

- Их девять.

- А Вы не думали использовать вместо автобусов «Газели»?

- Мое глубокое убеждение, что крупногабаритный общественный транспорт в городе остаться должен. Пример тому такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, которые постоянно закупают автобусы и сохраняют муниципальный транспорт. И потом не забывайте, что Обнинск, учитывая в нем наличие целого ряда вредных производств, в том числе и радиоактивных, все-таки потенциально опасный город. А на случаи эвакуации людей необходимы именно автобусы. Поэтому мы как перевозчики существовать будем. Но вот в каком виде, сказать пока не могу. Время покажет.

Инна ЕМЕЛИНА

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