Депутаты одобрили работу по озеленению

Состоявшееся на этой неделе заседание комитета по ЖКУ прошло без обсуждения писем и жалоб граждан. На удивление, их не было. Хотя в СМИ по вопросам ЖКХ жители города обращаются чуть ли не каждый день.

НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

Повестка у членов комитета была короткая. В первую очередь они обсудили поступивший в Городское Собрание проект Постановления губернатора об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами Калужской области платы за коммунальные услуги на период с 2020 по 2023 годы. Выступила по этому поводу заместитель начальника отдела регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Ольга ПАНТЕЛЕЕНКО.

Она пояснила, что в этот раз речь идет не об изменении предельных индексов и тарифов, а о необходимости внести в документацию некоторую ясность с юридической точки зрения. Ольга Пантелеенко напомнила, что предельные индексы в нашем регионе устанавливаются с июля 2014 года. Первый долгосрочный период был определен с 2014 по 2018 годы. Следующий - с 2019 по 2023 годы. Однако в ходе работы в данном направлении из Постановления выпала формула их расчета, которая в прошлом документе присутствовала. Но правовое управление, по словам специалиста, решило не вносить изменения в уже существующий нормативный акт, а сделать это отдельным Постановлением. И когда предельные индексы будут устанавливаться на 2020 год, эта же формула будет предусмотрена и на 2021-2023 годы.

Что касается года текущего, то здесь, как заверила Ольга Викторовна, все останется на прежнем уровне: 1,7% - на период с 1 января по 30 июня и 4 % - на срок с 1 июля по 31 декабря.

Председатель комитета по ЖКУ Роман АНЦИФЕРОВ спросил у Ольги Пантелеенко, учитывалась ли при расчете предельного индекса на 2019 год услуга обращения ТБО. Специалист пояснила, что данная услуга новая, поэтому учитывать ее начнут лишь со следующего года.

Членами комитета было принято решение направить данный проект Постановления на заседание городского Собрания.

ПОДРОБНО О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА

О реализации программы благоустройства города в 2018 году перед народными избранниками отчитался начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий администрации города Андрей БЕЛИКОВ.

В частности, он рассказал о проведенных мероприятиях в рамках двух подпрограмм: «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» и «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска».

В своем выступлении Андрей Юрьевич отметил, что в 2018 году на содержание и озеленение территорий города было направлено более 83 миллионов рублей. Для поддержания чистоты территории проводилась регулярная уборка мест общего пользования, скверов и парковых зон, аллей, ежедневная очистка урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города, косьба травы на газонах и в скверах. С улиц было собрано и вывезено 106,5 кубических метров опавшей листвы, произведена стрижка живой изгороди на улицах города.

Для удобства граждан установили 28 скамеек и 40 урн по проспекту Ленина, а также по улицам Курчатова, Энгельса, Королева.

Неплохо потрудились и озеленители. За отчетный период в городе было высажено 84 дерева, 331 кустарник, множество цветов. Расчищено два гектара лесопарковых зон. Проводилась вырубка сухостойных, аварийно опасных и больных деревьев.

Помимо этого, была произведена реконструкция наружного освещения в районе остановки общественного транспорта пешеходной зоны по проспекту Маркса, 50 (магазин «Маргарита»). Там же проведены работы по устройству кармана под остановку.

Особое внимание Андрей Беликов обратил на проведенную в сентябре 2018 года работу по разработке схем границ прилегающих территорий по благоустройству и содержанию городских территорий.

Кроме того, до депутатов была доведена информация о деятельности по развитию парков, парковых зон и скверов. По данным администрации, на эти цели было выделено свыше 27 миллионов рублей.

На территории городского парка отремонтировали асфальтобетонное покрытие дорожек, а также покрытие кровли и сцены. Заменили входную группу и произвели ремонт стен на танцевальной площадке «Кадриль».

У площади в районе ТРК «Триумф Плаза» выполнены работы по пересадке кустарников и восстановлению газона. Там же были заменены спортивные тренажеры и покрытие из резиновой крошки на территории детской игровой площадки.

С декабря 2018 года «Городской парк» проводит комплексную уборку пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, осуществляет контроль за состоянием расположенных там малых архитектурных форм, детской и спортивной площадок. Всю эту информацию депутаты одобрили и приняли к сведению.

Инна ЕМЕЛИНА

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