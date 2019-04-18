Алексей Егоров: «Многие считают меня долларовым миллионером, но при этом я езжу на «Шкоде»

Недавно обнинский боксер Алексей ЕГОРОВ одержал очередную победу. По результатам боя с южноафриканским спортсменом Томасом ОСТХЕЙЗЕНОМ единогласным решением судей лидером был признан наш боец.

Мы встретились с Алексеем, чтобы узнать о том, как ему удается одерживать победы одну за другой, какие планы у боксера на будущее, как и почему он открыл школу бокса, планирует ли стать тренером. В общем, читайте сами.

«С НИМ МНОГИЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ДРАТЬСЯ»

- Алексей, как прошел бой с Томасом Остхейзеном? Что можете сказать об этом спортсмене?

- Парень он непростой. Многие отказывались с ним биться из-за его тактики - он «мажет» бой, то есть сам ничего не делает и сопернику не дает возможности. А с противником, который не хочет боксировать, очень трудно биться. Поэтому многие отказываются, дабы не потерять зрелищность. Но мой бой прошел хорошо, я одержал победу во всех десяти раундах. Удалось сделать все, что было запланировано.

- Насколько мне известно, за вашу профессиональную карьеру у вас еще не было ни одного поражения и даже ни одной ничьей. В чем секрет успеха? Все дело в высоком уровне подготовки, особенной тактике или, может, в чем-то еще? Например, в стечении обстоятельств?

- Карьера у меня еще не такая большая, я всего третий год в «профессионалах», побед не так много. Вот когда будет, например, уже 30 беспроигрышных боев, вот тогда можно о чем-то говорить. Что касается подготовки, то ничего сверхъестественного или секретного в ней нет. Все как обычно - тренируюсь.

- Раз вы сами заговорили о том, что ваша профессиональная карьера началась три года назад, хочу вернуться к тому времени. Осенью 2016 года вышел номер журнала «Обнинсклайф», на обложке которого изображен брутальный спортсмен Алексей Егоров. Этот образ отражает вашу действительную сущность?

- На фото я слишком суровый. В жизни я совершенно не такой. Да и вообще, спорт - это спорт, а жизнь - это жизнь. Эти сферы нельзя сравнивать. На ринге я один, а в жизни совершенно другой. Я обычный человек. Я просто мужчина, у которого есть семья. Безусловно, бокс, как и любой спорт, воспитывает определенные качества в человеке. Но это точно не брутальность - мне вообще непонятно это слово.

«ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ»

- Хорошо, что вы затронули тему спорта, который можно назвать одним из инструментов воспитания. Вы недавно открыли в Обнинске школу бокса. Это детская школа? И пользуется ли вообще сегодня бокс спросом у подрастающего поколения?

- Ну, во-первых, это не только моя школа. Не стоит забывать тренеров, которые там работают, в том числе и заслуженного мастера спорта Юрия ГОНЧАРОВА, вместе с которым мы и открыли эту школу. Не обошлось без участия президента обнинской федерации бокса Вячеслава КЛИМЕНКО, который знает меня с детства и всегда поддерживает. Мы давно думали открыть какую-то школу, обзавестись своим уголком, так сказать. И мы это сделали. Двери открыты для людей всех возрастов. Детишек очень много к нам пришло, а это говорит о том, что бокс сегодня действительно пользуется спросом.

- А среди тренеров вашей школы значится Алексей Егоров?

- Нет, я не тренирую и в ближайшее время не планирую этим заниматься. Во-первых, это все-таки другой вид деятельности. К этому нужно прийти, возможно, с возрастом. Ну, а во-вторых, с моим нынешним графиком я просто физически не смогу заниматься тренерской деятельностью.

- Задам вам вопрос с финансовой подоплекой. Приносит ли серьезный доход профессиональный бокс?

- Серьезный доход он будет приносить тогда, когда у тебя есть пояс Чемпиона мира, когда ты регулярно его получаешь в любой из версий. Вот тогда будет заработок, который позволит пожить на широкую ногу. А на ранних этапах карьеры никаких золотых гор нет. Но люди, как правило, видят картинку - видят бой, хороший результат, пояс. А что за этим стоит, как человек живет и что он ест, никто не видит. Меня вон некоторые вообще считают чуть ли не долларовым миллионером, хотя я при этом четвертый год езжу на «шкоде». Но это на самом деле нормально, многие спортсмены с этим живут.

- Алексей, наверное, у каждого профессионального спортсмена есть мечта, определенная цель, к которой он идет. Есть ли такая цель у вас?

- Мечта, наверное, должна быть у каждого человека, да и цель тоже, к которой он должен стремиться - даже у обычного инженера. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У меня естественно тоже есть цель, которая, с одной стороны может казаться недосягаемой, с другой - вполне реальной и возможной. Естественно, это пояс Чемпиона мира, и не один. Буду работать и тренироваться, главное, чтобы хватило здоровья.

Беседовала

Дарья ГУМЕРОВА

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