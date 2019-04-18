«С Красной дуги из наших никто не вернулся»

История ветерана, который бомбил немецкие самолеты и чудом избежал смерти.

Время, увы, не щадит никого. С каждым годом становится все меньше тех, кто подарил нам мирное небо, тех, благодаря кому мы каждое 9 мая празднуем Великую Победу. В Обнинске на сегодняшний день осталось всего 70 ветеранов-участников ВОВ. Эпоха уходит, и уходит она, к сожалению, слишком быстро. Поэтому встреча с такими людьми, с живой историей - это настоящая честь, которой на этой неделе были удостоены и журналисты нашего еженедельника. Мы встретились с Валентином МЕЛЬНИКОВЫМ, который всю войну бомбил фашистские самолеты.

ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА

Валентин Максимович, несмотря на свой почтенный возраст (в июле ему исполнится 95 лет), вполне еще бодр. Его память хранит все события его жизни, в том числе и те, которые, может, и хотелось бы стереть, да нельзя - о них нужно рассказывать потомкам - нам, людям, которые, к счастью, не видели ту страшную войну своими глазами. О ней мы можем только слушать.

Валентин Мельников попал на фронт в 1942 году, когда ему было чуть более 18 лет. Поскольку парень к тому моменту уже имел образование (хоть и неоконченное), то его определили в зенитные войска - тогда они считались элитными.

- Зенитчики всегда находились в удаленности от боевых действий. Их берегли, потому что они подбивали немецкие самолеты, бомбившие населенные пункты по ночам.

- Валентин Максимович, скажите, страшно было, когда эти самолеты налетали?

- Страшно. Люди надевали каски и приседали. Больше ничего не оставалось. А вокруг разлетались осколки бомбы, - рассказывает Мельников, достав из кармана один. - Я его себе в качестве «сувенира» сохранил.

Служба молодого Валентина проходила под Минском. Этот город был политическим центром, и его нужно было уберечь во что бы то ни стало.

Жили зенитчики в землянках, которые делали сами. Ее выкапывали с помощью саперной лопатки, а потом туда завозили огромную пушку. Впрочем, огонь по врагам вели оттуда, где и жили.

- Однажды я услышал какую-то шумиху неподалеку от нашей землянки. Выскочил, а там ребята все в шеренгу выстроились, - вспоминает Мельников. - Я спрашиваю, мол, в чем дело. А они говорят, что их посылают на Красную дугу. Я тут побежал к командиру, очень мне хотелось пойти вместе с ними. А командир как закричит на меня, мол, марш отсюда, а то на губу посажу. И не пустил. Таким образом, он спас мне жизнь. Потом я узнал, что все те ребята - 25 человек, погибли там, на Красной дуге, никто не вернулся. Спустя время после войны мы встречались с этим командиром, он приезжал в гости, когда у меня уже была семья.

«МЯСА НЕ БЫЛО, НО ИМ ПАХЛО»

Вскоре Валентина Мельникова назначили командиром зенитного комплекса, в его подчинении было семь человек, в том числе и женщины.

- Во время войны был повсеместный голод. Поэтому многие женщины шли добровольцами на фронт - там хоть как-то, но кормили. У нас, например, питание было весьма хорошее: и кашу ели, и супы - даже борщ.

- А мясо-то было? - поинтересовались мы.

- Мяса не было, но им пахло, - смеется Валентин Максимович.

Впрочем, всю войну Мельников там и прослужил в зенитных войсках. И день Победы для него, как и для многих солдат, пришел неожиданно.

- Я помню, что зашел в столовую перекусить. И вдруг слышу: «Валя! Валя! Беги скорее сюда!». Я выскочил на улицу, а все наши прыгают, смеются, подбрасывают вверх пилотки, береты и кричат: «Победа! Победа!». Это была неописуемая всеобщая радость, - вспоминает Валентин Максимович.

Но для Мельникова на этом служба не закончилась. Он прослужил еще до 1949 года, а после его отправили на Курильские острова в военную разведку. Там трудился до 1952 года. Во время несения службы он, кстати, встретил свою супругу, с которой потом и прошел всю жизнь. Ее не стало несколько лет назад.

- Я как-то возвращался из Москвы с отпуска. Пришел на Казанский вокзал за билетом. Подхожу к кассе и вижу - стоит девушка. Спрашиваю, мол, вы последняя? Она повернулась, а у меня сердце екнуло. Я сразу же понял, что это моя судьба. Мы ехали вместе в поезде. Всю дорогу проболтали, хотел сразу забрать ее к себе на Курилы. Но не получилось, так как она должна была после учебы еще три года отработать медиком при одном учреждении. Но потом она все равно приехала ко мне.

«КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ КАКОЙ-НИБУДЬ ВЕТЕРАН УЕЗЖАЕТ НА КАТАФАЛКЕ»

А в 1952 году семья Мельникова переехала в Обнинск. Сюда Валентина Максимовича позвал его друг детства, который к тому времени здесь уже хорошо обосновался и работал судьей. Мельниковы согласились. Некоторое время Валентин Максимович проработал инспектором в местном ГорОНО. А потом ушел в педагогику (к тому времени Мельников имел уже два высших образования).

- Я работал учителем географии в разных школах - в 4-й, в 6-й и в 10-й. Всего посвятил этому делу сорок лет, - рассказывает ветеран.

Но, выйдя на пенсию, Валентин Михайлович не отошел от образовательной отрасли. Он занялся саморазвитием, которое, вероятно, и помогло ему к столь почтенным годам сохранить здравую память и свежий разум.

- Я до сих пор разгадываю различные головоломки, кроссворды, сканворды. И стихи постоянно разучиваю, - поделился своим секретом мужчина и зачитал наизусть некоторые произведения, в том числе и знаменитое стихотворение Рамсула ГАМЗАТОВА «Журавли».

Сегодня на груди этого ветерана блестят медали - у него их 23. Каждый год 9 мая Валентин Максимович надевает свой парадный китель и идет к Вечному огню, где встречается с такими же героями, как и он. Правда, с каждой такой встречей их становится все меньше.

- Я вот специально перед нашей с вами встречей узнал. Сколько в нашем городе осталось ветеранов - именно тех, кто был на фронте. И мне ответили, что их осталось всего 70 человек. Чуть ли не каждую неделю какой-нибудь ветеран уезжает на катафалке...

Дарья ГУМЕРОВА

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