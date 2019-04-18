Калужский регион снова станет дискуссионной площадкой в рамках международного форума «Фармэволюция»

23 апреля Калуге состоится V ежегодный международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция-2019». На протяжении всего времени реализации данного проекта в роли принимающей стороны выступали Обнинск и Калуга.

Более того, впервые форум будет организован правительством Калужской области, региональным Агентством инновационного развития при поддержке Калужского фармацевтического кластера совместно с издательским домом «Коммерсантъ».

Форум объединит специалистов ведущих местных и зарубежных фармацевтических компаний, научно-исследовательских центров и инновационных бизнес-инкубаторов, а также ведущих аналитиков, инвесторов, экспертов и представителей власти разных уровней - как регионального, так и федерального масштаба. О том, что представляет собой форум «ФармЭволюция» и каковы основные его цели, нашему еженедельнику рассказал директор Агентства инновационного развития Калужской области (АИРКО) Анатолий СОТНИКОВ.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

История появления форума «ФармЭволюция» довольно длинная. Связана она в первую очередь с активным развитием фармацевтического кластера в нашем регионе. Именно этот приоритет сыграл решающую роль в появлении и реализации данного проекта на территории Калужской области.

Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» в нашем регионе был сформирован в 2011 году и в марте 2012 года был юридически оформлен в виде Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» и на сегодняшний день является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в РФ.

В 2012 году Калужская область приняла участие в конкурсном отборе пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, который проводило Министерство экономического развития Российской Федерации, и представила программу развития инновационного кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина». Согласно постановлению Правительства РФ № 188 от 06 марта 2013 года кластеру присвоен статус пилотного инновационного территориального кластера Российской Федерации.

Спецификой кластера является тот факт, что на сегодняшний день на территории Калужской области создана специализированная инфраструктура, позволяющая локализовать на территории всю цепочку создания стоимости от разработки до утилизации отходов фармацевтического производства.

В настоящий момент на территории Калужской области функционируют 64 предприятия. В их числе такие ведущие компании, как «Ниармедик-Фарма» (группа «НИАРМЕДИК»), «Берлин-Фарма» (группа «Берлин-Хеми Менарини»), «АстраЗенека» (группа «АстраЗенека Индастриз»), «НовоНордиск» и многие другие именитые предприятия.

В 2017 году вошел в строй завод по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции «Палладио БНМ». В июле 2018 состоялось открытие предприятия ООО «Санатметал СНГ», занимающегося разработкой и созданием имплантатов для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов.

В 2019 году запланировано открытие двух предприятий по производству готовых лекарственных средств российских компаний «Фарм-Синтез» и «Сфера-Фарм».

Общий объем выручки от продаж продукции, производимой на фармакологических предприятиях Калужской области, за шесть лет (2012-2018 годы) составил более 160 миллиардов рублей!

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

Как рассказал Анатолий Сотников, в рамках форума его участники обсуждают и решают самые разные вопросы и задачи фармацевтического характера.

- Главной задачей я бы назвал программу импортозамещения. Это необходимо, чтобы все жизненно необходимые препараты производились на территории нашей страны. И, конечно, выпуск необходимых компонентов и субстанций для производства лекарств. На сегодняшний день производителям тяжело конкурировать с Китаем, поэтому нужно и дальше поддерживать наши отечественные компании, чтобы в конечном итоге полностью самим себя обеспечивать, - говорит директор АИРКО.

Анатолий Александрович рассказал, что участниками форума являются не только представители российских компаний, но и зарубежных.

- Иностранных резидентов очень много, ведь часть расположенных у нас в области производств - дочерние предприятия мировых лидеров в области фармацевтики. Немецкие, итальянские, французские компании присылают своих представителей, при этом большинство из них - наши русские менеджеры и директора, что говорит о квалификации персонала, который мы готовим для этой отрасли.

- Анатолий Александрович, как стало понятно, в рамках этого форума поднимаются многие темы, касающиеся развития фармацевтического кластера. Какие основные результаты «ФармЭволюции» - что она дает, и есть ли возможность решать те или иные задачи на государственном уровне?

- Ключевой аспект состоит в обмене профессиональными мнениями, здесь участвуют и промышленники, и ученые, и чиновники. Фактически на таких встречах формируется то, как наша отрасль будет выглядеть завтра, поэтому переоценить значение этих встреч очень сложно. Что касается решения задач на государственном уровне, то это вполне реальная и результативная сторона форума «ФармЭволюция». Я бы даже сказал, что это один из лучших способов, когда с какой-то идеей соглашаются главные субъекты рынка со всей страны, к ней нужно отнестись со всем вниманием.

Дарья ГУМЕРОВА

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