В память о героях войны

Накануне Дня Победы в нашем регионе традиционно проводится спортивно-патриотическая акция «Добеги до Победы», организованная молодежным парламентом при Законодательном Собрании Калужской области. В этом году она стартовала в городе Жукове.

СПОРТИВНАЯ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Задача участников мероприятия - пробежать 1614 километров, что составляет расстояние от Москвы до Берлина. Подобные массовые забеги состоятся в Калуге, Обнинске и в районных центрах области. В настоящее время к ним ведется подготовка во всех муниципалитетах.

Как рассказала нам председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области Дарья НИКЕЕВА, необычность данной акции заключается в том, что она одновременно прививает любовь к спорту, культивирует здоровый образ жизни и призывает помнить нашу историю, чтить героев Великой Отечественной войны.

Участие в этом забеге - дань уважения фронтовикам, труженикам тыла, детям войны и всем, кто оказался причастен к событиям тех далеких лет.

Организаторы мероприятия уверяют, что в числе бегунов изъявляют желание оказаться очень многие, но, как правило, они не знают, как зарегистрироваться в этом качестве, что для этого необходимо сделать. Дарья Никеева дала на этот счет пояснение:

- Чтобы стать участником, нужно: выйти на пробежку, включить шагомер на мобильном устройстве, пробежать посильное расстояние, сделать скриншот экрана и селфи, а затем выложить это в группу социальной сети «ВКонтакте», которая так и называется «Добеги до Победы». Необходимо еще добавить хештеги #москва1614берлин #добегидопобеды.

Участвовать можно одному или в составе группы. Причем делать это можно неограниченное количество раз. А в завершении самых активных бегунов, преодолевших наибольшие расстояния, награждают письмами и подарками от парламента.

СТАРТ ДАН В ЖУКОВЕ

У мемориального комплекса в городе Жукове, где, как мы уже отметили выше, стартовала акция, собралось более 300 человек. Среди них были профессиональные спортсмены, любители бега и те, кто занимается спортом крайне редко.

Перед стартом их поприветствовали заместители главы администрации района Александр ЕРЫГИН и Лола СКОРКИНА, а также депутат Городской Думы города Жукова, председатель палаты наставников Совета молодых депутатов Калужской области Владимир ЧЕРКЕСОВ. В своих выступлениях они говорили о важности сохранения неискаженной правды и памяти о войне, о том, что в этой акции важен не результат, а поддержка самой идеи - отдать дань уважения нашим предкам-победителям. Следует отметить, что Александр Ерыгин и Владимир Черкесов также приняли участие в забеге.

На мероприятии выступила и Дарья Никеева. Председатель молодежного парламента региона рассказала о сути акции, подчеркнув, что стартует она именно в Жуковском районе, на родине Маршала Победы Георгия Константиновича ЖУКОВА.

- Акцию «Добеги до Победы», инициативу молодежного парламента при Законодательном Собрании области, подхватят в каждом районе региона. Задача - всем вместе пробежать расстояние, как от Москвы до Берлина. В мероприятии можно принять участие много раз. Достаточно преодолеть посильное для каждого расстояние, включив на мобильном шагомер, потом сделать фото и выложить свой результат на официальной странице акции в соцсети. Самых активных ждет поощрение, - отметила в своей речи Дарья Никеева.

Участники, преодолев расстояние в полтора километра, получили сертификаты. На финише их всех ждал горячий чай.

ОБНИНСК АКТИВНО ГОТОВИТСЯ К ЗАБЕГУ

В Обнинске тоже планируется аналогичный массовый забег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Состоится он 7 мая, и участие в нем примут спортивные команды предприятий и учреждений, а также учащиеся общеобразовательных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования.

- Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания молодежи и широкого приобщения ее к занятиям физической культурой и спортом, популяризации легкой атлетики, выявления сильнейших команд, - проинформировали в городской администрации наукограда.

К забегу будет допущена одна сборная команда от предприятий, учреждений, общеобразовательных школ и учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования. Команду планируется комплектовать из 11 человек - пяти девушек и шести юношей. Каждому участнику в наукограде предоставят возможность бежать только один этап.

Уже известно, что эстафета пройдет по улицам: Мира, Ляшенко, Гурьянова, Жукова и Победы. Стартовать и финишировать бегуны будут на площади у мемориала «Вечный огонь». Их регистрация будет проходить с 14:00 до 14:30.

Затем пройдет парад - построение и торжественное приветствие участников. А после него капитаны команд возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь». Общий старт команд намечен на 15 часов.

Предварительные заявки для участия в соревновании можно подавать в комитет по физической культуре и спорту администрации города до 6 мая.

А завершится акция 8 мая - прямо накануне годовщины Великой Победы.

Инна ЕМЕЛИНА

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