Проблемы города начнут решать под новый гимн

Состоявшееся на этой неделе очередное заседание Обнинского городского Собрания началось с выступления исполняющего обязанности главного врача КБ № 8 Эдуарда ИВАНОВА. В этой ипостаси он трудится чуть более трех месяцев, но уже подготовил отчет о проблемах клинической больницы, путях их решения и перспективах развития данного медицинского учреждения.

ЭДУАРД ИВАНОВ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

В связи с этим председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН попросил коллег быть к Эдуарду Анатольевичу снисходительными. Хотя доклад руководителя КБ № 8 оказался содержательным - с полным перечнем статистических данных и ясным пониманием стоящих на перспективу задач.

Иванов назвал основные проблемы вверенного ему учреждения. И в первую очередь назвал кадровую.

- Неукомплектованность медицинским персоналом составляет 40 %, - отметил он. - А врачей, как известно, привлекают зарплата и жилье. И это основная наша боль.

Далее Эдуард Анатольевич коснулся темы материально-технического обеспечения больницы. Из 26 имеющихся у нее зданий большая часть требует ремонта. В прошлом году затраты на это составили 84 миллиона рублей.

- Оборудование мы не можем закупать на те деньги, которые нам предоставляются по системе обязательного медицинского страхования, потому что в тариф не включена инвестиционная составляющая. Приобрести его можно только на целевые средства. Правда, последний год ситуация улучшилась - целевые средства выделили на переоснащение детской больницы и детских отделений. Туда уже поступило оборудование, которое сейчас монтируется, - рассказал Иванов.

Исполняющий главного врача говорил о недостаточном финансировании, убыточном тарифе ОМС, который в Обнинске ниже, чем в Московской области. В качестве примера он привел разницу стоимости одного вызова скорой помощи в Подмосковье и в наукограде: там это составляет три с половиной тысячи рублей, а у нас - две тысячи.

«Трудным моментом» Иванов назвал информационное обеспечение деятельности КБ № 8. Дескать, позитива в СМИ почти нет, а негатива сколько угодно. Хотя проблемы понемногу решаются. К примеру, благодаря выделенному клинике гранту удалось поправить ситуацию с зарплатами в некоторых подразделениях клиники. Свои результаты приносят действующие в городе программы «Компенсация расходов за поднаем жилья работникам бюджетной сферы» и «Жилье в кредит». В первой на сегодняшний день участвуют 19 медиков, во второй - 37.

Небезосновательно похвалил Эдуард Анатольевич обнинский родильный дом. В этом году, начиная с 1 января, там появилось на свет 411 малышей.

- Таких показателей и такого качества работы в области нет ни у кого, - подчеркнул он.

ПЕДИАТРОВ РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ

Далее Иванов ответил на вопросы народных избранников. В частности депутат Владимир СВЕТЛАКОВ поинтересовался, так ли необходим всем созданный около полугода назад общественный совет при КБ № 8.

- Я сам туда вхожу, - уточнил Владимир Борисович. - Но его заседания не проводились уже месяца три.

Иванов заверил, что отказываться от взаимодействия с любой общественной организацией было бы неправильно, потому что она рано или поздно все равно покажет свою работу, формы которой еще предстоит выработать.

Далее прозвучала реплика о том, что очень сложно записаться на прием к педиатру. У родителей малышей время от времени возникает потребность приводить своих детей в садик еще и по субботам. А для этого уже необходима дополнительная медицинская справка. Из-за очередей людям приходиться обращаться за ней в платные клиники, где получение такого документа обходится в сумму, равную стоимости самого приема.

Эдуард Анатольевич заверил собравшихся, что скоро эта проблема будет решена, так как в КБ № 8 принято решение объединить педиатров, работающих в детсадах с участковыми детскими врачами.

- Ходить уже придется к одному и тому же врачу, - подытожил Иванов.

Викулин поблагодарил Иванова за доклад и выразил надежду, что у него все получится. А представленную информацию народные избранники приняли к сведению.

У ОБНИНСКА БУДЕТ СВОЙ ГИМН

Далее депутаты приняли очередные изменения в Устав города. Как пояснил заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Зиновий ГУРОВ, в документе прописывается норма о предоставлении права инициативы в проведении публичных слушаний главе администрации города; уточняются ограничения для депутата Городского Собрания, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. Прописывается, что такой депутат не вправе участвовать в управлении профсоюзом.

При этом из Устава исключаются понятия «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов». Данными изменениями этот документ приводится в соответствие с Федеральным законодательством.

Также народные избранники внесли корректировки в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ранее вопрос был рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.

Удовлетворив ходатайство Обнинского городского Совета ветеранов, депутаты приняли решение о награждении председателя Калужского областного Совета ветеранов, председателя Обнинского городского Совета ветеранов Николая Валентиновича КАПУСТИНА знаком «За заслуги перед городом Обнинском».

В завершении было утверждено Положение о гимне Обнинска, в котором прописаны сроки проведения конкурса, требования к его участникам, конкурсным работам и другие нормы. Претенденты смогут подать свои варианты гимна с 15 мая текущего года по 1 сентября. Далее пройдет общественное голосование, но окончательное решение по данному вопросу примет Городское Собрание.

Инна ЕМЕЛИНА

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