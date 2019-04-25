Врет и не краснеет?

В Обнинске девушка уже несколько лет собирает деньги «на лечение» ребенка.

К сожалению, в последнее время мы все чаще слышим мольбы о помощи от людей, столкнувшихся с той или иной проблемой или болезнью. В интернете и по телевидению гуляют тысячи обращений, суть которых - сбор средств на лечение человека. И в нашем обществе есть большое множество неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи.

Но есть у всей этой благотворительности и обратная сторона медали - беспринципность и наглость. Очень многие, прикрываясь мнимыми болезнями своих близких (а порой в роли жертвы выступают и сами), «зарабатывают» себе на жизнь. Одна такая дамочка появилась и в Обнинске. На «лечение» своего ребенка она собирает деньги уже несколько лет!

«ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ»

Эту девушку с лицом страдалицы, назвавшей себя Татьяной, в Обнинске видели многие. Она ходит по разным торговым точкам, встает в укромный уголок, достает фотографию ребенка и начинает просить деньги, при этом добавляя всем проходящим в след чудодейственное «Дай Бог вам здоровья».

Многие сердобольные граждане, увидев столь печальную картину, достают свои кошельки и помогают. Сколько такой помощи высыпалось из кошелька неравнодушного общества, наверное, известно лишь самой матери «больного ребенка».

Да, и, конечно, не привлекла бы нашего внимания эта девушка, если бы не один интересный факт - деньги на лечение ребенка она собирает уже несколько лет! Именно поэтому мы решили выяснить, чем же болеет несчастный малыш- что это за «щадящий» недуг, который подарил несчастной женщине столько времени и возможности на спасение ее дитя?

Мы решили поинтересоваться у Татьяны, какую помощь можем оказать расспросили девушку обо всем, о чем только можно (хотя после беседы вопросов возникло еще больше). Выяснилось, что женщина собирает деньги на лечение своей пятилетней дочери, которая страдает раком головного мозга. Чтобы отправить ребенка в одну из немецких клиник, необходимо семь миллионов рублей! При этом наша героиня заявила, что ей уже удалось собрать почти всю сумму.

А дальше самое интересное. Ни на один наш вопрос у страдалицы не нашлось ни одного конкретного ответа, заставившего бы поверить в ее искренность. К примеру, на вопрос - почему вместо пятилетней дочери на фото изображен младенец, лежащий спиной, девушка ответила лишь: «Так мы решили».

- Вы же деньги уже несколько лет собираете, - откровенно заявили мы.

- Я только год стою, - начала с уверенным и «честным» лицом утверждать девушка.

А что самое главное, что на руках у просящей не оказалось ни одного документа, подтверждающего диагноз девочки.

- Справку мы сейчас делаем, - начала оправдываться девушка.

Хотя при этом она даже назвала свою (свою ли?) фамилию и фамилию дочери, а также сообщила, в какой именно больнице в настоящее время находится ее больной ребенок.

СТАТЬИ ЗА ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО НЕТ

Эта история вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях. Пока одни ругали «попрошайку» и говорили, что устали наблюдать ее в магазинах города на протяжении уже нескольких лет, нашлись и те, кто встал на защиту несчастной.

- Дорогие жители, уважайте человека, кем бы он ни был, и будьте добрей, и все тогда будет всем хорошо! - призывали одни.

- Уважать за брехню и игру на жалости? Наверное, у каждого найдется, кому из близких помочь и пожалеть. Но не этой аферистке, - противоречили другие.

Третьи писали, что знают дамочку лично и ее детей, которые абсолютно здоровы.

Кто-то из комментаторов и вовсе заявил, что еще несколько лет назад эта же девушка собирала деньги на лечение ребенка - правда, тогда это был мальчик.

А одна женщина написала, что уже предлагала помощь - обратиться в СМИ, например, но наткнулась на отказ от такой помощи. Сказать странно - ничего не сказать.

Между тем мы связались с той самой больницей (Российская детская клиническая больница («Республиканская»)), чтобы выяснить, числится ли там больной ребенок с такой фамилией. Ответ оказался предсказуем - «Нет».

Более того, в беседе со специалистом клиники нам удалось выяснить, что это далеко не первое обращение, поступившее к ним. Люди звонят из разных регионов. Больше всего вопросов в последнее время поступало по некой РОМАНОВОЙ. Однако наша героиня назвала нам другую фамилию - действительную или нет, мы не знаем, поскольку какие-либо подтверждающие документы девушка с видео показывать отказалась.

Попадают ли действия конкретной женщины под статью «мошенничество» - большой вопрос. Как пояснил нам заместитель начальника обнинского ОМВД Юрий ХРИПУНОВ, первое, что нужно делать гражданам, столкнувшимся с подобной ситуацией, - обратиться в полицию. Только тогда правоохранители смогут начать работу. И в том случае, если найдутся факты, указывающие, к примеру, на то, что подозреваемое лицо обманным путем нанесло материальный ущерб определенным лицам, тогда его действия, вполне вероятно, будут квалифицироваться как мошеннические. Отвечать за них уже придется по закону. А вот наказание за попрошайничество законодательством не предусмотрено.

Обнинск, кстати, может «похвастаться» большим количеством попрошаек. Встретить их можно на вокзале, в магазинах и других местах города. К примеру, в том же самом супермаркете, где мы пообщались с Татьяной, систематически появляется бабушка, которая без стеснения подходит к людям с откровенной просьбой купить ей «чего-нибудь». Кроме того, она просит еще и денег. Но в данном случае пожилая женщина ведет себя откровенно, не прикрываясь чьими-то болезнями. Подавать ей или нет - личное дело каждого. Впрочем, так же можно было бы сказать и в отношении Татьяны, если бы не одно «но». Девушка осознанно вводит людей в заблуждение, прикрываясь мнимой болезнью своего ребенка и подрывая веру людей. Ведь таким образом в общество вселяются недоверие и сомнения, которые однажды могут помешать спасению какого-нибудь действительно больного ребенка.

Дарья ГУМЕРОВА

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