Стена раздора

На Ленина, 88 возникли разногласия между собственниками и УК.

Продуктовый универмаг в доме № 88 на проспекте Ленина известен горожанам под названием «Седьмой магазин». Обычная торговая точка, каких много. Но оказывается, там уже не первый год длится конфликт между некоторыми жильцами и владельцем торговых площадей Сергеем ВЬЮНОМ.

«НЕ НРАВИТСЯ - ИЩИТЕ ДРУГУЮ КВАРТИРУ!»

Жительница квартиры № 34 Наталья Ивановна рассказала нам, что предприниматель время от времени меняет на стене дома вывески, и каждая такая деятельность сопровождается шумом и повреждением стены в ее квартире.

- Сверлят наружную стену, а у меня внутри из-за этого образовалась трещина, - жалуется женщина.

С ее слов, по этому же поводу неоднократно возмущалась и ее соседка, проживающая с ней на одной лестничной площадке. Но той еще хуже, потому что прямо под ее окном находится еще и кондиционер предпринимателя, который создает неприятный шум.

- Таких кондиционеров по всей стене несколько, - сетует Наталья Ивановна. - Мы обращались с жалобой в СЭС, а там нам порекомендовали обращаться в суд.

- А что говорит сам Сергей Вьюн? - поинтересовались мы.

- Он утверждает, что все его действия законны и советует нам, если что-то не нравится, сменить место жительства, - изумила нас ответом Наталья Ивановна.

Мы связались с Сергеем Николаевичем через его администратора, но бизнесмен отказался давать какие-либо комментарии, сославшись на то, что он «нас не знает». В итоге разговор ограничился претензиями в адрес журналистов.

ЕЩЕ ОДНО ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Зато не стал отрицать факт конфликта между жильцами дома и арендодателем Сергей ВОЛОТОВСКИЙ - директор обслуживающей данный дом управляющей компании МП «УЖКХ». Более того, Сергей Васильевич рассказал нам, что и с УК у господина Вьюна имеются некоторые разногласия.

- Не так давно Сергей Николаевич стал инициатором общего собрания собственников квартир данного дома, и жильцы приняли новый тариф за ремонт и содержание жилья. С 21 рубля за квадратный метр тариф снизили до 11 рублей. Но эта сумма даже не покрывает себестоимость обслуживания дома. Мы в этом случае будем терпеть убытки, - пояснил Сергей Волотовский.

- Но ведь в рамках Жилищного кодекса собственники имеют на это право. Разве не так? - поинтересовались мы.

- Да, это так. Но там есть один нюанс, о котором все умалчивают. Жильцы имеют право принять свой тариф, но только с учетом мнения управляющей компании. Согласно Жилищному кодексу должна быть достигнута определенная согласованность между сторонами. А мы про собрание даже не знали, - заверил нас руководитель МП «УЖКХ».

По данному вопросу руководство управляющей компании обратилось в ГЖИ Калужской области, и там ответили, что в действиях собственников есть целый ряд нарушений. К примеру, в их решениях не указана дата голосования, а при подсчете голосов не был учтен голос представителя администрации города. Есть и другие недоработки при составлении протокола собрания.

Сергей Васильевич считает, что выгоднее всего уменьшать тариф только владельцу торговых площадей, потому что они занимают одну треть всей территории дома, а если точно, то более 31 процента. А жители в итоге от такого решения могут только проиграть: платить им приходится значительно меньше, исходя из площадей их квартир, а ряд услуг они могут просто недополучить.

Есть, конечно, у них еще вариант - сменить управляющую компанию. Но станет ли она работать за эти деньги? Опыт показывает, что вряд ли.

ВЫВЕСКУ ОБЕЩАЛИ ДЕМОНТИРОВАТЬ

А по поводу законности размещения вывески на фасаде жилого дома № 88 мы пообщались с начальником отдела городского дизайна и рекламы Оксаной ГРИЦУК.

- Есть требования, согласно которым предприниматели обязаны согласовывать свои действия по размещению вывесок с администрацией. Однако они имеют право их размещать даже на фасаде жилого дома, но не выше перекрытия между первым и вторым этажами, - пояснила Оксана Анатольевна.

Мы напомнили, что вертикально расположенное над магазином слово «гастроном» в этом доме высится до четвертого этажа. Оксана Грицук сочла это нарушением и заверила, что в ближайшее время там будет проведена проверка и буквы демонтируют. Правда, вряд ли за это укорят нынешнего предпринимателя, потому что данная вывеска на доме прикреплена с начала девяностых годов, когда подобных требований еще не было.

- А что же делать жильцам, которым мешает шум и у которых трещат по швам стены? - спросили мы.

В отделе городского дизайна и рекламы порекомендовали им обращаться с жалобами в свою управляющую компанию. Одним словом, замкнутый круг.

Инна ЕМЕЛИНА

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