Слово, данное генералу

Жители далекого села сохранили память об офицере, погибшем во время Великой войны.

Слышать истории о событиях Великой Отечественной войны из первых уст - уст тех людей, кто на себе испытал весь этот ужас, - бесценно. Мы рассказали вам уже несколько уникальных историй, каждая из которых заслуживает того, чтобы ее знали и помнили потомки. На этой неделе мы встретились с руководителем клуба «Художественная вышивка» Майей ЛИСИНОЙ, которая встретила войну, когда ей не было еще и семи лет. Майя Анатольевна рассказал нам, каким она запомнила то время и почему в память о ее отце в украинском поселке воздвигли памятник.

«ОТЕЦ ПОГИБ, А ЕГО ПИСЬМА С ФРОНТА ВСЕ ЕЩЕ ПРИХОДИЛИ»

Майя вместе с родителями и младшим братиком жили в Мурманской области. В июне 1941 года Калинины собрались в отпуск к родственникам в Подмосковье. Но отдых закончился, едва начавшись. Впрочем, тогда счастливая жизнь закончилась для всех в одночасье, 22 июня.

- Я помню тот день, как сейчас, - вспоминает Майя Анатольевна. - Мы выбрались с семьей и родственниками на природу. Была отличная солнечная погода. Взрослые разместились на солнечной полянке, а мы с двоюродной сестрой взяли сачки и отправились ловить бабочек. Мой дядя пошел в соседнюю деревню за свежим молоком. Через некоторое время он бежал обратно и кричал: «Война! Война!».

Уже на следующий день отец Майи отправился на военный пункт. Мужчины собирались на фронт. Семья Калининых собиралась остаться вместе с родственниками, но милиция не позволила. А Москву в то время уже бомбили, людей массово эвакуировали.

Под эвакуацию попали и Калинины - мама с детьми. Им предложили отправиться вместе с эшелоном в Башкирию. До пункта назначения они добирались очень долго - чуть ли не неделю, при этом не стоит забывать о том, что людей в те времена перевозили в так называемых «телячьих» вагонах.

По прибытии на место Калининых отправили в татарскую деревню, где они провели около двух лет.

- Было, конечно, тяжело. Мы жили у женщины, у которой было еще своих четверо детей. Когда глава их семейства ушел на фронт, моя мама и хозяйка дома остались на хозяйстве, а еще они работали в колхозе. Питались плохо, потому что практически все отправляли на фронт. Даже сбор урожая зерна проходил под наблюдением охраны - нельзя было и зернышка просто так с собой унести. Разрешали только зерновой мусор забирать, и то немного - объемом с кисет, - рассказывает Лисина.

Тем не менее мама Майи Анатольевны умудрялась еще слать мужу посылки - вязаные носки (их он сам однажды скромно попросил в письме), папиросы, которые крутили всем семейством, и все то, что удавалось найти и что могло пригодится на фронте. А отец маленькой Майи тем временем слал родным бодрые письма. Вот одно из посланий, которое Анатолий Калинин отправил своему маленькому сыну в виде открытки:

«Дорогой сыночек Юрашка! Целую тебя крепко! Крепко! Скажи мамочке, чтобы она написала мне, как ты живешь. Будь умником, живи с Маюшей дружно. Люблю тебя. Твой папа».

А спустя некоторое время семья получила похоронку - отец погиб. А письма с фронта от него еще некоторое время продолжали приходить...

Вскоре Калинины получили посылкой и личные вещи главы семейства.

- Я потом еще долго подумала, почему нам их прислали, ведь в то время я не помню, чтобы кому-то так еще приходили по почте личные вещи погибших на фронте, - говорит Майя Анатольевна.

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ, ПРИКЛОНИВШИЙ КОЛЕНО

Оказалось, что сразу после призыва Анатолий Калинин был отправлен на курсы Ленинградского Военно-политического училища, а уже зимой 1941-го попал на Волховский фронт, где был политруком. Погиб же Калинин в сентябре 1943 года. Предположительно (очень много информации засекречено), что к тому времени он являлся офицером по особым поручениям у командующего фронтом Николая ВАТУТИНА. Подробности истории гибели Анатолия Калинина его семья узнает уже позже, в 60-х годах. Все это время они имели лишь примерное представление о том, где он погиб и где захоронен - неподалеку от украинского поселка Великие Каневцы. Но поехать туда у семьи не было возможности - жили в послевоенные годы, как известно, бедно.

- Однажды мы получили письмо от учителей школы поселка Великие Каневцы, которые несколько лет пытались нас разыскать, чтобы рассказать историю гибели нашего отца, - рассказывает Майя Анатольевна.

В тот сентябрь 1943 года это небольшое село вышло из немецкой оккупации. Противник, покидая населенный пункт, заминировал подходы и сжег практически все избы. Спустя некоторое время туда приехала колонна советских войск. В какой-то момент первая машина подорвалась, но никто не пострадал.

- Тогда из середины колонны выехал другой автомобиль и направился к месту взрыва. Из машины вышли четыре человека - генерал Николай Ватутин, два офицера и водитель. Они что-то обсуждали. В какой-то момент один из офицеров вместе с водителем сели в автомобиль и отправились на объезд - видимо, хотели проверить, где заминировано, - рассказывает Лисина. - И эта машина тоже подорвалась. Водитель был ранен, а вот офицер погиб - это был мой папа.

Эту историю Майя Анатольевна лично слышала от одного из жителей села Великие Каневцы, который, будучи 14-летним пацаном, видел всю эту картину своими глазами. А женщина того же села, у которой после этой трагедии был на постое сам генерал Ватутин, рассказала о том, какие пожелания высказал командующий армии.

- Он сказал про моего отца, что тот, мол, был его другом. И попросил селян сделать так, чтобы они сохранили память о нем, - говорит Майя Анатольевна.

И жители Великих Каневцев исполнили наказ генерала. Анатолия Лисина, который покоился неподалеку от села, перезахоронили - его могила находится непосредственно в самом селе. А в 60-х годах собственными силами жители воздвигли у его могилы большой памятник - советский солдат, приклонивший колено. Потом нашли и семью Калинина, который стал для них героем - одним из тех, кто принимал участие в освобождении их села.

- Мы первое время долго переписывались с жителями Великих Каневцев. Они даже присылали нам посылки. Однажды мы получили яблоки, каждое из которых было завернуто отдельно - это школьники со своих огородов собрали нам по яблочку. Я вот сейчас говорю, а у меня мурашки бегут, - растрогалась Майя Анатольевна.

В скором времени Лисина все-таки поехала в то самое село, где покоится ее отец и где так трепетно хранят память о нем. Тогда сыну Майи Анатольевны было уже девять лет. Была жива и мама. Потом семья еще много раз навещала село Великие Каневцы, где их уже встречали как родных. Последний раз Лисина была там в 2013 году, а потом поездки пришлось прервать в силу определенных событий в Украине.

Но Майя Анатольевна по-прежнему получает из ставшего уже родным поселка Великие Каневцы письма, телеграммы и поздравительные открытки в канун Дня Победы. Ее там по-прежнему ждут и бережно хранят память об ее отце - капитане Анатолии Калинине.

Дарья ГУМЕРОВА

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