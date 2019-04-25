Замещение импорта по-обнински

Компания «ЭКОН» готова обеспечить предприятия страны высокотемпературными газоанализаторами.

В Обнинске сегодня действует множество предприятий, идущих в ногу со временем и активно осваивающих современные технологии. Кроме того, многие из здешних производственных площадок совершают самые настоящие открытия и разрабатывают уникальные технологии. Одна из таких компаний - Акционерное общество «ЭКОН», которое ведет свою деятельность уже более 20 лет.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Компания «ЭКОН» была образована в 1997 году. Тогда в ее основной состав входили небольшая группа специалистов местного ФЭИ, решивших заняться разработкой и производством (чего бы вы думали) - газоанализаторов кислорода. Для простых обывателей - это что-то абсолютно непонятное. Хотя, на самом деле, такие приборы являются неотъемлемым агрегатом на предприятиях, занимающихся тем или иным производством, где применяются высокотемпературные технологии. В частности, такие газоанализаторы необходимы для измерения содержания кислорода в газовых средах технологических установок, таких как печи и котлы, использующих углеводородное топливо. Стоит отметить, что именно «ЭКОН» занял передовые позиции по производству таких аппаратов в нашей стране.

Примечательно, что до появления такого предприятия в Обнинске (уникального в нашей стране), такие газоанализаторы привозили в Россию из-за рубежа, и стоили они невероятных денег. Для сравнения - прибор иностранного производства будет стоить в районе миллиона рублей, в то время как наш отечественный - около 200 тысяч рублей. При этом, как уверяют обнинские производители, качество местного газоанализатора ничуть не уступает «заморскому».

Со дня своего основания «ЭКОН» находился на передовых рубежах разработки новых технологий и уникальной продукции. Сегодня компания предлагает высокоточные конкурентоспособные импортозамещающие сертифицированные приборы собственной разработки и производства, используемые в энергетике, металлургии, машиностроении, нефтегазоперерабатывающей и строительной промышленности, в целлюлозно-бумажных и керамических производствах, а также мусоросжигающих заводах.

На предприятиях такого формата крайне важно контролировать количество кислорода в дымовых газах топливосжигающего оборудования.

ДЛЯ «ГОРЯЧИХ» ПРЕДПРИЯТИЙ

Газоанализаторы кислорода «ЭКОН» стационарного типа предназначены для непрерывного измерения содержания кислорода в газовых средах. Данные препараты зарегистрированы в государственном реестре средств измерений и производятся в двух модификациях.

На сегодняшний день АО «ЭКОН» - единственный в России производитель стационарных газоанализаторов кислорода, использующий в них сенсоры из диоксида циркония собственной разработки и производства.

Обнинское предприятие обладает собственной экспериментальной и производственной базой для разработки, изготовления, контроля качества и испытаний газоанализаторов.

А недавно компания «ЭКОН» выпустила новый тип газоанализатора, предназначенного для производств, где применяются высокие температуры - вплоть до полутора тысяч градусов - к примеру, та же самая стекольная промышленность.

Высокотемпературный газоаналитический прибор для определения уровня кислорода ЭКОН-ВТ предназначен как для использования в качестве самостоятельного прибора контроля, так и в качестве первичного преобразователя в автоматизированных системах управления режимом работы технологических установок.

Чувствительный элемент прибора находится непосредственно в зоне измерения. Такое расположение чувствительного элемента позволяет отказаться от необходимости использования системы отбора проб, а также позволяет обеспечить высокую точность показаний и оперативное реагирование на изменения анализируемой среды. Защищенный специальным керамическим чехлом он обеспечивает стабильную и точную работу на весь период эксплуатации (несколько лет).

При этом прибор имеет несколько важных особенностей, положительно сказывающихся на деятельности того или иного производства, он позволяет:

- осуществлять непрерывный оперативный контроль процесса горения при изменении внешних параметров: качества и состава сырья, выработки печи, качества газа, температуры и влажности воздуха, величины атмосферного давления

- проводить постоянный контроль оптимального режима горения и окислительного потенциала среды в любой из секций длительное время;

- осуществлять контроль стабильности поддержания процесса горения, технологических параметров и работы оборудования;

- прецизионно настроить режим работы каждой секции;

- организовать автоматизированную систему управления процессом горения с корректором по кислороду.

СТЕКЛЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Наибольшее распространение приборы ЭКОН-ВТ получили в стекольной промышленности. Объясняется это тем, что контроль кислорода позволяет не только снижать расход топлива, выбросы в атмосферу, повышать срок службы печей, но и поддерживать требуемый технологией окислительный потенциал газовой атмосферы над стекломассой, что имеет определяющее влияние на качество выпускаемой продукции, особенно при производстве цветного стекла.

По словам Главного инженера АО «ЭКОН» Михаила ЧЕРНОВА, как правило, газоанализаторы «ЭКОН» стабильно работают в самых сложных условиях и средах где, скажем прямо, большинство российских и зарубежных коллег вынуждены отступить. Решение нестандартных задач партнёров мы считаем своими задачами - будь то Кольская АЭС, Архангельский ЦБК или одно из старейших предприятий Калужской области с более чем 100-летней историей - ПАО «Березичский стекольный завод».

Год назад там был установлен высокотемпературный газоанализатор ЭКОН-ВТ. Установка прибора производилась в первую секцию регенератора стекловаренной печи с поперечным направлением пламени.

Надо отметить, что Березичский стеклозавод - один из крупнейших в современной России производителей медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Его доля на рынке по собственным оценкам составляет от 25 до 35%! Естественно, что такое положение обязывает предприятие уделять постоянное внимание качеству выпускаемой лекарственной тары из стекла марки ОС (оранжевое стекло).

Технология его производства требует строгого контроля процесса получения нужного цвета, и здесь главным инструментом мастеров и технологов стал наш прибор. Благодаря своему быстродействию и точности показаний, он позволил существенно упростить управление процессом варки стекла. По единогласному мнению инженеров, технологов и мастеров стекольного производства, внедрение газоанализатора ЭКОН-ВТ существенным образом уменьшило количество брака, упростило управление процессом непрерывной варки стекла и позволило более рационально использовать не только сырье, но и природный газ.

Кроме того, внедрение в процесс управления стекловаренной печью нового информационного параметра (содержания кислорода) позволило производственникам лучше понимать и оценивать происходящие в печи процессы. По мнению партнёров, как говорит Чернов, использование газоанализаторов кислорода ЭКОН на подобных производствах очень быстро приведёт к росту качества продукции и снижению затрат. Немаловажным фактором здесь выступает и приемлемая стоимость прибора, его надёжность, долговечность и условия гарантии. Необходимо отметить, что подобные приборы в России не производятся, а стоимость зарубежных аналогов - в 3 - 5 раз выше стоимости ЭКОН-ВТ. И это ещё без учёта шеф-монтажа, и массы технических ограничений, которые для нашего прибора необязательны.

- Но наши коллеги из Березичского стекольного завода готовы идти ещё дальше. Они подтвердили наши выкладки и расчёты о том, что для оптимального управления производственными процессами на четырехсекционных печах поперечного типа необходимо иметь как минимум два газоанализатора кислорода ЭКОН-ВТ, установленных в первой секции регенератора друг напротив друга, - рассказывает Чернов. Кроме того, остальные секции должны быть оборудованы вмурованными в стены специальными установочными элементами, к ответным фланцам которых крепится датчик кислорода. Логика решения проста - у вас есть подготовленные посадочные места, и вы, по мере необходимости, можете сами переносить датчики в любые секции печи на необходимое время для настройки работы печи посекционно на оптимальные режимы работы.

Специалисты предприятия готовы совместно с партнёрами осуществлять работы по усовершенствованию конструкции высокотемпературного газоанализатора кислорода ЭКОН-ВТ под нужды эксплуатирующих организаций, оказывать активную техническую и консультационную поддержку, руководствуясь индивидуальными расчётами и подходом.

Как показывает опыт, большое влияние на достоверность измерения оказывает место установки датчика. Наиболее представительным можно считать измерение в том месте, где процесс горения уже завершился, подсос воздуха извне минимален, и произошла максимально полная гомогенизация газовой смеси по сечению газохода.

К слову, как говорит главный инженер АО «ЭКОН» Михаил Чернов, контроль содержания кислорода в процессе производства того же самого стекла играет ключевую роль. Зачастую из-за отсутствия такого анализатора на многих заводах случаются браки. В результате, «подгонять» уровень кислорода специалистам приходится чуть ли не «на глаз».

Именно поэтому перед компанией «ЭКОН» стоит важнейшая задача - обеспечить все отечественные предприятия высокотемпературными газоанализаторами, похвастаться наличием которых сегодня могут лишь единицы профильных компаний, работающих с применением соответствующих (температурных) технологий.

Дарья ГУМЕРОВА

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