С Синтеком - как по маслу!

«Обнинскоргсинтез» снова поддержал любителей боулинга.



19 апреля при поддержке администрации Обнинска в развлекательном центре «АТОМ» состоялся командный турнир по боулингу «SINTEC OPEN - 2019». Уже много лет компания «Обнинскоргсинтез» помогает развивать этот вид спорта в нашем городе, выступая генеральным партнером соревнований.

Командные турниры по боулингу - это прекрасная возможность провести время активно, весело, и в приятной дружеской атмосфере. Такие соревнования всегда способствуют сплочению коллектива, укреплению командного духа, а также приобретению новых деловых знакомств.

Самое интересное, что ни один участник турнира не уходит без подарка. И в этом заслуга генерального спонсора - компании «Обнинскоргсинтез», а также партнеров турнира: автошколы «Ученый светофор», садово-строительного магазина «Техсад», оптово-розничной базы «Центр цветов», строительной компании «Русстрой-Обнинск» и стоматологической клиники «Доктор Дент».

Всего в турнире приняли участие 40 команд из Обнинска, Москвы, Калуги, Наро-Фоминска, Балабанова, Ворсина, Жукова, Малоярославца и Ермолина.

Все команды боролись до последнего броска, благодаря чему игра между соперниками получилась упорной и зрелищной на радость болельщикам.

В интереснейшей борьбе победу одержала команда группы компаний «Евроангар» (Дмитрий ЖАРКОВ, Александр МОРОЗОВ). Серебро завоевала команда «Бади» (Дмитрий и Инна БОГОРОДСКИЕ), а бронзовыми призерами стали ребята из торгового дома «Акванет» (Владимир МИХАРОВСКИЙ, Василий ГЛАДИЙ).

В специальных номинациях отмечены следующие команды: «За волю к победе» - «Кука» (Александр КУПИН, Артем КАРАЕВ), «Самая перспективная команда» - «КаДВи» (Никита ДЕШИН, Юрий ШИБАЕВ). «За прогресс» - «АЛТЕ» (Александр ТКАЧЕВ, Теймураз ШАМУГИЯ), «Лучший результат турнира» - «TWENTE» (Александр МАЛАХОВ и Артем ХОХЛОВ), «Самые перспективные финалисты» - «BROTHERS» (Виталий БЕССОНОВ, Максим ЛОВЧЕВ), «За Надежность» - «ГРАНДЛАЙН» (Юрий ДАНИЛОВ, Алексей ДМИТРИЕВ), «За победный настрой» - «ТЕХСАД» (Евгений МАКЕЕВ, Валерий ПЛОСКАРЕВ), «За драйв» - «Шаром покати» (Александр КАМЕШ, Павел ИВАНКОВ).

Организаторы благодарят за информационную поддержку: телерадиокомпанию СИНВ, «Русское радио Обнинск», «Авторадио Обнинск», «Новое радио Обнинск», типографию «Оптима-пресс», газету «Вы и Мы», информационный портал «Афиша Обнинск», МТРК «Триумф-Плаза», кинотеатр «Синема де люкс», группы «Чистый Обнинск» и «Бесплатный Обнинск».

Следующий большой любительский командный турнир по боулингу состоится 21 июня и будет называться «Кубок Растр-технологии». Принять участие в нем могут любые желающие команды, которые любят активный образ жизни, хорошую компанию и радостные впечатления!

Кристина ЗВОН

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