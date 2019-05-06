В преддверии Дня Победы Николай Скворцов завоевал очередные медали

Накануне Дня Великой Победы мы встретились с уникальным человеком, спортсменом, гордостью нашего города - пловцом Николаем Скорцовым - членом национальной Сборной, многократным рекордсменом России, Европы и Мира, 33-кратным чемпионом России!

Повод для беседы оказался более чем существенный - Николаю удалось установить новые рекорды в рамках открытого чемпионата России по плаванию «Мастерс», который стал 28 по счету, но впервые проводился в Обнинске. Основной принцип этих соревнований в том, что принимать в них участие могут спортсмены абсолютно разного возраста, начиная с 25 лет. Скворцов в своей возрастной категории стал лучшим в стиле баттерфляй - на дистанциях в 50 и 100 метров он установил рекорд России и Европы соответственно, а на двухсотметровке Николай установил мировой рекорд!

Чемпионат России «Мастерс» - это довольно молодое движение в нашей стране, но оно динамично развивается. В Обнинске соревнования такого уровня прошли впервые - организация была на высочайшем уровне, и все участники это отмечали. А приехали сюда более 1000 спортсменов со всей России! Уникальность данного чемпионата в том, что принять в нем участие могут люди разных возрастов. К примеру, на этот раз в заплыве принимал участие спортсмен 1924 года рождения, то есть ему 95 лет! И он установил свой рекорд. Среди рекордсменов оказался и наш обнинский пловец Николай Скворцов, которому, как мы говорили выше, удалось побить все рекорды по баттерфляю.

- Баттерфляй является одним из самых тяжелых и энергоемких. И в то время, когда мне было десять лет - когда я только определялся, конкурентов у меня почти не было. Баттерфляй не пользовался популярностью. Мог выйти на дорожку, проплыть кролем, и стать третьим. А мог проплыть баттерфляем и стать первым, потому что конкуренции не было. Вот по такому принципу я и выбрал свой стиль, - смеется Николай. - А потом за годы тренировок, естественно, я достиг совершенства. Открою секрет, кому интересно - основной залог успеха в баттерфляе - это легкость, нужно уметь управлять тонусом своих мышц.

Николай признался, что в плавание он пришел лишь потому, что однажды чуть не утонул. Поначалу семилетний Коля не подавал особых надежд как пловец, но уже спустя три года начались его первые победы. Сегодня Скворцов - один из самых успешных пловцов нашей страны. Занимается он каждый день, при этом тренировки пишет себе сам. А еще Николай рассказал нам, насколько положительно плавание влияет на организм.

- Плавание очень полезно. Многие спортсмены - к примеру, те же самые дзюдоисты или боксеры - всегда плавают, чтобы поддерживать мышечный тонус, - говорит пловец. - Да и врачи рекомендуют плавание, так как оно полезно для здоровья - очень хорошо помогает при остеохондрозе, также положительно сказывается на развитии нервных рецепторов. Урологи, например, и мужчинам и женщинам советуют плавать брассом, кроль хорошо помогает при некоторых сердечных заболеваниях, на спине - полезно для координации, а баттерфляй - для развития силовых мышц.

Несмотря на свой почтенный для профессионального спортсмена возраст, заканчивать карьеру Николай не планирует. Более того, как мы уже говорили, он еще планирует попасть на Олимпийские игры и на международный чемпионат «Мастерс», который пройдет в июле в Южной Корее. Там уже соберутся более десяти тысяч пловцов!

Дарья ГУМЕРОВА

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