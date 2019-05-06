ГИБДД выявила массовые нарушения в деятельности инструкторов автошкол

Как часто неумелым автолюбителям приходится слышать банальный вопрос: «Ты что, права купил?» Но если лет тридцать тому назад, в бытность Советского Союза, люди на такую фразу обычно обижались, то теперь она полностью соответствует действительности. За обучение в автошколе сейчас необходимо заплатить немалую денежную сумму. Вот только не факт, что ей будут соответствовать полученные там знания и навыки.

УРОК ВОЖДЕНИЯ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Сейчас правила приема экзаменов у выпускников автошкол ужесточились. Сотрудники ГИБДД подходят к этому вопросу со всей строгостью и серьезностью, что абсолютно правильно. Вот сдать эти экзамены с первого раза получается далеко не у большей части обучившихся. Причем с теорией дела обстоят относительно неплохо, а вот с практикой вождения - настоящая беда.

- Во время занятий по вождению мой инструктор постоянно решал какие-то личные вопросы. То мы в какую-то деревню его родственницу возили по дороге со сплошными колдобинами и буераками, то вещи какие-то перевозили. Разумеется, чему-то научиться в такой ситуации мне было сложно. Да и он все время торопился и нервничал. А за бензин, который затрачивался в ходе такого сомнительного урока, естественно, платила я. Как-то высказала преподавателю свое недовольство, так тот заявил, что я неспособная. Да еще привел в пример другую ученицу, которая, в отличие от меня, уже может с ним даже в Москву поехать, - рассказала выпускница одной из автошкол соседнего Малоярославца.

Чуть позже девушка узнала, что та самая хваленая ученица действительно прекрасно водит автомобиль. Только научил ее этому родной отец, а вовсе не инструктор. А в автошколу она пришла за правами, а не за знаниями.

Стоит ли в такой ситуации удивляться тому, что с каждым годом у нас повсеместно увеличивается число ДТП. Всем давно ясно, что необходимость строже контролировать работу автошкол назрела давно. И в наукограде это хорошо понимают.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДОВ УДРУЧИЛИ

Совсем недавно в Обнинске был проведен рейд, направленный на выявление нарушений со стороны сотрудников автошкол. Основной акцент сотрудниками ГИБДД был сделан на проверку документации мастеров производственного обучения вождению. Полицейские останавливали учебные транспортные средства и, помимо основных документов водителя, проверяли наличие удостоверения, подтверждающего право на обучение вождению.

Всего в ходе рейда было проверено семь автомобилей. И только в двух случаях данный документ был предоставлен полицейским. В остальных - удостоверения не соответствовали требованиям законодательства, в связи с чем были возбуждены административные производства, по результату рассмотрения которых будут приняты решения о привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, проверка показала, что инструкторы автошкол допускают и иные нарушения правил дорожного движения. У одного из них отсутствовал полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

Как нам удалось выяснить, аналогичные рейды также прошли в Малоярославце и в Балабанове.

ПРИСУТСТВИЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯХ НЕ БЫЛО БЫ ЛИШНИМ

Прокомментировали ситуацию с недоработками автошкол и в ГИБДД по городу Обнинску. Так, старший инспектор исполнения административного законодательства Николай ЗЕНИН отметил, что сразу после окончания обучения начинающие водители очень редко нарушают правила дорожного движения. Поначалу они ездят аккуратно, не превышают скоростной режим. Их «косяки» всплывают уже года через два-три, после того, как они начинают увереннее себя чувствовать на дороге и считать, что водят профессионально. При этом претензий к работе самих автошкол Николай Андреевич не высказал.

Мнения, конечно, могут быть разными. Но было бы неплохо, если бы сотрудники ГИБДД время от времени посещали занятия - как теоретические, так и практические. Приходят же на открытые уроки в общеобразовательные школы сотрудники отделов общего образования. Почему бы не ввести такую же практику в автошколы? Ведь в первом случае речь идет только о качестве знаний, а во втором - о нашей с вами безопасности.

Инна ЕМЕЛИНА

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