«Энергопрорыв 2019»

Обнинцы могут принять участие в формировании цифрового будущего.

За прошедший месяц было объявлено сразу два масштабных федеральных конкурса, в которых обнинские инноваторы могут попробовать свои силы. 3 апреля дан старт Всероссийскому конкурсу «Цифровой прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Инициатором конкурса является АНО «Россия - страна возможностей», соорганизатором выступает Фонд содействия инновациям.

В апреле был объявлен еще один конкурс - «Энергопрорыв-2019», в роли инициаторов его проведения выступают фонд «Сколково» и ПАО «Россети». В этом году конкурс проводится в партнерстве с международной энергетической группой Enel. Конкурс ориентирован на представителей малых и средних инновационных компаний, способных предложить перспективные технологии и готовые продукты для развития электросетевого комплекса.

Оба проекта направлены на выявление талантов и формирование сообщества лидеров цифровой экономики страны. А это значит, что у обнинских деятелей науки есть отличный шанс заявить о себе и принять участие в формировании цифрового будущего.

«ДОРОГУ МОЛОДЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ»

Энергопрорыв - конкурс прорывных проектов в области интеллектуальной энергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания энергетики будущего.

Данный проект «Россети» реализуют в партнерстве с фондом «Сколково» и при поддержке Агентства стратегических инициатив. Первый раз конкурс прошел в 2013 году, там было представлено 128 проектов. В 2014 году «Энергопрорыв» собрал 138 проектов из 39 городов России, а в 2015 году - 170 проектов, и география конкурса расширилась до 50 городов России.

Вот несколько отличительных характеристик конкурса «Энергопрорыв»:

Уникальность задач для конкурсантов - тематики, направленные на выявление прорывных идей на стыке наук. Участниками конкурса должны быть не только энергетики, но исследователи других областей знаний - программисты, физики, математики, биологи, экономисты и социологи.

Открытость - возможность оформления и обсуждения конкурсантами интересующих их вопросов с экспертами с помощью специально создаваемых коммуникационных площадок и базы знаний. Организаторы и эксперты готовы слушать и слышать конкурсантов и сделать прозрачными все процедуры конкурса.

Социальность - нацеленность организаторов конкурса на поддержку формирования экспертных сообществ и молодежных исследовательских команд.

К участию в конкурсе приглашаются стартаперы, малые и средние инновационные компании, способные предложить перспективные технологии и продукты по тематикам конкурса. Также рассматриваются предложения от команд без образования юридического лица - ученых, студентов, аспирантов и специалистов. В номинации «Будущие энергетики» приглашаются молодые команды: учащиеся старших классов и студентов 1-2 курсов в возрасте до 20 лет.

В рамках конкурса заявки рассматриваются по трекам «Технологии прорыва», «Улучшающие технологии» и «Будущие энергетики».

ЧТО ДАЕТ ПРОЕКТ?

15 финалистов конкурса «Энергопрорыв-2019» пройдут интенсивную программу для подготовки бизнес-кейсов применения их технологий на реальных объектах компании «Россети» и дорожных карт реализации предлагаемых проектов. Лучшим проектам, успешно прошедшим отбор, «Россети» предоставят объекты для реализации проектного решения, назначат куратора по техническим вопросам для запуска пилотного проекта, а Фонд «Сколково» предоставит доступ к инструментам поддержки инновационных стартапов и окажет менторскую поддержку по коммерческим вопросам. Enel отберет проекты, обладающие максимальным потенциалом коммерциализации на международных рынках, и предоставит специалистов для проработки бизнес-кейсов развития стартапов, ориентированных на международные рынки. Заявки принимаются до 28 июня 2019 года на портале www.gridology.ru.

СТРОИМ ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Еще один конкурс «Цифровой прорыв» проводится в пять этапов: регистрация, онлайн-тестирование, региональные отборочные хакатоны в 40 городах, финальный хакатон - крупнейший в России, программа преакселерации проектов и трудоустройства участников.

У 400 лучших участников будет возможность получить грант на развитие проекта от Фонда содействия инновациям из грантового фонда в 200 миллионов рублей. А 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда, который составляет 10 миллионов рублей.

Лучшие участники конкурса получат возможность:

- выиграть грант от Фонда содействия инновациям;

- получить денежный приз в размере 500 тысяч рублей на команду;

- пройти образовательную программу и вывести свой продукт на рынок;

- запустить свой технологический бизнес;

- получить предложения о работе от ведущих компаний России;

- принять участие в реализации национальных проектов;

- получить дополнительные призы от партнеров конкурса.

Не секрет, что в Обнинске на сегодняшний день свои научные идеи с успехом реализуют многие малые и средние инновационные предприятия, а также студенты и молодые ученые. А это значит, что у них есть уникальная возможность заявить о себе на всю страну. О важности проекта «Цифровой прорыв» нам рассказала директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов АО «Агентство инновационного развития Калужской области» Алина ЦЕПЕНКО.

- Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» адресован широкому кругу ИТ-специалистов, своей целью он ставит выявление перспективных кадров для цифровой экономики и содействие их профессиональному росту. В Калужской области сложился мощный кластер информационно-коммуникационных технологий, для которого поиск и продвижение талантливых специалистов тоже является приоритетной задачей, - считает Алина Цепенко. - Участие в конкурсе разработчиков и команд обнинских ИТ-компаний позволит активно включиться в этот процесс и предложить интересные, конкурентоспособные решения задач устойчивого цифрового развития не только Обнинска, но и региона в целом. Лучшие участники и проекты смогут претендовать на гранты от Фонда содействия инновациям, консультации ведущих экспертов по вопросам продвижения своих разработок и запуска технологического бизнеса.

Сейчас идет первый этап регистрации участников, он продлится по 12 мая. Для участия в конкурсе всем желающим необходимо зарегистрироваться на портале цифровойпрорыв.рф.

Дарья ГУМЕРОВА

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