В Калужской области чествуют Победу

Накануне Дня Победы по всей России и за рубежом проходила традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Все желающие могли проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества. В каждом муниципалитете для проведения теста организовали площадки, но пройти его можно было и онлайн. В Обнинске мероприятие состоялось в Центральной библиотеке.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ ИСТОРИИ

Следует отметить, что данная акция проходит уже не в первый раз в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», который реализует Молодежный парламент при Государственной Думе. В наукограде ее организатором выступил Обнинский молодежный центр (ОМЦ) при поддержке администрации города.

Как рассказала член Молодежного парламента Обнинска и специалист по работе с молодежью ОМЦ Диана ГАВРИЛОВА, в городе науки в тестировании приняли участие 39 человек, среди которых находился член Законодательного Собрания Калужской области, генеральный директор Агентства инновационного развития нашего региона Анатолий СОТНИКОВ. Возрастной диапазон участников варьировался от 15 до 65 лет. То есть свои знания по истории проверили и школьники.

Тест состоял из 30 достаточно сложных заданий, и каждый правильный ответ оценивался в один балл. На то, чтобы справиться с вопросами, участникам было выделено тридцать минут. Всего же, включая инструктаж, тестирование и подведение итогов, акция длилась 80 минут. Результаты участники могли узнать сразу после выполнения заданий.

- Этот тест полезен как школьникам, сдающим экзамены в этом году, так и любому другому человеку, потому что знать и чтить нашу историю должен каждый гражданин, - отметила Диана Гаврилова. - А задания содержали самые разнообразные вопросы. Необходимо было указать даты определенных событий Великой Отечественной войны, имена и фамилии военоначальников, уточнить факты.

Со слов организаторов, с заданиями тестируемые справились успешно: на большинство вопросов ответили правильно.

ЕЩЕ ОДНА АКЦИЯ ПОБЕДЫ

А 7 мая в Калужской области, как и по всей стране, пройдет еще одна важная акция, посвященная Великому празднику, - «Диктант Победы». В связи с этим на днях состоялось заседание рабочей группы, которую возглавил председатель Законодательного Собрания нашего региона Виктор БАБУРИН.

Собравшиеся обсудили итоги «Теста по истории Великой Отечественной войны». Отмечалось, что мероприятие прошло на 78 площадках, участие в акции приняли более трех тысяч человек. Во многих муниципалитетах в тестировании приняли участие депутаты регионального и местного уровня. Всем были выданы сертификаты.

- Данная акция проводится на протяжении четырех лет, но в этом году отмечено рекордное количество участников. Радует, что результаты теста очень достойные, на большинство вопросов участниками были даны правильные ответы, - отметила представитель Молодежного парламента региона Александра ТАРАСОВА.

- Самое главное - это то, что проведение подобных мероприятий вызывает большой интерес со стороны жителей региона, в первую очередь молодежи, - добавил Виктор Бабурин.

В рамках подготовки к «Диктанту Победы» участники рабочей группы обсудили организационные моменты. Заместитель министра образования и науки Калужской области Денис ЗУБОВ рассказал, что для его проведения будет организовано более 30 региональных площадок, предполагается, что количество участников составит порядка двух тысяч человек. Отмечалось, что основной площадкой проведения станет КГУ им. К.Э. Циолковского. Регистрация участников на площадках начнется в 11:00, писать «Диктант» начнут в 13:00. Кроме того, в 14:00 все желающие смогут написать его онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

После обработки материалов информация через защищенные каналы будет передана в федеральный центр. Подведение итогов «Диктанта Победы» состоится 12 июня. Каждый участник сможет ознакомиться со своими результатами на сайте. А помощь в организации мероприятия окажут более 160 волонтеров, уже началось их обучение.

- Для нас важно формировать уважительное отношение у молодежи к предстоящему празднику - Дню Победы, - подчеркнул Виктор Бабурин. - «Диктант Победы», который пройдет по всей стране, направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, позитивное отношение к нашей Великой Победе. Мы предполагали, что «Тест по истории Великой Отечественной войны» будет серьезной подготовкой к проведению «Диктанта Победы». Это, действительно, так. Участие в тестировании приняли более трех тысяч человек, в основном - молодые люди. Надеемся, что и 7 мая активное участие в акции примет молодежь. Для нас важно, чтобы у представителей молодого поколения складывалось понятие о роли нашей Родины в этой кровопролитной войне. Важно, чтобы молодые люди понимали, какой ценой досталась стране Великая Победа. Необходимо, чтобы это понимание закрепилось в сознании молодых и передавалось будущим поколениям.

В ходе встречи отмечалось, что в настоящее время продолжается активная работа по информированию граждан о проведении данной акции. Все его участники получат памятные дипломы и сувениры, а волонтеры - благодарственные письма.

Инна ЕМЕЛИНА

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