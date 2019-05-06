Программа праздничных мероприятий, посвященных 74- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 9 МАЯ

Мемориал «Вечный огонь»

8:30 - Старт XXXV традиционного легкоатлетического пробега.

9:00 - Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

10:00 - Митинг на мемориале «Вечный огонь». Возложение венков и гирлянд. Прохождение войск обнинского гарнизона. Проведение патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Спасибо за жизнь», «Настоящий герой», «Бессмертный полк».

Площадь у фонтана на ул. Лейпунского

8:30-9:00 - Формирование колонн: «Бессмертный полк» и праздничной колонны от организаций города.

Площадь у фонтана на ул. Победы

11:00 - Театрализованный концерт «Четыре года шла война» с участием творческих коллективов и солистов города. Патриотическая акция «Стена памяти».

Работают полевые кухни, музеи под открытым небом «Госпиталь», «Штаб».

18:50 - Всероссийская минута молчания.

19:00 - Вечерний концерт «Мы все Победою сильны!».

19:00-20:00 - Выступление коллективов МБУ «Городской дворец Культуры» - ансамбля танца «Купава», ансамбля народной песни «Околица», кавер-группы «шейк», Ирины Музалевой, артистов народного Драматического театра им. В.П. Бесковой.

20:00 - Флешмоб «Песни Победы поет наукоград».

20:15 - Выступление фолк-группы «Партизан FM».

21:00 - Выступление Заслуженной артистки России, победительницы проекта Первого канала «Голос 60+» Лидии Музалевой и Лауреата национальной музыкальной премии «Овация», заслуженного артиста Приднестровской Молдавской республики Игоря Милюкова.

22:00 - Праздничный салют.

Детская школа искусств №1, ул. Жукова, д. 8

11:00 - Праздничный концерт учащихся и преподавателей школы «Поклонимся великим тем годам». Танцплощадка. Пение песен военных лет под аккомпанемент баянов.

Парк Усадьба Белкино. Мемориал Воинской славы

12:00 - Возложение венков и цветов, лития.

13:00 - Праздничный концерт солистов VocКalan-студии.

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, д. 20

11:30 - Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак, конкурс рисунка на асфальте, детская дискотека.

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д. 128

10:00-21:00 - День открытых дверей

12:00 - Музейно-познавательная викторина «Бессмертный подвиг защитников Отечества» для детей с родителями.

14:00 - Благотворительная экскурсия по выставке «Михаил Петрович Кончаловский. Акварель».

Апрель - май - Проведение тематических экскурсий «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в нашем крае», лекции «Г.К. Жуков - наш земляк» для учащихся школ города. Изготовление фронтовых треугольных писем времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По заявкам.

Городской парк, пр. Ленина

Тематическое радиовещание и специальные радиопроекты.

13:00 - Акция «Рекорд Победы».

13:00 - Праздничный концерт «Вальс Победы».

16:00-18:00 - Мастер-классы по прикладному творчеству «Лавка мастеров».

Флигель Усадьбы Белкино, ул. Борисоглебская, д. 86в

17:00 - Литературно-музыкальная программа актера театра и кино Максима Пинскера «День Победы». Вход свободный.

ГБУ КО «Обнинский ЦСПСД «Милосердие», пр. Ленина, д. 170

7 мая, 16:00 - Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

9 мая, 10:00 - Посещение мемориала «Вечный огонь».

14 мая, 15:45 - Посещение Музея истории города Обнинска.

Городской парк, пр. Ленина

7 мая, 16:00-18:00 - Площадка «Кадриль» Вечер современной поэзии, свободный поэтический микрофон .

10 мая, 17:00 - Творческий вечер Светланы Булавиной «Нас не нужно жалеть!».

11 мая, 11:00 - Фестиваль культур.

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д. 15

6 мая, 18:00 - Праздничный вечер для ветеранов «Весна Победы снова с нами».

Дом ученых, пр. Ленина, д.129

6 мая, 11:00 - Лекционный зал. Лекция «Великая Отечественная война. Записки очевидца о военных действиях на территории Калужской области». Лектор Общества «Знание» Т.Н. Дрынова. Вход свободный.

Школьный двор МБОУ СОШ №9, ул. Звездная, д. 3

6 мая, 16:30 - «С Днем Победы!» Праздничный концерт для жителей ТОС Звездный» (40-40А мкр) с участием учащихся школы № 9, творческих коллективов МБУ «Городской клуб ветеранов» при всесторонней поддержке администрации города, войсковой части № 3382, актива ТОС, депутатов.

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д. 126

6 мая, 18:00 - Большой праздничный концерт для ветеранов города «Жизнь. Любовь. Песня» Вход по пригласительным билетам.

Ресторан «География»

7 мая, 15-00 - Прием главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вход по пригласительным билетам.

Детская школа искусств №2, ул. Энгельса, д. 22

7 мая, 18:00 - Концерт учащихся и преподавателей школы. Вход свободный.

Городской клуб ветеранов, пр. Маркса, д. 56

8 мая, 18:00 - «Слава Победителям!» Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Городская детская библиотека №4, пр. Ленина, д. 74

6 мая, 14:00 - «Невероятные истории Великой Отечественной войны». Караван историй для 5-7 классов.

7 мая, 14:00 - «Генерал А.Ф. Наумов - защитник земли российской». Беседа, слайд-презентация для 4-6 классов.

Центральная городская детская библиотека, ул. Энгельса, д. 14

6 мая, 14:00 - «Шагнувшие в песню: Безымянная высота» - диско-лекция для 5-7 классов.

7 мая, 14:00 - «Читаем книги о войне». Громкие чтения сборника рассказов «Победа будет с нами!» для 4-5 классов.

8 мая, 14:00 - «Они тоже воевали: животные на войне». Урок памяти для начальных классов.

14 мая, 14:00 - «Животные - герои Великой Отечественной войны» - слайд-презентация для начальных классов.

Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, д. 14

6 мая, 17:00 - «Отгремели победные марши» - заседание ЛИТО СОНЕТ.

6-20 мая - «Мужество не измеряется годами» - книжная выставка для молодежной аудитории ко Дню Победы.

6-13 мая - «И снова май, цветы, салют и слезы» - книжная выставка ко Дню Победы.

6 мая, 15:00 - Клуб «Еще не вечер». «Поколение, которое спасло мир» - чествование ветеранов Великой Отечественной войны Н. Качурина.

7 мая, 12:00 - «Я пришла из школы в блиндажи сырые...» - презентация к юбилею Ю. Друниной.

7 мая, 17:00 - Концерт ко Дню Победы с воспитанниками отделения «Радуга» при Обнинском молодежном центре.

Городская детская библиотека №3, ул. Любого, д. 6

14 мая, 14:00 - «Рассказы о войне». Беседа, громкие чтения по книге писателя С. Алексеева.

ГБУ Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», ул. Энгельса, д. 28.

8 мая, 11:00 - Театрализованное представление, игры, конкурсы.

Акция «Георгиевская ленточка»

В честь 74-й годовщины со Дня Победы пройдет ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Она призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу.

Данная акция уже прошла в 4 школах наукограда. Ученики рассказывают своим сверстникам о том, как появилась георгиевская ленточка, и что она обозначает. Также ребята сообщают о правилах ношения символа российской боевой славы. После прослушивания небольшой лекции каждому школьнику вручается георгиевская ленточка.

Во время празднования Дня Победы в Обнинске любой желающий может получить георгиевскую ленточку из рук волонтеров у мемориала «Вечный огонь». Руководители организаций могут отправить заявку в свободной форме на получение ленточек организаторам акции до 9 мая.

Организатором акции в Обнинске является Обнинский молодежный центр.

Email: omc@obninsk.ru, тел.: 8 (484) 583-85-51.

Администрация города Обнинска приглашает предприятия и учреждения города принять участие в прохождении праздничных колонн 9 мая по двум маршрутам

1-я колонна: ул. Лейпунского - проспект Ленина - ул. Победы - ул. Жукова к мемориалу «Вечный огонь».

2-я колонна: ул. Лейпунского - ул. Курчатова - ул. Победы - ул. Жукова к мемориалу «Вечный огонь».

Формирование колонн будет проходить с 8:30 утра 9 мая у фонтана на ул. Лейпунского. Оформление колонн от предприятий праздничное. Предпочтения: флаги России, Калужской области, города Обнинска; шары; флажки «9 мая», «День Победы»; плакаты с фотографиями участников Великой Отечественной войны, георгиевские ленточки и т. д. В составе колонн взрослые и дети с родителями. Предполагается музыкальное сопровождение движения колонн. Символика, флаги политических партий и движений в колоннах не рекомендуются.

Телефоны для справок: 8(484) 395-82-56; 8(484) 395-84-54; 8(910)910-63-73.

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