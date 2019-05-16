Жгите свечи, ешьте бутерброды

Жителей Малоярославецкого района лишили возможности нормально отпраздновать 9 мая.

Майские праздники завершились. Только, к сожалению, не у всех наших граждан они оставили позитивные воспоминания. В частности, жителям соседнего Малоярославецкого района, которых с 9 по 10 мая оставили без света и воды, пришлось взять на себя функции энергетиков и самим искать место аварии на электросетях. С чем они, кстати, успешно справились, в отличие от профессионалов, получающих за это заработную плату. Но до момента счастливого завершения всей этой истории люди 15 часов сидели без света и около 18 часов - без воды.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ГРОЗА»

А начались неприятности в День Победы, когда по нашему региону прошла гроза, и молния кое-где повредила провода. Жители ряда населенных пунктов лишились возможности не только посмотреть праздничные телевизионные программы, но и вскипятить чайник, сварить обед, искупаться. Как нам удалось выяснить, не повезло деревням Локонское, Чулково и поселку «Хрустали».

- В течение дня свет то отключали, то включали, а с половины девятого вечера его вырубили на всю ночь. Дали его лишь к 12 часам следующего дня, - рассказала нам жительница «Хрусталей» Татьяна.

А так как в этом поселке нет газа, и насосная станция работает от электричества, то жители 120 квартир вынуждены были обходиться и без воды. В такой ситуации, как это не покажется кощунственным, людям стало уже не до праздника. Будучи лишенными элементарных человеческих условий, они экономили питьевую воду, питались всухомятку и протирались влажными салфетками. Не добавляли позитива и горы немытой посуды, а также жуткие запахи застоявшейся канализации. Особенно было тяжело семьям с маленькими детьми, которых в этом поселке достаточно много. Малышу ведь не объяснишь, что надо потерпеть, потому что дяди из малоярославецких районных электросетей никак не могут найти поломку.

В малоярославецком ЕДДС объяснили случившееся сложными погодными условиями и уверяли, что причину отключения энергетики устанавливают. Сетовали на то, что авария произошла из-за грозы. Кто бы мог подумать! Ведь это же настолько редкое для средней полосы России явление, что наши коммунальные службы оказались к нему совершенно не подготовленными.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

Но в еще большее недоумение жители пришли на другой день, когда свет дали, но напряжение стало «скакать».

- Все лампочки мигали как светомузыка, - рассказывали нам жители поселка. - Воду дали минуты на две, а потом снова отключили. Нам объяснили, что насосы в такой ситуации включать нельзя - могут перегореть. Мы прождали еще пару часов и от безысходности пошли осматривать высоковольтные линии самостоятельно.

Людям повезло, что далеко ходить не пришлось. Аварию они обнаружили на одном из электрических столбов, ведущих в направлении поселка Ерденево. Провода на нем громко гудели и мигали синими вспышками. Жители сообщили об этом в службу 112, затем на место приехал энергетик, который устранил поломку в течение 15 минут. Воду тут же включили.

Однако жители недоумевают по поводу того, что аварийную точку им пришлось выявлять самостоятельно, хотя кто-то за это получает заработную плату. Притом, что если бы тот проблемный высоковольтный столб вовремя не заметили, неизвестно, какие бы последствия ждали население. Вероятнее всего, потом предстояли бы более масштабные и серьезные ремонтные работы.

И вот что примечательно: дозвониться в малоярославецкие районные электросети практически невозможно. На конце провода единственно указанного на сайте предприятия номера телефона все время отзывается автоответчик. «Перезвоните нам, пожалуйста, спасибо за звонок», - вновь и вновь говорит голос робота. В ответ хочется только грустно улыбаться.

Инна ЕМЕЛИНА

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