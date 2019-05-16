В Обнинске проверили, как ведется ремонт дорог

На этой неделе в городе прошел рейд по контролю хода ремонта асфальтового покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мероприятии участвовали специалисты городской администрации во главе с вице-мэром по вопросам ЖКХ Вячеславом ЛЕЖНИНЫМ, депутаты Обнинского Горсобрания, представители подрядных организаций, члены ТОСов и журналисты городских СМИ.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОЯВИЛА АКТИВНОСТЬ

Как заверил присутствующих Вячеслав Лежнин, подобные выездные проверки будут устраиваться раз в две недели. В этот раз городской общественности показали четыре улицы: Кончаловского, Кутузова, Королева и Самсоновский проезд.

Следует заметить, что организаторы предусмотрительно заказали небольшой автобус, но при этом и сами не ожидали, что он окажется заполненным до отказа. По дороге Вячеслав Вячеславович рассказывал о планах по ремонту дорог и отвечал на вопросы присутствующих.

В частности, он проинформировал, что всего в этом году в рамках вышеназванного нацпроекта будет отремонтировано десять дорог, а выделено на это 137 миллионов рублей. По девяти из них торги уже прошли, по десятой - улице Калужской - проводятся в настоящее время. Победителями стали три подрядные организации, одна из которых будет приводить в надлежащий вид улицу Университетскую.

По поводу последней Лежнин сообщил, что ее в качестве эксперимента подрядчики будут не только ремонтировать, но и обслуживать в течение двух лет.

- Это должно заставить их проводить работы более качественно. Но посмотрим, что из этого получится, - заметил вице-мэр.

БЫЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Инженер по надзору за строительством Антон КРИНИЦЫН отметил, что ремонт улиц контролируется ежедневно. Все указанные замечания подрядчики устраняют. В свою очередь Сивак ХАЧАТРЯН - представитель подрядной организации ООО «Авангард», которая работает на улицах Кончаловского, Кутузова и на Самсоновском проезде, пояснил, что проверяющим не стоит проявлять излишнюю строгость, так как ремонт все-таки не капитальный, и он подразумевает лишь замену слоев асфальта и бордюрного камня.

Но жители наукограда оказались настойчивыми. Депутат Анатолий ШАТУХИН поинтересовался у представителей «Авангарда», почему бордюрный камень установили не на бетонное основание, а прямо в землю. Антон Криницын ответил, что это замечание можно воспринять лишь как рекомендацию, но совсем не обязательно брать его за правило. Потому что никакие строительные нормы в данной ситуации не нарушаются.

- Да, если установить бордюрный камень на бетон, качество работы будет лучше. Но и в этой ситуации подрядчики ничего не нарушили, - сказал он журналистам.

На улице Королева с участниками рейда пообщался инженер еще одной подрядной организации Григорий БЕЛКИН - представитель компании ДСУ «Инжстрой». Он пообещал, что все будет выполнено в срок и с надлежащим качеством.

Срок окончания ремонта в этом году намечен на конец лета. Лежнин обратил внимание собравшихся на то, что все 10 вошедших в нацпроект дорог не ремонтировались от десяти и более лет. С его слов, Министерство дорожного хозяйство утвердило только этот перечень, хотя городская администрация включила в список около 20 улиц. Но есть надежда, что оставшиеся включат туда на следующий год.

Инна ЕМЕЛИНА