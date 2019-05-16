Мост забвения

До путепровода, в который вложили миллионы, никому нет дела?

Про мост через Репинку мы рассказывали уже неоднократно. Сначала темой для размышления была требующаяся реконструкция, которую эта конструкция ждала много лет. Потом торжественное открытие моста после ремонта, куда приехал даже сам губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Спустя некоторое время после этого события мы снова заговорили о путепроводе, поскольку он довольно быстро потерял внешний вид и лишился элементов благоустройства. Однако до сих пор, кроме журналистов, на него так никто внимания и не обратил.

Мост, именуемый в народе «Репинским», был введен в эксплуатацию 24 июня 1963 года. А концепцию его строительства разработали еще двумя годами ранее. Пролет конструкции составляет 88 метров. Общая стоимость реализации данного проекта - чуть более 22 тысяч рублей (не верится, правда?).

Шли годы, мост пользовался популярностью у народа. Но не особо привлекал внимание властей. В Управлении архитектуры не нашлось информации о том, когда проводилась реконструкция данного путепровода и проводилась ли вообще. В итоге подвесной мост, соединяющий поселок Мирный и Старый город, прослужил более сорока лет. В 2005 году его признали аварийным, а проход закрыли - закрыли на десять лет. Люди были вынуждены все это время пробираться через овраг, чтобы попасть на противоположную часть города.

- Помню, будучи еще ребенком, ходил в школу через овраг. Мы тогда жили в Мирном, а учился я в первой школе. Со мной еще несколько ребят каждый день шли по этому пути, - вспоминает местный житель Валерий. - Нам, мальчишкам, это, конечно, казалось забавным, хотя, на самом деле, это совсем не смешно. Люди десять лет так жили!

О том, что мост пора отремонтировать, в мэрии задумались лишь в 2015 году. Изначальная стоимость проекта реконструкции составила около 60 миллионов рублей - за мост, на строительство которого когда-то было потрачено чуть более 20 тысяч.

Но в городской администрации каким-то чудным образом нашли альтернативу и отремонтировали мост примерно за 19 миллионов. Здесь появилось новое покрытие, опоры, и даже появилось освещение. Свидетелем этого долгожданного для города мирного атома события стал глава региона Анатолий Артамонов.

Но после торжественной церемонии про репинский мост довольно быстро забыли. Пару лет назад мы уже выбирались на экскурсию в те места. После чего довели информацию о состоянии моста до начальника управления городского хозяйства, кресло которого в тот момент занимал Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ. Тот в свою очередь заявил, что до этого жалоб на состояние путепровода он не слышал, но после нашего обращения обещал заняться этим вопросом. Но обещать, как говорится, не значит жениться. В скором времени Стрельцов с занимаемой должности ушел, а вместе с ним и данные некогда обещания.

Репинский мост тем временем продолжает покрываться ржавчиной, освещение там тоже так и не появилось, а прилегающая территория вообще заслуживает отдельного мнения - на этих неведомых дорожках можно переломать все ножки.

Но, видимо, у этого моста судьба такая - пребывать в забвении. Но только не стоит забывать о том, что он нужен горожанам, а еще им нужна безопасность...

Кристина ЗВОН

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