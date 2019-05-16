Коварные кровопийцы, или как пережить период клещей

С приходом тепла и до первых холодов общество сталкивается с одной и той же проблемой - нашествием клещей. Эти маленькие, но коварные паразиты очень опасны как для организма человека, так и для животных. Среди них нередко встречаются переносчики инфекций. К примеру, эти кровососущие способны заразить человека такими болезнями, как энцефалит и боррелиоз, при отсутствии своевременного лечения которых может наступить смерть.

В этом году отмечается повышенная активность клещей. Как обезопасить себя от этих паукообразных? Какие территории в Обнинске подвергаются систематической обработке? И почему важно сохранить клеща, напившегося вашей крови? На эти и многие другие вопросы нам ответила председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сфере благоустройства и экологии Ирина ОНУФРИЕВА.

СОННЫЕ, НО ГОЛОДНЫЕ

Клещи просыпаются и выходят на охоту весной - с появлением стабильного тепла. Как правило, так называемый клещевой период начинается в конце марта и длится до октября. Только что проснувшиеся клещи особенно активны, так как после спячки они испытывают сильный голод. Их активность несколько падает в период устойчивой жары, поскольку помимо тепла они любят еще и влагу. Но это вовсе не значит, что в разгар солнечного лета стоит терять бдительность во время пребывания на природе.

- Обитают клещи в травяной местности. Если, к примеру, говорить о лесной местности, то в хвойных лесах их будет меньше, поскольку травы там немного. Поэтому для пикников лучше выбирать территорию, где меньше растительности. Также необходимо соблюдать определенные меры безопасности, - рассказывает Ирина Онуфриева. - Одежда должна обязательно максимально закрывать тело, особенно те участки, где мягкие ткани - коленные и локтевые впадины, паховые зоны, за ушами клещи тоже присасываются часто. При походе в лес нужно надевать длинные брюки, кофту с длинным рукавом, головной убор и желательно обувать сапоги.

Еще одним важным и эффективным способом защиты от клещей является использование специальных репеллентных спреев.

- Их тоже важно различать и перед использованием читать инструкцию. Есть аэрозоли, которые наносятся непосредственно на кожу и действуют, как правило, несколько часов. Существуют средства для одежды - эффект от таких сохраняется до нескольких суток, - объясняет эксперт. - Но даже при соблюдении всех перечисленных рекомендаций после прогулки в лесу необходимо тщательно осмотреть тело.

В случае обнаружения впившегося клеща нужно обязательно обратиться к медикам, а также сохранить насекомое для проведения специального лабораторного исследования, результаты которого покажут - является ли клещ переносчиком инфекции или нет.

«ЗОЛОТЫЕ» КЛЕЩИ

Как мы уже говорили, эти паукообразные являются переносчиками таких опасных болезней, как энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). И если энцефалита на территории Калужского региона за последние несколько лет зарегистрировано не было, то вот боррелиозом люди периодически страдают.

По состоянию на пятое мая в областной центр гигиены и эпидемиологии граждане принесли 94 клеща, у восьми из которых подтвердилось наличие иксодового боррелиоза. А вот за помощью непосредственно к медикам обратились 52 человека - 19 из них дети.

В этом году отмечается особенный рост активности клещей. Уже 7 мая только за один день в областной центр гигиены и эпидемиологии обратились 68 человек! Только вот самому учреждению, проводящему исследования клещей на наличие в них микроорганизмов, патогенных для человека, такое клещевое нашествие, пожалуй, только на руку. Стоимость одного анализа составляет 902 рубля. Это, конечно, не самый высокий ценник в сравнении с другими регионами, но тем не менее. В обнинском профильном центре такие исследования не проводятся вовсе из-за отсутствия специальной лаборатории. Отнести клеща на анализ можно и в некоторые частные клиники наукограда, где он (анализ) обойдется уже в полторы тысячи рублей.

В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ ОБРАБОТКА НЕ ПРОВОДИТСЯ

К слову, в Обнинске специальной обработке подвергаются лишь некоторые территории - это Городской и Белкинский парки, а также дошкольные и общеобразовательные учреждения. На сегодняшний день такие мероприятия проведены в двух садах и в двух школах, в остальных - завершатся до конца текущего месяца.

А вот прогулки в Гурьяновском лесу в клещевой период чреваты последствиями, поскольку обработка здесь не проводится. Как пояснила Ирина Онуфриева, сделать это не получается, так как данный лес является открытой территорией, закрыть которую на период обработки нет возможности. А это значит, что, отправляясь в наш замечательный и облагороженный Гурьяновский лес, не стоит забывать о безопасности своей, своих детей и животных. Последние, кстати (в особенности собаки), тоже имеют большие «шансы» серьезно пострадать от укуса клеща, который нередко становится причиной развития у братьев наших меньших такого заболевания, как пироплазмоз, очень часто заканчивающегося летальным исходом для животного.

Дарья ГУМЕРОВА

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