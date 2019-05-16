Образец спортивного долголетия

В Обнинске пройдет турнир, посвященный памяти Виктора Журавлева.

Шестой год подряд в Обнинске проводится юношеский турнир по самбо, посвященный памяти Виктора ЖУРАВЛЕВА - спортсмена, мастера спорта СССР и выдающегося тренера, который полвека посвятил любимому делу. В роли инициаторов проведения этого турнира выступили бывшие ученики Виктора Ивановича, среди которых многие известные деятели наукограда, а также сын - Михаил ЖУРАВЛЕВ, последовавший по стопам отца.

В этом году памятное мероприятие состоится 25 мая, место проведения остается прежним - Дом спорта (Комарова, 8).

МАСТЕР СПОРТА СССР

Впервые подобного рода соревнования прошли в Обнинске еще весной 2015 года - практически сразу после того, как не стало Виктора Ивановича, который внес большой вклад в развитие такого вида спорта, как самбо, в Обнинске и воспитал не одно поколение спортсменов. Любимому делу выдающийся тренер посвятил более 50 лет! За время своей деятельности он воспитал не одно поколение спортсменов, многие из которых смогли добиться серьезных результатов в спорте.

Примечательно то, что Виктор Журавлев по большому счету был спортсменом-любителем, работал он инженером-физиком. В свободное от работы время он шел в зал и занимался любимым делом - самбо. Уже в свои 22 года Виктор Иванович выполнил норматив мастера спорта. Долгое время Журавлев выступал на соревнованиях самого разного уровня, начиная от областных чемпионатов и заканчивая чемпионатами всесоюзного масштаба. С конца 60-х годов и до конца своих дней Виктор Иванович работал тренером в спортивной школе «Квант».

- Борьба - это один из первых видов спорта, который начал развиваться в нашем городе. Первый человек из нашего города, который получил звание мастера спорта СССР по самбо, был Виктор ОСЬКИН, - рассказывает Михаил Журавлев. - Сегодня самбо является одним из самых развивающихся и популярных видов спорта, его даже включили в 2020 году в Олимпийские игры. Понимаете, ведь совсем необязательно, что из человека, который занимается самбо, должен получиться успешный и известный спортсмен. Этот вид единоборства очень помогает и тем, кто сегодня служит родине.

«ДО САМЫХ ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ БОРОЛСЯ С НАМИ НА КОВРЕ»

В нашем городе на сегодняшний день работают четыре секции самбо, одна из которых - на базе СДЮСШОР «Квант», учеников которых тренирует уже сын Виктора Ивановича - Михаил Журавлев.

- Я решил продолжить дело своего отца. Во-первых, я сам занимался самбо. А потом решил стать тренером. Большинство из выпускников нашей школы становятся успешными людьми, причем необязательно в сфере спорта. К примеру, восемь учеников «Кванта» защитили докторскую диссертацию, - говорит Михаил Викторович.

Также в свободное от работы время Михаил Викторович приходит в спортзал «Квант», чтобы обучить такому искусству, как самбо, других ребят. При этом стоит отметить, что среди учеников Журавлева -младшего не только юнцы, но и взрослые.

25 мая почтить память Виктора Журавлева приедут юноши из самых разных регионов нашей страны. На этот раз к участию к соревнованиям будут допущены ребята 2005-2006 годов рождения. Всего ожидается около 150 спортсменов.

Всех участников ожидают памятные подарки, а победителей и призеров - ценные призы, кубки и медали. Отдельно будут поощрены тренеры лидеров соревнований.

Но главная цель этого турнира, как говорит Михаил Журавлев, вовсе не победы и проигрыши, а популяризация самбо. И, конечно, нельзя забывать о том, что в развитие этого вида спорта в Обнинске огромный вклад внес именно Виктор Журавлев.

- Всероссийский юношеский турнир проводится шестой раз. Посвящен он памяти человека, который в течение 50 лет был тренером по борьбе самбо и фактически (неофициально) в силу своего авторитета главным человеком в этой сфере деятельности в Обнинске, хотя и работал по совместительству, - говорит бывший воспитанник Виктора Журавлева, руководитель ООО «Промстрой-комплекс» Александр СИЛУЯНОВ. - Еще он являлся образцом спортивного долголетия. До самых преклонных лет боролся с нами на ковре. Например, ежегодно, вплоть до 45 лет был чемпионом Калужской области в непростой весовой категории до 100 кг.

Дарья ГУМЕРОВА

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