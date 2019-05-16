Фантастика, воплощенная в жизнь

Благодаря обнинскому ученому инвалиды встанут на ноги с помощью силы мысли.

Агентство инновационного развития Калужской области (АИРКО) опубликовало итоги очередного регионального конкурса, который проводится ежегодно в рамках федеральной программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

(Фонд содействия инновациям).

Победителями этого конкурса стали семеро студентов обнинского института атомной энергетики. Молодые ученые разработали уникальные научные проекты, на реализацию которых теперь они получат по полмиллиона рублей.

Мы решили рассказать вам о каждом в отдельности и поэтому запускаем серию публикаций. Первым нашим героем становится Роман БЕРЕСТОВ, чья разработка достойна отдельного внимания.

УМНИКИ НАУКОГРАДА

«УМНИК» - единственная массовая программа в России, ориентированная на выявление и поддержку молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность. За все время существования конкурса в нашем регионе в нем приняли участие несколько сотен человек, многие из которых стали победителями. А если говорить точнее, то почти 150 человек!

О том, для чего нужен «УМНИК» и что он дает начинающим разработчикам, нашему еженедельнику рассказала директор департамента АИРКО Алина ЦЕПЕНКО.

Программа «УМНИК» рассчитана на два года. Каждый победитель программы получает 500 тысяч рублей, которые он должен потратить на воплощение собственной научной идеи. Самое главное условие - задумка в результате должна приобрести форму коммерческого продукта.

К слову, участниками конкурса могут стать молодые люди (студенты, аспиранты, молодые исследователи) в возрасте от 18 до 30 лет (включительно). На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

При этом к участию в конкурсе допускаются проекты, которые имеют среднесрочную перспективу (2-3 года) коммерческого внедрения, то есть речь идет не о фундаментальных, а о прикладных исследованиях, результатом которых станет новый наукоемкий продукт или технология. Предполагается, что в течение первого и второго года финансирования по программе «УМНИК» идея будет доведена до опытного образца, а результатом двухлетней работы станет опытно-промышленный образец, готовый к массовому производству или внедрению после небольших доработок.

Отбор проектов-победителей в рамках регионального конкурса «УМНИК» проходит в несколько этапов. Сначала проводится сбор заявок в режиме онлайн через информационную систему http://umnik.fasie.ru/kaluga/. Для оформления заявки необходимо зарегистрироваться в системе и заполнить все обязательные поля заявки. Затем представленные проекты рассматриваются региональным Экспертным жюри на отборочном (полуфинальном) мероприятии программы «УМНИК». Лучшие проекты рекомендуются для защиты на итоговом мероприятии. Здесь претендентам уже предстоит провести емкую презентацию своего проекта, защитить его и ответить на вопросы Экспертного жюри, в состав которого входит более 30 представителей инновационного бизнеса.

«К НАУКЕ Я СТРЕМИЛСЯ ЕЩЕ СО ШКОЛЫ»

По итогам прошлогоднего конкурса, как мы уже говорили, победителями стали сразу семь человек из Обнинска - все они студенты ИАТЭ.

Роман Берестов в институт атомной энергетики поступил в 2012 году на бакалавриат по направлению «Приборостроение (Приборы и методы контроля качества и диагностики)». В 2016 году он перешел в магистратуру. Но и на этом этапе образования не остановился. Сейчас Берестов является аспирантом и параллельно преподавателем в своем родном институте. И как показывает практика, такой плотный график не мешает ему заниматься наукой, любовь к которой живет в нем с детства.

- К науке я стремился ещё со школы, а именно к кабинету физики и оборудованию. Часто, когда я слушал рассказы о деятельности выдающихся ученых, в моей голове возникала идея стать таким же, как и они - внести свой вклад в создание нашего общего будущего, в науку, - рассказывает Роман Берестов.

Впрочем, жить одной лишь мечтой молодой ученый не стал и пошел по пути ее воплощения. В скором времени Роман узнал о существовании конкурса «УМНИК», который стал для него реальным шансом заявить о себе.

- Участие в конкурсе решил принять для дополнительной финансовой помощи по проекту и для возможности поставить проект на суд компетентных лиц, чтобы выслушать замечания опытных экспертов, чтобы можно было довести до совершенства свою научную разработку. Значимость конкурса «УМНИК» трудно переоценить, так как благодаря участию в нем можно получить много опыта в подготовке и представлении собственного проекта, увидеть результаты работы других людей, услышать компетентное мнение, - объясняет молодой ученый.

А теперь расскажем непосредственно о самом проекте Романа Берестова. На самом деле, его разработку можно назвать уникальной - она предполагает создание нейрокомпьютерного интерфейса, считывающего волны головного мозга пациента и преобразующего считанные данные в сигналы для управления либо бионическими протезами, либо экзоскелетными системами для реабилитации пациента при утрате моторных функций. Если говорить простыми словами, то люди с ограниченными возможностями, имеющие вместо рук или ног специальные протезы, смогут двигать ими за счет силы мысли.

Как в голове родилась идея разработки именно этого научного проекта, сказать наверняка Роман не может.

- Трудный вопрос. Вполне возможно, что сказалось мое увлечение научной фантастикой, историями про замену конечностей на механизмы им подобные, - размышляет Берестов.

Теперь Роману предстоит воплотить ту самую фантастику в жизнь, благо, что на реализацию своего уникального проекта он получит финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей.

Конкурсы по программе «УМНИК» проводятся в Калужской области ежегодно, их организатором является Агентство инновационного развития. В настоящее время уже объявлен прием заявок на участие в конкурсе «УМНИК-2019». Проекты, которые получат положительное заключение по итогам экспертизы, будут рекомендованы для устного представления в рамках аккредитованного мероприятия - молодежной конференции «ИННОСТАРТ-2019», которая пройдет в конце ноября в Обнинске. Подавать заявки можно до 30 сентября.

Дарья ГУМЕРОВА

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