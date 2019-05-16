Правила благоустройства могут дополнить положениями о борьбе с борщевиком Сосновского

14 мая под председательством Владимира ЧИГИЩЕВА состоялось заседание рабочей группы Законодательного Собрания Калужской области по подготовке законопроекта, предусматривающего меры по предотвращению распространения на территории региона борщевика Сосновского. В мероприятии приняли участие специалисты правовых служб, представители областной прокуратуры.

Участники обсудили документ, подготовленный на основе изучения законодательных актов, принятых в Московской и Ленинградской областях, Республике Коми.

Отмечалось, что в областной закон о благоустройстве планируется внести изменение, дополнив его положением о том, что вопросы удаления борщевика Сосновского на землях населенных пунктов могут регулироваться правилами благоустройства муниципалитетов. За их нарушение предусматривается административная ответственность.

По итогам заседания было решено направить законопроект на заключение в Управление Минюста России по Калужской области, региональную прокуратуру и продолжить работу по данному вопросу.

Татьяна САМОХИНА

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