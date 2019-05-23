23.05.2019

«Вы и мы» представляет топ-­10 крупных плательщиков налогов Обнинска



Жители Обнинска нередко сетуют по поводу того, что львиная доля собранных в городе налогов уходит в областной и федеральный бюджеты. Дескать, недостаточно средств остается на собственные нужды, которых в наукограде, как и везде, хватает. Но, как уверяют городские экономисты, все это далеко не так.

 
ЧТО ОСТАЕТСЯ В ГОРОДЕ?

Бюджет города на протяжении последних лет сохраняет свою социальную направленность. Несмотря на трудности, расходы на социальную сферу, образование, культуру и ЖКХ сохраняются на максимально возможном уровне. Своевременно проводится ремонт школ, детских садов и учреждений культуры. Ремонтируются дороги, продолжаются работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры. Преодолевая трудности, Обнинск по-прежнему стоит на пути развития науки, создания и внедрения инновационных технологий.

И все это возможно, в том числе, и благодаря крупным городским предприятиям-налогоплательщикам, рейтинг которых мы решили составить на основании информации, предоставленной вице-мэром по экономическим вопросам Геннадием АНАНЬЕВЫМ. Он рассказал, как расщепляются налоговые платежи, и какая их часть остается в Обнинске.  

В конкретные суммы Геннадий Евгеньевич углубляться не стал, заверив нас, что налоговая инспекция считает эту информацию закрытой. Но он пояснил, что НДФЛ и земельный налог распределяются в местные бюджеты муниципалитетов, в том числе и в городские округа. И в городе есть ТОП-10 крупнейший плательщиков земельного налога и ТОП-10 крупнейших плательщиков НДФЛ.

Первые вносят в бюджет наукограда порядка 48-49 % от всей суммы заплаченного предприятиями земельного налога. Вторые - порядка 37 % от общей суммы внесенного НДФЛ.

Земельный налог полностью остается в бюджете Обнинска, и город распоряжается этим средствами на свое усмотрение. А от общей суммы собранного НДФЛ в наукограде остается лишь 20%. Остальное уходит в областной и федеральные бюджеты.

Данные рейтинги говорят о том, что, как и полагается в наукограде, основными налогоплательщиками у нас являются предприятия, имеющие научное направление деятельности. КБ № 8 и банк попали в ТОП-10 по НДФЛ благодаря большому количеству работников (а значит, НДФЛ), что отражает не рост их экономического состояния, а скорее уровень занятости на данных предприятиях. Огорчает лишь тот факт, что в рейтинге совсем нет сельскохозяйственных предприятий и всего одна строительная.

 

ДАЕМ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧАЕМ НАЗАД»

Мы связались с некоторыми руководителями попавших в рейтинг предприятий, и попросили их прокомментировать, как им удается оставаться в лидерах по объему выплаченных налогов в условиях непростой экономический ситуации в стране и в мире.

Генеральный директор Группы компаний «Обнинскоргсинтез» Илья Валерьевич МИХИН:

- Для нашей компании является приоритетной социальная ответственность перед Обнинском и в целом перед регионом. Мы активно участвуем в социальных проектах и программах, которые здесь и сейчас улучшают жизнь обнинцев. Уплата налогов в бюджеты всех уровней важная часть нашей комплексной социальной программы.

Генеральный директор АО ОНПП «Технология» имени А. Г. Ромашина Андрей  Николаевич СИЛКИН:

- Технология» - одно из ведущих предприятий Обнинска. И от нашей деятельности, в том числе, зависит и жизнь города. Поэтому мы не можем работать плохо, мы можем работать только  успешно, чтобы в нашем городе были хорошие дороги, строились новые детские сады и школы, чтобы в городе было комфортно и жить, и творить. Кроме того, как социально ответственный работодатель мы сохраняем и обеспечиваем развитие объектов социальной сферы - детского оздоровительного лагеря «Полет» - лучшего в области, базы отдыха и физкультурно-оздоровительного комплекса, которыми могут пользоваться все горожане.

И.о. главного врача КБ № 8 Эдуард  Анатольевич ИВАНОВ:

- Мы являемся одними из крупных налогоплательщиков в Обнинске и очень надеемся, что город и в дальнейшем позволит нам сохранить дополнительные выплаты и социальные городские программы, в которых участвуют наши медики. Потому что эти средства формируются из налогов, которые наши же сотрудники и вносят. Нас много, работаем хорошо, платим налоги, и часть этих налогов нам возвращаются в виде стимулирующих дополнительных выплат, компенсации наемного жилья и компенсации ипотечных кредитов. Мы даем бюджету города больше, чем получаем. 

ТОП-10 крупных обнинских предприятий-плательщиков НДФЛ:

1. ОНПП «Технология» имени А. Г. Ромашина

2. АО ГНЦ ФЭИ имени А. И Лейпунского

3. МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

4. ФГБУЗ КБ № 8

5. Группа компаний «Ниармедик»

6. Банк «Хоум Кредит»

7. ООО «Венталл»

8.  Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова

9.  Компания «Обнинскоргсинтез»

10. ФГБНУ ВНИИРАЭ

ТОП-10 крупных предприятий-плательщиков земельного налога:

1. ОНПП «Технология» имени  А. Г. Ромашина

2. МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

3. ООО «Венталл»

4. ИАТЭ НИЯУ МИФИ

5. ФГБНУ ВНИИРАЭ

6. ФГБУЗ КБ № 8

7. ООО «ХЕМОФАРМ»

8. НСС (Новые строительные системы)

9. Торгово-складской комплекс «Меркурий Обнинск»

10. НОУ ДПО «ЦИПК Росатома»

 

Инна ЕМЕЛИНА

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