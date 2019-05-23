Обнинские депутаты углубились в историю

На состоявшемся на этой неделе совместном заседании комитетов по социальной политике и по законодательству и местному самоуправлению народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов. Имели место и горячие споры, что в последнее время случается не столь уж часто.

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ ПРОГОЛОСОВАЛ «ПРОТИВ»

Разногласия между депутатами возникли во время обсуждения вопроса об установке памятника маршалу Георгию Константиновичу ЖУКОВУ.

Как проинформировал вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН, автор скульптуры Павел ЖУРАВЛЕВ представил знаменитого полководца в образе молодого унтер-офицера царской армии с двумя Георгиевскими крестами. Монумент очень понравился и дочери маршала - Эре Георгиевне. Однако спор у народных избранников вызвало выбранное для памятника место - бульвар на пересечении улицы Победы и проспекта Ленина.

Большинство народных избранников эту идею поддержали и сочли место удачным.

- Обнинск не имеет право быть без памятника Жукову, так как мы ближе всех находимся к месту, где родился и вырос великий полководец, - к городу Жукову. И эту идею необходимо поддержать, - отметил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Михаил НАРУСОВ.

«Против» оказался Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ. Он объяснил это тем, что образ унтер-офицера рядом с улицей Победы и Вечным огнем противоречит общей исторической концепции города, и данный памятник бы хорошо смотрелся в парке усадьбы Белкино, где в честь героев Первой мировой войны установлен памятный знак «Георгиевский крест». Свое мнение он подтвердил и во время голосования по этому вопросу.

Другие депутаты с Заеленковым категорически не согласились.

- Георгий Жуков служил России, историю не изменишь. И мы должны показать это молодому поколению, которое только-только изучает историю, - отметил Зиновий ГУРОВ.

В итоге проголосовавших «за» оказалось большинство, и вопрос вынесли на обсуждение в Городское Собрание.

С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

На совместном заседании двух комитетов также утвердили состав комиссии по рассмотрению документов на присуждение Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве по результатам мероприятий, проведенных в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

В комиссию предложили включить трех депутатов, которые в ней уже работали в прошлом году. Это Александр СУХАРЕВ, Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ и Елена КОРНИЛОВА. От администрации города в этой работе примут участие председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ, главный специалист управления общего образования Екатерина СОМОВА и начальник управления культуры и молодежной политики Ирина ФАЛЕЕВА. Председателем решили назначить Сухарева.

Но окончательный ее состав будет утвержден на заседании Городского Собрания, которое состоится 28 мая.

Начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА представила депутатам информацию об организации летнего отдыха детей и подростков в этом году. Всего за лето планируется оздоровить 10416 детей, что составляет 93% от общего количества обучающихся в городе Обнинске. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличивается, что, безусловно, внушает оптимизм.

Инна ЕМЕЛИНА