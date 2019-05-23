Водители маршруток № 2 и № 3 регулярно нарушают схему движения

Чуть меньше года назад в городе изменили схему движения маршрутных такси № 2 и № 3. Власти объяснили это заботой о жителях привокзальных районов города, которым неудобно идти к гостинице «Юбилейной», где останавливались микроавтобусы под этими номерами. Однако, вопреки ожиданиям, возникла неразбериха, потому что «двойки» и «тройки» начали регулярно нарушать свой новый маршрут.

ЕЗДЯТ, КАК ХОТЯТ

После того, как они перестали проезжать мимо «Юбилейной», их обязали курсировать мимо остановки на вокзале, где пассажиры обычно ожидают автобусы МП «ОПАТП». Но, как показала практика, этих правил водители «двоек» и «троек» не придерживаются. Они частенько ездят по параллельной дороге - мимо винного магазина (бывший магазин «Царицыно»).

Поэтому многие горожане долго никак не могли понять, где конкретно в районе вокзала стали останавливаться маршрутные такси № 2 и № 3.

- Они проезжают всегда по разным дорогам: то мимо магазина «Царицыно», то мимо остановки, где сейчас идет стройка. Вот и угадай, где их ждать в следующий раз, - пожаловалась нам проживающая в пятиэтажке по улице Лейпунского пенсионерка Тамара Сергеевна.

Наши корреспонденты побеседовали на эту тему с самими водителями и те, к всеобщему удивлению, пояснили, что решение о том, по какому пути проехать мимо вокзала, они принимают на ходу. Если есть выходящие пассажиры, то проезжают мимо остановки, а если таковых нет, то - мимо магазина. Только вот, к сожалению, горожане, которым теперь приходится подолгу ждать общественный транспорт, пока не научились отгадывать мысли на расстоянии.

Водителям же, как они признались, ездить мимо официальной остановки неудобно, потому что в этом случае им приходится частенько стоять в пробках из-за большого скопления там маршруток. Таким образом водители экономят свое время, совершенно не заботясь о времени тех пассажиров, которые в это время ждут их на остановке.

С ВОДИТЕЛЯМИ ОБЕЩАЛИ ПОБЕСЕДОВАТЬ

В обнинской городской администрации нас заверили, что это является нарушением, но мер в отношении таких маршрутчиков до сих пор так и не приняли. Главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения управления потребительского рынка Алена СЫТНЯК, отвечая на наш вопрос о проводимых по этому поводу проверках, сообщила, что в мэрию подобных жалоб не поступало.

- В связи с этим у сотрудников администрации отсутствуют основания для проведения проверок, - отметила она.

Тем не менее, она пообещала, что по факту нарушения схемы движения пассажироперевозчики указанных маршрутов будут приглашены в администрацию города для беседы. Как уточнила Алена Васильевна, «с целью донесения до них информации и решения вопроса о нарушении водителями схемы движения».

Но причина изменения маршрутной схемы оказалась не только в удобстве для пассажиров, но и в том, что напротив «Юбилейной» отсутствует оборудованный остановочный пункт. Вот оказывается в чем дело. Только почему-то никто не взял во внимание тот факт, что места для остановочного павильона там предостаточно. Имеется целая свободная площадка, где устроили для себя стоянку водители такси. Да и пробок там никогда не было. Так что смысл всей этой затеи с изменением маршрутной схемы непонятен.

Инна ЕМЕЛИНА

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