Будет и на нашей улице праздник!

В Обнинске полным ходом идет реконструкция дорог.

В этом году в Обнинске, как и всегда, проводится ремонт дорожного полотна, но в таком масштабе дороги первого наукограда не ремонтировали давно. Все дело в том, что наш город стал участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства, на которые проводится реконструкция, соответственно, выделяются в большинстве своем из федерального бюджета. Общая стоимость такого дорожного «банкета» - 140 миллионов рублей, вложения Обнинска минимальные - 7 миллионов. Мы расскажем о том, на какие улицы наукограда придет праздник и на какой стадии в настоящее время находится реализация национального проекта.

НА ДЕНЬГИ ГОСУДАРСТВА

В этом году в наукограде впервые за долгое время проводят масштабный ремонт городских улиц. Реконструкции, наконец-то, дождались улицы, которые не видели ее не то чтобы годами. В этом году дороги отремонтируют на десяти территориях. Специальный список был сформирован еще в прошлом году на основе заключений Росавтодора.

- Исходили из того, какие из них находятся в самом «убитом» состоянии и при этом соответствуют требованиям программы, - объясняет мэр Обнинска Владислав ШАПША.

При этом сити-менеджер, пояснил, что реконструкция проводится открыто и в приемке работ принимают участие не только эксперты, но и представители администрации, депутатского корпуса, а также журналисты.

- Люди должны видеть, как принимаются работы, чтобы потом не было вопросов. Мы осваиваем федеральные средства, а потому никаких отклонений от технического задания не может быть допущено. Эти работы находятся под строгим контролем, - заявил глава администрации.

Ремонтируют дороги две подрядные организации (ДСУ «Инжстрой» и ООО «Авангард») - одна из них работает сейчас на улице Королева: идет демонтаж изношенного бордюрного камня и установка нового. Затем на этой улице будет укладываться новый асфальт. Также в ближайшее время начнутся ремонтные работы на четной стороне улицы Гагарина (от проспекта Маркса до улицы Белкинской) и на нечетной стороне проспекта Ленина.

К слову, ремонтировать будут не только дороги, в том числе заменят бордюрный камень там, где это необходимо - в частности, на улице Королева.

- Износ бордюров составляет более 80%, так как дорога не ремонтировалась около 10 лет. Если не сделать замену бордюрного камня сейчас, то через 1-2 года, когда будет уложен новый асфальт, его поменять не представится возможным.

Примечательно, что в рамках данного национального проекта на федеральные средства можно заменить только асфальтовое покрытие. А замена светофоров и тех же самых бордюров может производиться только за деньги муниципалитета. Именно поэтому в этот список не попала улица Лесная, которую по большому счету нужно перестраивать полностью - а обойдется такая тотальная реконструкция в 40 миллионов рублей.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время практически выполнены работы по ремонту части улицы Кутузова (от Пионерского до Пяткинского проезда) - здесь осталось укрепить обочины и нанести дорожную разметку, ведутся работы по демонтажу бордюров на Самсоновском проезде и фрезерование на улице Кончаловского. Готовится к ремонту участок улицы Жукова (участок улицы Победы - улица Мира).

Ход работ на некоторых участках уже оценила специальная комиссия. К примеру, побывали дорожные ревизоры на улицах Кончаловского, Кутузова и на Самсоновском проезде. В частности, они поинтересовались у представителей «Авангарда», почему бордюрный камень установили не на бетонное основание, а прямо в землю. Инженер по надзору за строительством Антон КРИНИЦЫН в свою очередь пояснил, что это замечание можно воспринять лишь как рекомендацию, но совсем не обязательно брать его за правило. Потому что никакие строительные нормы в данной ситуации не нарушаются.

Между тем это лишь начало реализации столь масштабного для Обнинска проекта. При этом за это лето отремонтировать все дороги не хватит средств. Программа рассчитана на шесть лет.

- Мы надеемся, что в ближайшие два года Обнинску будут выделять примерно то же количество денег - около 140 миллионов рублей, - комментирует вице-мэр по «коммуналке» Вячеслав ЛЕЖНИН. - При этом программа несколько изменится, и средства можно будет пускать не только на замену покрытия, но и на безопасность: светофоры, знаки и другую атрибутику.

Дарья ГУМЕРОВА

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Обнинске в 2019 году отремонтируют следующие улицы: Ленина (нечетная сторона, участок пр. Маркса - ул. Белкинская). ), Королева (нечетная сторона, участок пр. Маркса - ул. Курчатова), Гагарина (четная сторона, участок пр. Маркса - ул. Белкинская), Университетская (участок ул. Кабицынская до поворота на общежитие ИАТЭ), Красных Зорь (участок пр. Ленина - ул. Мира), Самсоновский проезд (участок ул. Цветкова - ул. Заводская), Жукова (участок ул. Победы - ул. Мира), Жолио-Кюри (нечетная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь), Кончаловского (пр. Ленина - Городской парк), Кутузова (участок ул. Пионерский проезд - ул. Пяткинский проезд).

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