Ученый из наукограда разработал уникальную систему пожарной безопасности

Первый наукоград может похвастаться большим количеством светлых умов. Причем среди них немало и молодых ученых, совершающих уникальные открытия. Мы продолжаем рассказывать о финалистах федерального конкурса «УМНИК», в числе которых семеро студентов обнинского Института атомной энергетики. Сегодня мы расскажем о Германе БОГАЧЕВЕ, который с раннего детства проявлял интерес к техническим наукам, а повзрослев, начал реализовывать свое тяготение.

«РАЗРАБОТКАМИ Я НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ, КОГДА УЧИЛСЯ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ»

Молодой ученый Герман Богачев родился и вырос в Обнинске. Интерес к техническим наукам он проявлял с малолетства. В 2013 году парень окончил местную гимназию и поступил в ИАТЭ на отделение Интеллектуальных Кибернетических Систем. Институт Герман окончил с красным дипломом, затем поступил в магистратуру - уже в июне этого года молодой человек будет защищать свой красный диплом. Параллельно с учебой Богачев работает инженером-конструктором и системным администратором в компании «ИВС - Сигналспецавтоматика», а также является научным сотрудником ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

- Разработками я начал заниматься, когда еще учился на третьем курсе, - рассказывает Богачев. - Случилось это после изучения курса Теории Автоматов, Электротехники, Схемотехники и Микропроцессорных Систем. Первым серьезным созданным техническим решением стал Прибор-Приемно Контрольный Охранно-Пожарный ППКОП «ИВС-20», разработанный совместно со старшим преподавателем Романом ПОДВЫСОЦКИМ. Сегодня данное устройство производится и продается предприятием ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика», которое является родоначальником в вопросе обеспечения пожарной безопасности.

А на конкурс «УМНИК» Герман вышел с новым проектом - интеллектуальным видео-анализатором дыма и пламени.

- После посещения международной ежегодной выставки, посвященной пожарной и охранной безопасности (МИПС SECURICA) и анализа рынка, возникла идея создать универсальный прибор по фиксированию дыма и пламени, - объясняет Богачев.

Сегодня вопросом безопасности человека в случае возгорания и воспламенения помещения занимается пожарная охрана. Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. Но большую роль в вопросе безопасности играет специализированная техника, которую сегодня устанавливают на предприятиях и в жилых помещениях.

- На сегодняшний день многие здания оснащены пожарными сигнализациями, дымовыми датчиками и детекторами пламени. Все это имеет высокую стоимость и является частью довольно сложной и налаженной системы, - говорит молодой ученый. - Однако все эти устройства по фиксированию и определению задымленности и возникновению пламени пожара можно заменить одним универсальным прибором. Это видеокамера, которая способна проводить анализ задымленности помещения и появления огня в любое время суток.

Как рассказывает Богачев, данное решение является более технологичным, надежным и, что не менее важно, дешевым. Помимо определения задымления и воспламенения помещения видеоанализатор имеет возможность модификации и способен работать как температурный извещатель (например, для фиксирования нагрева ЛЭП) либо как детектор присутствия. Получение подобных модификаций возможно посредством добавления специализированных фильтров и небольших модификаций программного обеспечения прошивки устройства и программного обеспечения для ПК и смартфона на базе Android.

По сути, видеоанализатор является универсальным прибором, который способен заменить собой дымовые извещатели (линейные и точечные), тепловые извещатели и, в зависимости от модификации, сочетать в себе возможности классического видеонаблюдения.

ЧЕМ ВИДЕОАНАЛИЗАТОР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИЗВЕЩАТЕЛЯ?

- Герман, а в чем разница между вашей разработкой и теми извещателями, которые используются сегодня? - поинтересовались мы.

- Алгоритмы работы обычных пожарных извещателей, не использующих в работе видеоканал обнаружения пожара, строятся на анализе косвенных признаков пожара: изменении температуры, оптической плотности среды, выделении угарного газа, анализе электромагнитного и инфракрасного излучения. Передовая технология видеодетекции пожара в свою очередь работает со сравнением с физическими моделями пламени: цвет пламени, мерцание пламени, форма пламени и моделью распространения дыма, обнаружение движения прозрачных объектов, постоянное направление и скорость, типичное движение вверх, - объясняет эксперт.

Как рассказывает ученый, систему видеодетекции пожара невозможно сконструировать из отдельных составляющих (видеокамеры, серверы, аналитика) - как систему видеонаблюдения: на сегодняшний день аналитика существует на «жесткой сцепке» с определенными моделями видеокамер.

Проектирование системы видеодетекции пожара требует учета специфики каждого объекта. Калькуляторы и планировщики, предлагаемые компаниями-производителями систем видеонаблюдения, играют лишь второстепенную роль, а главная отводится факторам, которые могут быть интерпретированы системой видеообнаружения как факт возгорания.

- К примеру, серая, движущаяся в направлении от камеры лента конвейера может восприниматься как дым, - говорит Богачев. - Переменной величиной системы являются объективы, среди перечня которых подбирается объектив, наиболее подходящий для наблюдения на конкретном объекте. Таким образом, в процессе создания интеллектуального видеоанализатора дыма и пламени была решена проблема обеспечения пожарной безопасности, решена проблема ложного срабатывания посредством машинного обучения. Также нельзя не сказать о легкости монтажа и управления системой.

Кристина ЗВОН

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