Два обнинских боксера стали призерами первенства России и вошли в состав сборной страны

Спортсмены наукограда продолжают радовать нас своими успехами, причем весьма серьезными. К примеру, недавно два обнинских боксера, воспитанники СДЮСШОР «Квант», приняли участие в Первенстве России среди юниоров, которое проходило в Оренбурге. Итог - серебряная и бронзовая медали, а также заслуженные путевки в Сборную страны. На днях мы встретились с тренером молодых боксеров Александром ГРИВАЧЕВЫМ, который рассказал нам о том, как растит будущих чемпионов.

СПОРТСМЕНЫ, ВЫРОСШИЕ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Свои первые шаги в спорте Владимир ШЕЛОПУГИН и Никита СЕВАСТЬЯНОВ начали делать еще в Чите. Волею судьбы их карьера продолжилась в Обнинске, куда они два года назад переехали вместе со своим тренером Александром Гривачевым, которому деловое предложение сделал президент местной Федерации бокса Вячеслав КЛИМЕНКО.

Оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта.

Никите Севастьянову 17 лет. К этому возрасту он уже успел сделать себе неплохую карьеру. На сегодняшний день парень носит титул победителя ЦФО среди молодежи (в своей весовой категории), а также считается самым техничным боксером Калужского региона. При этом Никита обладает огромной силой выдержки и выносливостью. На Первенство России он отправился с травмой руки, которую получил незадолго до соревнований. Именно этот недуг помешал Севастьянову выйти в лидеры. Выиграв два боя, боксер из-за проблемной руки не смог отбиться в следующем. В итоге Никита стал третьим из 30 участников.

Володя Шелопугин старше Никиты на год. И он тоже подает серьезные надежды как боксер. На Первенстве России ему удалось выиграть три боя и выйти в финал. Его соперником в решающем поединке оказался один из самых сильнейших спортсменов-юниоров - Усман МАГОМАДОВ. В этот раз Володе не удалось его одолеть, именно поэтому Шелопугин стал серебряным призером.

- Владимиру достался очень сильный соперник - он сегодня считается № 1. Но это только пока, - загадочно улыбается Гривачев.

По итогам минувших соревнований, оба обнинских боксера вошли в состав Сборной страны, а Шелопугин еще выполнил норматив мастера спорта.

ОДНОГО ТАЛАНТА В СПОРТЕ МАЛО

Интересно, что Никита и Володя являются не только коллегами на ринге, но и друзьями в жизни - оба они учатся в одном классе и живут в местном спортивном интернате. Жизнь этих молодых людей мало чем похожа на жизнь их сверстников. Практически все свое время парни посвящают тренировкам. Боксом они занимаются ежедневно по два раза в день.

- Отдыхают в пятницу и субботу. Хотя такой отдых вряд ли можно назвать традиционным. Ребята, как правило, в эти дни занимаются бегом, играют в футбол или плавают в бассейне, - комментирует тренер.

Александр Гривачев честно признается, что его подопечным едва хватает времени на учебу. Но в школе учителя стараются с пониманием относиться к спортивной карьере своих учеников, поскольку знают, что так живут практически все спортсмены, которые делают серьезные успехи и подают большие надежды, тем более что Никита и Володя планируют связать свое будущее именно с боксом - ребята намерены поступать в профильные физкультурные вузы.

А пока что спортсмены активно работают над своим профессионализмом и принимают активное участие в различных соревнованиях. К примеру, на момент подготовки данного материала Севастьянов и Шелопугин отправились на сборы в Нальчик, которые проводятся там в преддверии грядущего Первенства Европы - оно будет проходить в Болгарии в конце лета.

В начале июля Владимир вместе с тренером поедут в Сербию, где состоится международный турнир. А с Никитой Гривачев посетит либо Литву, либо Германию - там тоже пройдут соревнования аналогичного уровня.

- На самом деле, у нас бы мало что получилось, если бы не поддержка президента обнинской Федерации бокса Вячеслава Клименко, - говорит тренер. - Как мы можем принимать участие в различных соревнованиях и сборах, особенно международного уровня, с бюджетом в 60 тысяч рублей? Никак. Всю финансовую ответственность на себя взял именно Вячеслав Александрович. Мы ему бесконечно благодарны.

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