Депутат Дмитрий Заеленков считает, что памятнику Жукову место в Белкинском парке

На днях депутаты первого наукограда обсудили установку в нашем городе памятника великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову. По мнению практически всех «парламентариев», в Обнинске обязательно должен появиться такой монумент - именно поэтому народные избранники почти единогласно поддержали данный проект. Исключение составил лишь Дмитрий Заеленков.

«А НЕ СТАНЕТ ЛИ ОН ДОЛГОСТРОЕМ?»

Всего на суд специальной комиссии было представлено 13 эскизов. Но мнением большинства предпочтение отдали проекту скульптора Павла ЖУРАВЛЕВА - он изобразил молодого Жукова в полный рост, одетого в унтер-офицерскую форму.

Кстати, этот вариант будущего памятника оценила и дочь маршала Эра Георгиевна.

- Он представлен молодым, устремленным в будущее. Мне очень нравится этот вариант. И будет очень здорово, если этот памятник появится в Обнинске. Отец очень любил ваши края - там он вырос и возмужал, и именно там начиналась его военная карьера, - высказалась она.

Дочь Жукова выразила благодарность автору, а также изъявила желание присутствовать при открытии монумента. Установить памятник полководцу планируется на пересечении улицы Победы и проспекта Ленина.

Однако вероятность быстрого появления памятника некоторые депутаты поставили под сомнение.

- А не станет ли этот памятник долгостроем, как в случае с памятником Пожарной машине, решение по которой было принято, но не было реализовано ввиду отсутствия финансирования, - поинтересовался Лев БЕРЕЗНЕР.

Но вице-мэр по «коммуналке» Вячеслав ЛЕЖНИН пояснил, что спонсор уже есть, осталось лишь решить некоторые формальности.

- Мы постараемся сделать все быстро, тем более что присутствовать при открытии хочет Эра Георгиевна, которой, между прочим, уже более 90 лет. Установим памятник и сразу выберем дату, к которой можно будет приурочить его открытие. А сейчас все зависит от вашего решения, - обратился к депутатам Лежнин.

«ЭТОТ ПАМЯТНИК ЖУКОВУ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛУЧШИМ»

Впрочем, слуги народа противиться этой идее и не думали. Практически все депутаты одобрили данный проект решения.

- Обнинск должен встать в один ряд с городами, где такие памятники уже установлены. Я считаю, что место выбрано очень удачное - скульптура туда прямо просится, - считает Михаил НАРУСОВ. - Тем более что это один из самых оживленных участков, где постоянно ходят люди и ездят машины - это значит, что памятник будет виден всем, в том числе и гостям города. Поддержал коллегу по депутатскому корпусу и председатель Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН. - Мне кажется, что скульптор представил очень удачный вариант монумента, потому что он отображает величие этого человека. Этот памятник должен стать одним из лучших в России.

- Я ни в коем случае не против установки памятника Георгию Жукову. Я против того места, где предлагают его расположить в том амплуа, в котором его представил скульптор, - прокомментировал нам свою позицию Дмитрий Заеленков, который единственный воздержался от голосования. - Четыре года назад в Белкинском парке был установлен Георгиевский крест. И я считаю, что памятник маршалу, где он изображен в форме унтер-офицера, следовало бы по логике установить именно в парке, но никак не на том месте, которое предлагается.

Тем не менее единства среди депутатов так и не случилось.

Дарья ГУМЕРОВА

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