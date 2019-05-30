Обнинцы, которые нас удивили!

Рейтинг забавных обращений в аварийно­диспетчерскую службу.

На этой неделе мы составили очередной рейтинг самых нелепых обращений в аварийно-диспетчерскую службу города. Признаться, в этот раз жители наукограда нас по-настоящему удивили и рассмешили. Судите сами...

«ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЛОВИТЕ ПУХ?»

Первое место в нашем рейтинге заняла жительница улицы Курчатова, обратившаяся в «аварийку» с требованием вылавливать в городе пух, от которого у нее аллергия. Эту историю нам рассказал Сергей ВОЛОТОВСКИЙ - директор МП «УЖКХ», в структуру которого входит АДС.

Женщина на полном серьезе поинтересовалась, почему коммунальщики не ловят пух. Более того, звонившая стала возмущаться по этому поводу.

- Эта дама абсолютно здорова, мы это знаем точно, - сказал Волотовский. - И она была уверена в своей правоте. Видимо, нам придется в срочном порядке организовать ловлю пуха и нужно поднять вопрос о закупке сачков.

По этому поводу, конечно, можно долго шутить и все это смешно, если не брать во внимание тот факт, что такие вот безответственные граждане занимают драгоценное время диспетчеров и отвлекают их от работы. Причем звонят они не только в АДС, но в скорую помощь, в ЕДДС и другие службы.

ЖИТЕЛЬ ПОПРОСИЛ СПАСТИ ЕГО ОТ ШЕРШНЕЙ

Второе место занял испугавшийся насекомых мужчина, проживающий на проспекте Ленина.

Несколько дней работники обнинской муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» и спасатели МЧС города не могли с ним связаться. Ранее этот гражданин несколько раз обращался в службу 112 с просьбой спасти его с женой от постоянно залетающих к ним в квартиру шершней.

Как рассказал Сергей Волотовский, жилец уверял, что, вероятнее всего, где-то на крыше многоэтажки имеется гнездо этих насекомых, и требовал ликвидировать его.

- По ночам мы слышим, как жужжит целый рой шершней, и не можем уснуть. И они постоянно залетают в окна, - жаловался он.

В итоге на место приехали спасатели и коммунальщики. Они обследовали не только крышу и стены дома, но и вентиляцию. Однако никаких следов жужжащих тварей так и не обнаружили. С хозяином квартиры они договорились, что будут искать гнездо и дальше, а его попросили временно не открывать окна. Но как только поисковики прибыли на место на следующий день, мужчина больше не открыл им дверь. На телефонные звонки он тоже отвечать перестал.

- Мы получили заявку и обязаны по ней работать, дело нужно довести до конца, а с нами больше не хотят общаться, - долго удивлялся потом Сергей Васильевич.

А может, напугавший этого гражданина шершень был всего один и звонивший в службу 112 мужчина теперь сам пожалел, что заварил всю эту кашу? Остается только гадать.

ГОРОЖАНИН УСНУЛ В ВАННОЙ И ЗАЛИЛ СОСЕДЕЙ

И, наконец, почетное третье место можно присвоить уснувшему в своей ванне горожанину, который залил соседей.

Ночью в АДС поступила заявка от жильцов многоэтажки по улице Гурьянова. Звонившие уверяли, что их заливают соседи сверху, и просили принять меры. На месте эта информация подтвердилась. Сантехники долго стучали в дверь квартиры, из которой лилась вниз вода, и, наконец, дверь открыл помятый, мокрый и опухший мужчина. Он был пьян и честно признался, что уснул в ванной, забыв закрыть воду. Сливное отверстие он, судя по всему, перекрыл своим телом, поэтому вода и потекла на пол.

Воду закрыли, мужчина извинился, и все разошлись. Но наутро в АДС позвонила жена уснувшего гражданина и потребовала объяснений, на каком основании к ней среди ночи приезжала «аварийка». Оказывается, женщина все это время спала в своей комнате и ничего не слышала. А утром кто-то из соседей сообщил ей о ночном происшествии, но вскользь, без подробностей.

- Вот так-то, - вздохнул Сергей Васильевич, - сначала нас вызывают, а потом еще и выясняют, для чего мы вообще приезжаем и мешаем людям спать.

Инна ЕМЕЛИНА