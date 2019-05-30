В Обнинске оценили качество новых лифтов

На этой неделе в городе состоялась приемка пяти лифтов, которые стали последними в текущем году, отремонтированными по программе капремонта. Принимала их комиссия техзаказчика в составе представителей Фонда капремонта многоквартирных домов Калужской области, депутатов Обнинского Горсобрания, сотрудников городской администрации и активистов наукограда. Среди присутствующих было немало специалистов предприятия-подрядчика ООО «Руслифт».

В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Новое лифтовое оборудование осмотрели в многоэтажках по Курчатова, 60, Ленина, 210 и Аксенова, 11. Подрядчикам было указано на отдельные незначительные недоработки, которые они обещали устранить в ближайшее время.

В частности, об одном таком «косяке» рассказал журналистам депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ. - Кнопка «вызов лифта» не на всех этажах светится. Это мелочь, конечно, но тем не менее. А в целом, на мой взгляд, работы проведены хорошо. Надеемся, что эти лифты прослужат долго, - отметил Евгений Вячеславович.

Как рассказала пресс-секретарь Фонда капремонта Нина БОРИСОВА, в этом году в Обнинске заменили 42 лифта в 11 многоквартирных домах, а за все время действия данной программы - 385 лифтов в 120 многоэтажках. Так что программа работает довольно эффективно.

- Процесс довольно сложный, потому что требования к приемке этого оборудования ужесточились после того, как в стране произошла целая серия аварий в лифтах. Речь ведь идет о здоровье и жизни людей, - подчеркнула Нина Митрофановна.

Нина Митрофановна также дала разъяснения по поводу непростого процесса приемки лифтов, который состоит из целой цепочки. И комиссия техзаказчика в ней является самым последним звеном. Перед этим оборудование должен принять Ростехнадзор - ведомство, которое проводит контрольный осмотр и выдает акт приемки лифтов в эксплуатацию. И там, со слов Нины Борисовой, работают компетентные сотрудники, способные досконально оценить все тонкости ремонта.

А еще раньше полное техническое обследование лифтов проводит специализированная организация. Она выдает декларацию об их соответствии требованиям Таможенного союза, и только после этого документация передается в управляющую организацию. А та в соответствии с Федеральным законом осуществляет страхование лифтов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОНДА КАПРЕМОНТА ПРЕДУПРЕДИЛИ О МОШЕННИКАХ

Начальник производственно-технического отдела Фонда капремонта по Калужской области Ярослав РАСУЛОВ проинформировал, что комиссия проверила главным образом результат общестроительных работ. В частности, осмотрела машинное отделение. Он остался доволен качеством работы ООО «Руслифт» и отметил, что эта подрядная организация ежегодно выполняет в Обнинске работы по замене лифтового оборудования и за весь период действия программы капремонта заменила уже 385 лифтов.

- Там ежегодно совершенствуют свои навыки. В этом году произвели очень хорошее впечатление, показали принципиально новый подход как в работе с органами местного самоуправления, так и во взаимодействии с управляющими компаниями и жильцами. Как мы сейчас увидели, лифты работают в штатном режиме, без заминок, мусор отсутствует, общестроительные работы выполнены на очень высоком уровне. Все нормативы соблюдены, у комиссии остались положительные впечатления, и надеюсь, что в будущем эта тенденция не только сохранится, но и перейдет на еще более качественный уровень, - сказал Ярослав Игоревич.

Во время беседы с журналистами Расулов обратил внимание на еще один важный момент. Он рассказал, что в последнее время озабочен участившимися звонками от жителей Обнинска, которым приходится сталкиваться с мошенниками, представляющимися сотрудниками Фонда капремонта.

Как выяснилось, эти аферисты ходят по квартирам и предлагают наивным горожанам свое содействие в ремонте инженерных систем при условии, что люди должны будут сразу оплатить им 60 тысяч рублей за частичные работы, а за весь объем капремонта им, дескать, платить уже не придется. Многие соглашаются и попадают впросак.

- Прошу всех принять к сведению, что никаких несанкционированных встреч с жителями представители Фонда капремонта никогда не проводят. Все подобные встречи проходят исключительно по предварительным письменным согласованиям. И в формате общего собрания собственников с привлечением УК, - предупредил Ярослав Игоревич.

ГОРОЖАН ПРИЗВАЛИ К БЕРЕЖЛИВОСТИ

Более подробно о новом оборудовании рассказал руководитель компании-подрядчика Роман АНЦИФЕРОВ.

- Хотелось бы отметить, что данные лифты оснащены системой фоторевирса, которая обеспечивает отсутствие механического закрытия дверей, когда препятствие находится в проеме. С одной стороны, это большой плюс, но с другой - пользователям надо быть внимательными. Иначе лифт будет подолгу стоять и в дальнейшем ломаться. Потом в процессе эксплуатации люди начинают жаловаться, что двери не закрываются, - пояснил Роман Георгиевич.

Примечательно и то, что в каждом лифте имеются правила пользования и все кабины оборудованы кнопками ускоренного закрытия и открытия дверей. Это сделано для тех, кто спешит. Так что двери при необходимости могут закрываться даже без паузы выдержки.

Собственникам напомнили, что все это оборудование установлено на их средства и им необходимо бережно к нему относиться.

- Чем аккуратнее вы будете пользоваться лифтами, тем дольше они прослужат, - подчеркнул Анциферов.

А для информации он сообщил, что со дня ввода лифтов в эксплуатацию гарантия заказчика составляет пять лет. В целом же гарантийный срок службы оборудования - 20 лет.

Инна ЕМЕЛИНА

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