30.05.2019

Лето - время благоустройства и ремонта



Обнинское муниципальное предприятие «Водоканал» проводит ремонт водопроводных и канализационных сетей круглый год. Хотя, безусловно, большая часть этой деятельности приходится на летний период. Мы попросили специалистов «Водоканала» рассказать о специфике данной работы.

Часть ремонтных работ в силу ряда обстоятельств работники предприятия вынуждены проводить зимой. Но только незначительную часть, потому что в этот период невозможно выполнить полноценное восстановление поврежденных газонов, дорог и тротуаров.

Опытом МП «Водоканал» и многих других организаций, проводящих земляные работы в зимнее время, подтверждается, что несмотря на выполнение специальных требований, таких как прогрев и утепление мерзлого грунта, крайне редко получается восстановить дороги и тротуары так, чтобы они продержались более одного-двух лет.

Именно поэтому в 2018-2019 годах МП «Водоканал» было принято решение о выполнении временного восстановления усовершенствованных покрытий. Одним из примеров таких объектов является водопровод, проходящий вдоль улицы Энгельса. Завершение его замены и засыпка котлованов пришлись на конец декабря - период крайне низких температур наружного воздуха. И по этой причине выполнение полного комплекса работ по восстановлению проезжей части не могло быть проведено с надлежащим качеством.

От широко распространенной практики засыпки щебенкой или асфальтной крошкой было решено отказаться, так как они выкатываются колесами автомобилей, выметаются щетками уборочной техники, разлетаются по проезжей части и образуют ямы. Для более рационального использования имеющихся ресурсов были выполнены засыпка котлованов песком с послойной трамбовкой и заливка поврежденных участков более высокомарочным бетоном, чем обычно.

Таким образом, удалось не ограничивать возможность эксплуатации проезжей части, предотвратить проблемы, характерные для щебенки и асфальтной крошки, и обеспечить производство восстановительных работ в летний период времени, с соблюдением технических требований к производству работ и требований федеральных законов, устанавливающих порядок проведения конкурсных процедур по определению подрядчика.

В настоящее время как раз определяется организация, которая будет восстанавливать проезжую часть и затем будет нести гарантийные обязательства за свои работы.

Инна ЕМЕЛИНА

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