Студентка медфака получит полмиллиона за новый метод диагностики рака

Мы продолжаем серию публикаций о светлых умах первого наукограда - о молодых ученых, которые совершают уникальные открытия в области науки и медицины. Речь идет о победителях федерального конкурса «УМНИК», в рамках которого его финалисты получают полмиллиона рублей на реализацию собственного проекта. Сегодня мы расскажем о студентке института атомной энергетики Алисе ФЕДИНОЙ - авторе метода быстрой и точной диагностики трижды негативного рака молочной железы.

ЧТО ТАКОЕ ТРИЖДЫ НЕГАТИВНЫЙ РАК?

Алиса Федина учится на пятом курсе медицинского факультета. Девушка признается, что образ врача ее привлекал еще в раннем детстве - уже тогда маленькая Алиса мечтала стать хирургом.

- Существует некий стереотип относительно того, что такая профессия, как хирург, подходит только для мужчин. Он несколько повлиял и на мой выбор при поступлении - я выбрала именно женское направление - маммологию, - рассказывает Алиса. - А несколько лет назад я всерьез увлеклась наукой.

Девушка начала посещать онкологический кружок, который работает на базе местного МРНЦ. Здесь она познакомилась с доктором медицинских наук Ией СМИРНОВОЙ. Эта встреча стала для Фединой знаковой. Именно Смирнова помогла девушке определиться с темой для научных исследований. В результате уже на протяжении двух лет Алиса занимается изучением рака молочной железы. Одна из самых важных и актуальных проблем данной области - диагностика онкологического заболевания и поиск эффективных методов лечения.

Рак молочной железы у женщин считается самым распространенным женским онкологическим заболеванием. Многие женщины задаются вопросом о том: «Как проявляется рак груди?».

Такое заболевание, как рак груди, характеризуется образованием уплотнения в области груди, быстро увеличивающегося в объемах. Согласно статистическим данным число женщин, страдающих от рака груди, с каждым днем возрастает. В зону риска входят женщины детородного возраста, а также представительницы женского пола старшего возраста. И важную роль на благоприятный исход лечения играет ранняя диагностика рака.

Трижды негативный рак молочной железы - агрессивный вариант злокачественной неоплазии груди, при котором опухолевые клетки не имеют рецепторов к эстрогену, прогестерону и эпидермальному фактору роста. Проявляется наличием плотного объемного образования, выделениями из соска, деформацией молочной железы, изменениями кожи, увеличением регионарных лимфоузлов. Диагностируется с помощью УЗИ, маммографии, цитологического и иммуногистохимического анализа.

Трижды негативный рак молочной железы встречается у 10-20% пациенток с диагностированным злокачественным новообразованием груди.

К тому же у этого вида рака есть несколько подтипов, - разные исследователи выделяют от 6 до 7 - и успешность лечения, прогноз заболевания зависят от того, насколько правильно определен подтип. Сейчас, чтобы его определить, врач лабораторной диагностики должен сделать иммуногистохимию и для получения полной картины заболевания проанализировать порядка 30 маркеров. Это занимает около двух недель. А стоимость каждого маркера для пациента - около 5 тысяч рублей. В реальности диагностика ограничивается 2-3 маркерами.

«В РОССИИ ДИАГНОСТИКА СИЛЬНО ОТСТАЕТ»

Метод, разработанный Алисой Фединой, позволяет быстро и точно выявить подтип, причем сделать это на ранней стадии заболевания. И для множества людей это настоящий шанс на жизнь.

- Принцип достаточно простой. Исследовать надо не белки, как это делается сейчас, а предшественники белков - молекулы РНК, - объясняет Алиса Федина. - По сути, мы создаем диагностический набор. Основной его элемент - это полипропиленовая плашка с 96 лунками, в каждой из которых находятся лиофилизованные короткие молекулы ДНК (праймеры), позволяющие определить наличие того или иного диагностически значимого признака у пациента, то есть определить, что за опухоль, динамику ее развития и восприимчивость к лекарствам по сигналам, которые считывает специальный прибор - амплификатор. С помощью набора гораздо проще делать анализ, с этим могут справиться квалифицированные лаборанты. Проведение анализа требует около суток, а стоимость будет те же 5 тысяч, только за все 30 маркеров сразу. Еще один плюс такого набора для анализа - что он позволяет выявить образование раковой опухоли на самой ранней стадии - тогда, когда шансы на абсолютное выздоровление очень велики.

Нельзя не отметить, что у этого метода есть и некоторые минусы, которые в первую очередь касаются финансовой стороны вопроса.

- Для анализа нужно достаточно дорогое оборудование, которое могут себе позволить не все клиники. В ИАТЭ оно уже закуплено и установлено, - говорит научный руководитель Фединой Дмитрий СОСИН. В случае необходимости мы сможем предоставлять свои услуги клиникам. Им надо будет только доставить нам биологический материал. На самом деле, каких-либо фундаментальных исследований мы не проводим. Все факторы, которые надо исследовать, известны. Надо просто все собрать в один набор, который будет удобен для медиков. В Европе и США аналоги набора, который мы разработали, активно используют в диагностике. Но в России диагностика сильно отстает, в нашей стране пока нет ни одного набора на тех же принципах. А западные наборы у нас не сертифицируют - это не приносит большой прибыли компаниям. Наша задача - сделать современный инструмент, чтобы люди получали помощь на мировом уровне.

Теперь разработчикам метода диагностики трижды негативного рака груди предстоит вывести свой продукт на рынок. Для этого его необходимо в первую очередь зарегистрировать набор в Росздравнадзоре, а после выйти на заинтересованных производителей. И именно грант, который Федина получила благодаря победе в конкурсе «УМНИК», поможет ей довести реализацию своего проекта до конца.

Кристина ЗВОН

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